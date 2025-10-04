ព័ត៌មាន
ភ្ញៀវបរទេសចាប់អារម្មណ៍នឹងបរិយាកាសបុណ្យសំពះព្រះខែនៅវៀតណាម
ចូលរួមជាមួយហ្វូងមនុស្ស ដើរលេងកម្សាន្តក្នុងពិធីបុណ្យសំពះព្រះខែ ភ្ញៀវបរទេសជាច្រើនបានរីករាយជាមួយនឹងចង្កៀងផ្កាយ ត្រីគល់រាំង និងប្រដាប់ក្មេងលេងដ៏ចម្រុះពណ៌ដែលបានដាក់លក់នៅទាំងសងខាងផ្លូវ។ មនុស្សជាច្រើនចាប់អារម្មណ៍នឹងរូបភាពតុបតែង និងប្រដាប់ប្រដារក្មេងលេងដែលបានដាក់លក់នៅតាមវិថីបុរាណក្នុងរដ្ឋធានី។
“ខ្ញុំគិតថា នេះគឺជាបរិយាកាសដ៏អស្ចារ្យ។ មានគ្រួសារនិងកុមារជាច្រើន។ ខ្ញុំពិតជាចូលចិត្តពន្លឺភ្លើងណាស់។ មានកុមារជាច្រើន មានប្រដាប់ក្មេងលេងជាច្រើន ហើយខ្ញុំគិតថា វាពិតជាអស្ចារ្យណាស់នៅពេលដែលមនុស្សម្នាសប្បាយចិត្ត"។
“នេះជាលើកដំបូងដែលខ្ញុំបានឃើញបុណ្យសំពះព្រះខែនៅទីក្រុងហាណួយ។ ពិតជាគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ណាស់។ ទីនេះស្អាតណាស់។ បរិយាកាសក៏អស្ចារ្យដែរ។ មានពន្លឺភ្លើងជាច្រើន មនុស្សម្នារីករាយ បរិយាកាសសប្បាយរីកសាយ។ ខ្ញុំចូលចិត្តកន្លែងនេះ”។
ភ្ញៀវទេសចរបរទេសក៏បានចែករំលែកថា ពួកគេចាត់ទុកពិធីបុណ្យសំពះព្រះខែគឺជាបទពិសោធន៍ដ៏គួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍មួយ ដែលពួកគេមិនដែលបានឃើញនៅស្រុកកំណើតរបដ់ខ្លួនឡើយ៕