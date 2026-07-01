ព័ត៌មាន
ភាពយន្តវៀតណាមបញ្ជាក់ពីអត្តសញ្ញាណនិងវត្តមានរបស់ខ្លួននៅក្នុងមហោស្រពនិងទីផ្សារភាពយន្តអន្តរជាតិជាបណ្ដើរៗ
នេះគឺជាវេទិកាសិក្សានិងវិជ្ជាជីវៈ ដើម្បីពិនិត្យឡើងវិញដំណើរអភិវឌ្ឍន៍របស់ភាពយន្តវៀតណាមចាប់តាំងពីការផ្លាស់ប្តូរថ្មីក្នុងឆ្នាំ១៩៨៦មក; កំណត់ឱកាស និងបញ្ហាប្រឈមក្នុងបរិបទនៃការធ្វើសមាហរណកម្មអន្តរជាតិ និងការផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងខ្លាំងនៃឧស្សាហកម្មសោតទស្សន៍សកល។
ក្នុងរយៈពេលជិតបួនទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះ ភាពយន្តវៀតណាមបានឃើញការផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងខ្លាំងក្លា ក្នុងការត្រិះរិះច្នៃប្រឌិត គំរូផលិតកម្ម យន្តការប្រតិបត្តិការ និងវិធីសាស្រ្តទទួលបានទស្សនិកជន។ ពីស្នាដៃដែលសម្បូរទៅដោយតម្លៃសិល្បៈ និងមនុស្សសាស្ត្រ រហូតដល់ខ្សែភាពយន្តដែលទទួលបានជោគជ័យផ្នែកពាណិជ្ជកម្ម ភាពយន្តវៀតណាមបានបញ្ជាក់ពីអត្តសញ្ញាណរបស់ខ្លួនជាបណ្ដើរៗ ដោយពង្រីកវត្តមានរបស់ខ្លួននៅក្នុងមហោស្រពនិងទីផ្សារភាពយន្តអន្តរជាតិ។ យោងតាមលោក តា ក្វាង ដុង (Tạ Quang Đông) អនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌ កីឡា និងទេសចរណ៍ បានចាត់ទុកថា សេចក្តីសម្រេចចិត្តលេខ៨០ របស់ការិយាល័យនយោបាយស្តីពីការអភិវឌ្ឍវប្បធម៌វៀតណាម; សេចក្តីសម្រេចចិត្តលេខ ២៨ របស់រដ្ឋសភាស្តីពីការអភិវឌ្ឍវប្បធម៌វៀតណាម; និងសេចក្តីសម្រេចរបស់រដ្ឋាភិបាលស្តីពីការអនុវត្តន៍សេចក្តីសម្រេចចិត្តទាំងនេះ បានបង្កើតការផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការបង្កើតលក្ខខណ្ឌអំណោយផលដើម្បីទាក់ទាញការវិនិយោគនៅក្នុងឧស្សាហកម្មភាពយន្ត។
«គិតត្រឹមខែតុលា ឆ្នាំ២០២៦ យន្តការទាំងអស់នឹងត្រូវបានធ្វើវិសោធនកម្មនៅក្នុងច្បាប់ភាពយន្ត ក៏ដូចជាអនុក្រឹត្យនានាដើម្បីអនុវត្តច្បាប់ភាពយន្ត។ យើងសង្ឃឹមផងដែរថា នៅត្រឹមខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៦ ការផ្លាស់ប្តូរទាំងអស់ក្នុងវិស័យភាពយន្តនឹងបានឈានដល់ដំណាក់កាលថ្មីមួយដ៏ច្បាស់លាស់និងអំណោយផលសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍភាពយន្តវៀតណាម រួមទាំងការទាក់ទាញប្រភពធនធានទាំងអស់ ការលើកទឹកចិត្តដំណើរការទាំងអស់ ទាក់ទងនឹងការផលិតភាពយន្ត និងផ្សព្វផ្សាយភាពយន្តវៀតណាមទៅក្រៅប្រទេសកាន់តែខ្លាំង»៕