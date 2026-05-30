មហាសន្និបាតលើកទី១៤ នៃសហជីពកម្មករវៀតណាម នឹងប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី៣-៥ ខែមិថុនា

នារសៀលថ្ងៃទី២៩ ខែឧសភា នៅទីក្រុងហាណូយ សហព័ន្ធសហភាពសហជីពពលកម្មវៀតណាម បានធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មាន ដើម្បីផ្តល់ព័ត៌មានអំពីមហាសន្និបាតលើកទី១៤ នៃសហជីពពលកម្មរវៀតណាម អាណត្តិ២០២៦-២០៣១។
សហព័ន្ធសហភាពសហជីពពលកម្មវៀតណាម បានធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មាន ដើម្បីផ្តល់ព័ត៌មានអំពីមហាសន្និបាតលើកទី១៤ នៃសហជីពពលកម្មរវៀតណាម អាណត្តិ២០២៦-២០៣១។ រូបថត៖ VNA

តាមនោះ មហាសន្និបាតលើកទី១៤ នៃសហជីពពលកម្មវៀតណាម នឹងប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី៣-៥ ខែមិថុនា នៅមជ្ឈមណ្ឌលសន្និបាតជាតិ ទីក្រុងហាណូយ។ មហាសន្និបាតនេះនឹងមានអ្នកចូលរួមចំនួន ៧៨០នាក់ រួមទាំងកម្មាភិបាលសហជីពកម្មករ និងសមាជិកដ៏ឆ្នើម ដែលតំណាងឱ្យឧស្សាហកម្ម វិស័យ មូលដ្ឋាន និងអង្គភាពនានាទូទាំងប្រទេស និងតំណាងឱ្យឆន្ទៈ សេចក្តីប្រាថ្នា និងប្រាជ្ញារបស់សមាជិកសហជីពពលកម្មជិត ១០លាននាក់។ ប្រធានបទនៃមហាសន្និបាតនេះគឺ ដើម្បីកសាងសហជីពលកម្មវៀតណាមដ៏រឹងមាំ និងទូលំទូលាយ។ ផ្តោតលើការតំណាង ការថែទាំ និងការការពារសមាជិកសហជីព និងកម្មករ។ យោងតាមលោក Ngo Duy Hieu អនុប្រធានសហព័ន្ធពលកម្មវៀតណាម មហាសន្និបាតទទួលបានមតិ និងសំណូមពររាប់ម៉ឺនពីកម្មករទូទាំងប្រទេស៖

“បញ្ហាដែលពលករមានការយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងរួមមាន ឧទាហរណ៍ ប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមាក្លាយជាប្រាក់ឈ្នួលសមរម្យ ដែលជាបំណងប្រាថ្នាស្របច្បាប់របស់ពលករ។ ប្រាក់ឈ្នួលសមរម្យលើកឡើងពីបញ្ហាដែលកម្មករត្រូវសន្សំប្រាក់ ដើម្បីឲ្យពួកគេជួបប្រទះនឹងកាលៈទេសៈដែលមិនបានមើលឃើញទុកជាមុនក្នុងជីវិត ពួកគេមានធនធានហិរញ្ញវត្ថុបន្ថែមដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហា។ បញ្ហាទីពីរគឺការកាត់បន្ថយម៉ោងធ្វើការ ដែលត្រូវបានបញ្ចូលក្នុងសេចក្តីសម្រេចរបស់រដ្ឋសភាចាប់តាំងពីឆ្នាំ ២០១៩មក។ បញ្ហាបន្ទាប់គឺការកាត់បន្ថយអាយុចូលនិវត្តន៍សម្រាប់ក្រុមកម្មករមួយចំនួន ជាពិសេសអ្នកដែលធ្វើការក្នុងវិស័យលំបាក និងគ្រោះថ្នាក់។ បញ្ហាមួយទៀតគឺថ្ងៃឈប់សម្រាកសាធារណៈ ដែលក៏មានសារៈសំខាន់ខ្លាំងផងដែរ”៕

តាម​ vovworld.vn/km-KH

ក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋទៅកាន់សាធារណរដ្ឋសិង្ហបុរី និងថ្លែងសុន្ទរកថាដ៏សំខាន់នៅក្នុងកិច្ចសន្ទនា Shangri-La លើកទី ២៣ នៅព្រឹកថ្ងៃទី ៣០ ខែឧសភា (ម៉ោងក្នុងស្រុក) លោកអគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋ តូ ឡឹម បានចូលរួមពិធីដាំដើមឈើនៅសួនរុក្ខជាតិសិង្ហបុរី។
