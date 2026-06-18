Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាវៀតណាម
  • English
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អង់គ្លេស
  • Français
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាបារាំង
  • Español
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អេស្ប៉ាញ
  • 中文
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាចិន
  • Русский
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសារុស្ស៊ី
  • 日本語
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាជប៉ុន
  • ລາວ
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា ឡាវ
  • 한국어
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាកូរ៉េ

ព័ត៌មាន

ព្រឹត្តិការណ៍ World Cup ឆ្នាំ២០២៦៖ FIFA ទប់ស្កាត់រលកនៃខ្លឹមសារអាក្រក់នៅលើបណ្តាញសង្គម

ព្រឹត្តិការណ៍ World Cup ឆ្នាំ២០២៦ មិនគ្រាន់តែជាការប្រកួតប្រជែងនៅលើ val ស្មៅនោះទេ ប៉ុន្តែក៏ជាសមរភូមិដ៏ខ្លាំងក្លាប្រឆាំងនឹងខ្លឹមសារអាក្រក់នៅលើអ៊ីនធឺណិតផងដែរ។
ឡូហ្គោ FIFA នៅទីស្នាក់ការកណ្តាលរបស់អង្គការនេះ នៅទីក្រុង Zurich ប្រទេសស្វីស។ រូបថត៖ REUTERS/Arnd Wiegmann

យោងតាមសហព័ន្ធបាល់ទាត់អន្តរជាតិ (FIFA) ​ស្ថាប័នមាន​សមត្ថកិច្ចបានពិនិត្យឡើងវិញអត្ថបទនិងមតិយោបល់ប្រមាណ ៣.៨ លាននៅលើបណ្តាញសង្គម ដែលក្នុងនោះខ្លឹមសាររំលោភបំពានចំនួន ៣៨៨,០០០ ត្រូវបានដកចេញ។ FIFA បាន​ឱ្យដឹងថាំ ប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យខ្លឹមសាររបស់ខ្លួនបានវិភាគអត្ថបទនិងមតិយោបល់ទាក់ទងនឹងបាល់ទាត់ជាង ២៥០ លាននៅទូទាំងពិភពលោក ដោយកំណត់ខ្លឹមសារជាង ៣០ លានដែលមាន​ខ្លឹមសារអាក្រក់ រួមទាំងការស្អប់ខ្ពើម ការរើសអើងជាតិសាសន៍ ការយាយី និងការប្រមាថផ្ទាល់ខ្លួន។

ព័ត៌មាននេះត្រូវបានប្រកាសនៅ​ក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃវេទិកាពិសេសមួយដែលរៀបចំដោយ FIFA សហការជាមួយ TikTok និងអាជ្ញាធរ​ទីក្រុង Atlanta ក្នុងឱកាសទិវាអន្តរជាតិប្រឆាំងនឹងការស្អប់ខ្ពើម ថ្ងៃទី១៨ ខែមិថុនា។

នៅក្នុងវេទិកានេះ ភាគីចូលរួមបានចុះហត្ថលេខាលើការសន្យា​អនុវត្តសកម្មភាពជាក់ស្តែងដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងសុន្ទរកថាស្អប់ខ្ពើម ចាប់ពីការពង្រឹងការត្រួតពិនិត្យខ្លឹមសារ និងការបង្កើនការយល់ដឹងជាសាធារណៈ រហូតដល់ការលើកកម្ពស់ការទទួលខុសត្រូវលើវេទិកាបច្ចេកវិទ្យា។

FIFA បានបញ្ជាក់ថា ការប្រឆាំងនឹងពាក្យសម្ដីស្អប់ខ្ពើមនឹងក្លាយជាអាទិភាពកំពូលមួយក្នុង​ព្រឹត្តិការណ៍ World Cup ឆ្នាំ ២០២៦ ដោយមានគោលដៅធានាថា បាល់ទាត់នៅតែជានិមិត្តរូបនៃសាមគ្គីភាព ការគោរព និងការរួបរួមគ្នានៅទូទាំងពិភពលោក៕​

តាម​ vovworld.vn/km-KH

អត្ថបទផ្សេងទៀត

លើកកម្ពស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីលើគ្រប់ជ្រុងជ្រោយរវាងវៀតណាមនិងសហព័ន្ធរុស្ស៊ី

លើកកម្ពស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីលើគ្រប់ជ្រុងជ្រោយរវាងវៀតណាមនិងសហព័ន្ធរុស្ស៊ី

ក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃបណ្តាសកម្មភាពចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលអបអរសាទរខួបលើកទី ៣៥ នៃទំនាក់ទំនងអាស៊ាន-រុស្ស៊ី និងសកម្មភាពទ្វេភាគីជាច្រើននៅរុស្ស៊ី នាថ្ងៃទី ១៨ ខែមិថុនាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ឡេ មិញហ៊ឹង បានអញ្ជើញចូលជួបសវនាការជាមួយប្រធានាធិបតីលោករុស្ស៊ី វ្ល៉ាឌីមៀរ ពូទីន។
អត្ថបទផ្សេងទៀត

អត្ថបទអានច្រើនបំផុត

អាន​កាសែត​បោះពុម្ភ


Top