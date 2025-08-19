ព័ត៌មាន
ព្រះមហាក្សត្រប៊ូតាននិងម្ចាស់ក្សត្រី យាងមកដល់ទីក្រុងហាណូយ ចាប់ផ្តើមព្រះរាជដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋនៅវៀតណាម
នារសៀលថ្ងៃទី ១៨ សីហា ព្រះមហាក្សត្រប៊ូតាន Jigme Khesar Namgyel Wangchuck និងម្ចាស់ក្សត្រី Jetsun Pema Wangchuck បានយាងមកដល់ទីក្រុង ហាណូយ ចាប់ផ្តើមព្រះរាជដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋនៅវៀតណាមចាប់ពីថ្ងៃទី ១៨ ដល់ថ្ងៃទី ២២ ខែសីហា តបតាមការអញ្ជើញរបស់ប្រធានរដ្ឋវៀតណាមលោក លឿង គឿង និងលោកជំទាវភរិយា។
វៀតណាមនិងប៊ូតានបានបង្កើតទំនាក់ទំនងការទូតនាថ្ងៃទី ១៩ ខែមករា ឆ្នាំ ២០១២។ ប្រទេសទាំងពីរមានទំនាក់ទំនងមិត្តភាពដ៏ល្អប្រសើរ។ ថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃប្រទេសទាំងពីរតែងតែផ្លាស់ប្តូរសារទូរលេខក្នុងឱកាសព្រឹត្តិការណ៍នានា។ ប្រទេស ទាំងពីរមានសក្តានុពលលើវិស័យទេសចរណ៍ ជាពិសេសទេសចរណ៍ព្រះពុទ្ធសាសនា និងទេសចរណ៍ខាងវិញ្ញាណ។ ប្រទេសទាំងពីរក៏កំពុងឆ្ពោះទៅរកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ លើវិស័យសាសនា ជាពិសេសព្រះពុទ្ធសាសនា ការអប់រំ និងការផ្លាស់ប្តូរធនធាន មនុស្ស។ ប៊ូតាន យកចិត្តទុកដាក់ចំពោះកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយវៀតណាមក្នុង ការផ្លាស់ប្តូរគណៈប្រតិភូសិក្សា វប្បធម៌ និងជំរុញការផ្លាស់ប្តូររវាងប្រជាជនជាមួយ ប្រជាជននៅវេទិកាតំបន់ និងអន្តរជាតិ។ ប្រទេសទាំងពីរតែងតែសម្របសម្រួលគ្នា ទៅវិញទៅមកនៅវេទិកាពហុភាគីផងដែរ៕