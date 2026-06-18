ព័ត៌មាន
ព្រឹត្តិការណ៍ World Cup ឆ្នាំ២០២៦៖ FIFA ទប់ស្កាត់រលកនៃខ្លឹមសារអាក្រក់នៅលើបណ្តាញសង្គម
យោងតាមសហព័ន្ធបាល់ទាត់អន្តរជាតិ (FIFA) ស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចបានពិនិត្យឡើងវិញអត្ថបទនិងមតិយោបល់ប្រមាណ ៣.៨ លាននៅលើបណ្តាញសង្គម ដែលក្នុងនោះខ្លឹមសាររំលោភបំពានចំនួន ៣៨៨,០០០ ត្រូវបានដកចេញ។ FIFA បានឱ្យដឹងថាំ ប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យខ្លឹមសាររបស់ខ្លួនបានវិភាគអត្ថបទនិងមតិយោបល់ទាក់ទងនឹងបាល់ទាត់ជាង ២៥០ លាននៅទូទាំងពិភពលោក ដោយកំណត់ខ្លឹមសារជាង ៣០ លានដែលមានខ្លឹមសារអាក្រក់ រួមទាំងការស្អប់ខ្ពើម ការរើសអើងជាតិសាសន៍ ការយាយី និងការប្រមាថផ្ទាល់ខ្លួន។
ព័ត៌មាននេះត្រូវបានប្រកាសនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃវេទិកាពិសេសមួយដែលរៀបចំដោយ FIFA សហការជាមួយ TikTok និងអាជ្ញាធរទីក្រុង Atlanta ក្នុងឱកាសទិវាអន្តរជាតិប្រឆាំងនឹងការស្អប់ខ្ពើម ថ្ងៃទី១៨ ខែមិថុនា។
នៅក្នុងវេទិកានេះ ភាគីចូលរួមបានចុះហត្ថលេខាលើការសន្យាអនុវត្តសកម្មភាពជាក់ស្តែងដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងសុន្ទរកថាស្អប់ខ្ពើម ចាប់ពីការពង្រឹងការត្រួតពិនិត្យខ្លឹមសារ និងការបង្កើនការយល់ដឹងជាសាធារណៈ រហូតដល់ការលើកកម្ពស់ការទទួលខុសត្រូវលើវេទិកាបច្ចេកវិទ្យា។
FIFA បានបញ្ជាក់ថា ការប្រឆាំងនឹងពាក្យសម្ដីស្អប់ខ្ពើមនឹងក្លាយជាអាទិភាពកំពូលមួយក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ World Cup ឆ្នាំ ២០២៦ ដោយមានគោលដៅធានាថា បាល់ទាត់នៅតែជានិមិត្តរូបនៃសាមគ្គីភាព ការគោរព និងការរួបរួមគ្នានៅទូទាំងពិភពលោក៕