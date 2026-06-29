Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាវៀតណាម
  • English
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អង់គ្លេស
  • Français
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាបារាំង
  • Español
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អេស្ប៉ាញ
  • 中文
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាចិន
  • Русский
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសារុស្ស៊ី
  • 日本語
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាជប៉ុន
  • ລາວ
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា ឡាវ
  • 한국어
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាកូរ៉េ

ព័ត៌មាន

មហោស្រពភាពយន្តអាស៊ីដាណាំង នាំមកនូវសារ "ស្ពានពីអាស៊ីទៅកាន់ពិភពលោក"

នាយប់ថ្ងៃទី ២៨ ខែមិថុនា នៅទីក្រុងដាណាំង គណៈកម្មាធិការប្រជាជនទីក្រុងដាណាំង សហការជាមួយសមាគមផ្សព្វផ្សាយភាពយន្តវៀតណាម បានបើកមហោស្រពភាពយន្តអាស៊ីដាណាំងលើកទី ៤ (DANAFF IV) ជាមួយនឹងសារ "ស្ពានពីអាស៊ីទៅកាន់ពិភពលោក"។

មហោស្រពភាពយន្តអាស៊ីដាណាំងលើកទី ៤ ប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី ២៨ ខែមិថុនា ដល់ថ្ងៃទី ៤ ខែកក្កដា។ មហោស្រពភាពយន្តអាស៊ីដាណាំងមិនត្រឹមតែជាព្រឹត្តិការណ៍ភាពយន្តប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែវាក៏មានសារៈសំខាន់ជាយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការកសាងម៉ាកយីហោវប្បធម៌របស់ទីក្រុងដាណាំងផងដែរ។ លោកស្រី ង្វៀន ធី អាញធី អនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនទីក្រុងដាណាំង បានបញ្ជាក់ថា៖

"យើងជឿជាក់ថា តាមរយៈមហោស្រពភាពយន្តអាស៊ីដាណាំងលើកទី៤ ទីក្រុងដាណាំងនឹងបន្តបញ្ជាក់ពីឋានៈជាគោលដៅនៃព្រឹត្តិការណ៍វប្បធម៌ សិល្បៈ និងភាពយន្ត។ ក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះ នឹងរួមចំណែកជាវិជ្ជមានដល់ដំណើរការធ្វើសមាហរណកម្មយ៉ាងស៊ីជម្រៅនៃភាពយន្តវៀតណាមជាមួយតំបន់ និងពិភពលោកផងដែរ"៕

តាម​ vovworld.vn/km-KH

អត្ថបទផ្សេងទៀត

ទិវាបុណ្យវប្បធម៌ជនជាតិចាម ផ្សព្វផ្សាយតម្លៃបេតិកភណ្ឌ តភ្ជាប់ការអភិវឌ្ឍ

ទិវាបុណ្យវប្បធម៌ជនជាតិចាម ផ្សព្វផ្សាយតម្លៃបេតិកភណ្ឌ តភ្ជាប់ការអភិវឌ្ឍ

ដោយប្រព្រឹត្តយ៉ាងរស់រវើកក្នុងរយៈពេលបីថ្ងៃ ទីវាបុណ្យវប្បធម៌ជនជាតិចាមលើកទី៦ ឆ្នាំ២០២៦ បានបញ្ចប់នៅយប់ថ្ងៃទី២៨ ខែមិថុនា នៅសង្កាត់ផានរ៉ាង ខេត្តខាញ់ហ័រ ដោយបញ្ចប់ជួរសកម្មភាពផ្លាស់ប្តូរវប្បធម៌ កីឡា និងទេសចរណ៍វិសេសវិសាល របស់ជនជាតិចាមមកពីខេត្ត និងទីក្រុងចំនួន៧នៅទូទាំងប្រទេស។
អត្ថបទផ្សេងទៀត

អត្ថបទអានច្រើនបំផុត

អាន​កាសែត​បោះពុម្ភ


Top