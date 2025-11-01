ព័ត៌មាន
មជ្ឈមណ្ឌលហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិនៅវៀតណាមនឹងដំណើរការនៅចុងឆ្នាំនេះ
ថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ផាម មិញ ជីញ បានលើកច្បាស់ថា សម្រាប់ប្រទេសវៀតណាម ការសាងសង់មជ្ឈមណ្ឌលហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិមិនត្រឹមតែដើម្បីទាក់ទាញធនធានវិនិយោគ និងភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយពិភពលោកប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែ ថែមទាំងដើម្បីចូលរួមចំណែកក្នុងការលើកកម្ពស់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមផងដែរ។ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ផាម មិញជីញ បានសង្កត់ធ្ងន់ថា៖ “យើងត្រៀមខ្លួនជាស្រេចដើម្បីស្តាប់យោបល់ទាំងអស់របស់អាជីវកម្ម វិនិយោគិន... ដោយផ្អែកលើមូលដ្ឋាននោះ ដើម្បីសុក្រិតយន្តការបន្តលើកកម្ពស់ការអភិវឌ្ឍរួមរបស់ប្រទេសទាំងមូល។ យើងសង្ឃឹមថា មិត្តភក្តិអន្តរជាតិនឹងយកចិត្តទុកដាក់និងគាំទ្រ ក្នុងស្មារតីចែករំលែកចក្ខុវិស័យ ធ្វើការជាមួយគ្នា រីករាយទទួលផលជាមួយគ្នា ឈ្នះជាមួយគ្នា អភិវឌ្ឍន៍ជាមួយគ្នា... ដោយតែងតែការពារសិទ្ធិនិងផលប្រយោជន៍ស្របច្បាប់របស់ប្រជាជន អាជីវកម្ម និងវិនិយោគិន។
មជ្ឈមណ្ឌលហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិនៅវៀតណាមដំណើរការក្រោមគំរូ "មជ្ឈមណ្ឌលមួយ គោលដៅមកដល់ពីរ" នៅទីក្រុងហូជីមិញ និងទីក្រុងដាណាំង។ ក្នុងនោះ ទីក្រុងហូជីមិញ គឺជាមជ្ឈមណ្ឌលហិរញ្ញវត្ថុទ្រង់ទ្រាយធំមួយ ដែលមានការអភិវឌ្ឍយ៉ាងខ្លាំងលើទីផ្សារភាគហ៊ុន មូលបត្របំណុល ធនាគារ ការគ្រប់គ្រងមូលនិធិ និងសេវាកម្មចុះបញ្ជី។ ទីក្រុងដាណាំង ផ្តោតលើការអភិវឌ្ឍសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុទាក់ទងនឹងឡូជីស្ទិក សមុទ្រ ពាណិជ្ជកម្មសេរី និងខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ឧស្សាហកម្ម និងកសិកម្ម។ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានមានប្រសាសន៍ថា ចាប់ពីពេលនេះរហូតដល់ចុងឆ្នាំ មជ្ឈមណ្ឌលហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិនៅវៀតណាមនឹងចាប់ផ្តើមដំណើរការ៕