ព័ត៌មាន
មហោស្រពភាពយន្តអាស៊ីដាណាំង នាំមកនូវសារ "ស្ពានពីអាស៊ីទៅកាន់ពិភពលោក"
មហោស្រពភាពយន្តអាស៊ីដាណាំងលើកទី ៤ ប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី ២៨ ខែមិថុនា ដល់ថ្ងៃទី ៤ ខែកក្កដា។ មហោស្រពភាពយន្តអាស៊ីដាណាំងមិនត្រឹមតែជាព្រឹត្តិការណ៍ភាពយន្តប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែវាក៏មានសារៈសំខាន់ជាយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការកសាងម៉ាកយីហោវប្បធម៌របស់ទីក្រុងដាណាំងផងដែរ។ លោកស្រី ង្វៀន ធី អាញធី អនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនទីក្រុងដាណាំង បានបញ្ជាក់ថា៖
"យើងជឿជាក់ថា តាមរយៈមហោស្រពភាពយន្តអាស៊ីដាណាំងលើកទី៤ ទីក្រុងដាណាំងនឹងបន្តបញ្ជាក់ពីឋានៈជាគោលដៅនៃព្រឹត្តិការណ៍វប្បធម៌ សិល្បៈ និងភាពយន្ត។ ក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះ នឹងរួមចំណែកជាវិជ្ជមានដល់ដំណើរការធ្វើសមាហរណកម្មយ៉ាងស៊ីជម្រៅនៃភាពយន្តវៀតណាមជាមួយតំបន់ និងពិភពលោកផងដែរ"៕