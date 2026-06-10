Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាវៀតណាម
  • English
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អង់គ្លេស
  • Français
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាបារាំង
  • Español
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អេស្ប៉ាញ
  • 中文
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាចិន
  • Русский
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសារុស្ស៊ី
  • 日本語
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាជប៉ុន
  • ລາວ
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា ឡាវ
  • 한국어
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាកូរ៉េ

ព័ត៌មាន

ព្រឹត្តិការណ៍បាល់ទាត់ពិភពលោក ឆ្នាំ២០២៦៖ ជ្រុងវៀតណាមបង្កើតចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍វប្បធម៌អន្តរជាតិ

ក្រៅពីវត្តមានរបស់ប្រទេសចំនួន ៤៨ ដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ចូលរួមព្រឹត្តិការណ៍បាល់ទាត់ពិភពលោក ឆ្នាំ ២០២៦ វៀតណាមគឺជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេសដែលត្រូវបានគណៈកម្មាធិការរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍បាល់ទាត់ពិភពលោក ឆ្នាំ២០២៦ អញ្ជើញចូលរួមក្នុងព្រឹត្តិការណ៍វប្បធម៌អន្តរជាតិ Aldea Global ២០២៦ (ភូមិសកលលោក) ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី៩ ដល់ថ្ងៃទី២១ ខែមិថុនា នៅទីក្រុងម៉ិកស៊ិក (ម៉ិកស៊ិក) ក្នុងឱកាសនៃព្រឹត្តិការណ៍បាល់ទាត់ដ៏ធំបំផុតនៅលើភពផែនដី។

យោងតាមគណៈកម្មាធិការរៀបចំ Aldea Global 2026 ត្រូវបានរចនាឡើងដូចជា លំហបទពិសោធន៍ពហុអារម្មណ៍ ជាទីតាំងលើកតម្កើងភាពចម្រុះវប្បធម៌ ជំរុញស្មារតីតភ្ជាប់រវាងប្រទេសនានាមុនព្រឹត្តិការណ៍បាល់ទាត់ពិភពលោក។ រយៈពេលជិតពីរសប្តាហ៍នៃព្រឹត្តិការណ៍នេះ សាធារណជនមានឱកាសទទួលបានបទពិសោធន៍ពីការសម្តែងសិល្បៈ ការតាំងពិព័រណ៍វប្បធម៌ប្រពៃណី សិក្ខាសាលាច្នៃប្រឌិត និងការណែនាំអំពីម្ហូបអាហារប្លែកៗពីតំបន់ជាច្រើន ជុំវិញពិភពលោក។

“ជ្រុងវៀតណាម” នៅ Aldea Global 2026 បានណែនាំដល់សាធារណជនម៉ិកស៊ិក និងមិត្តភក្តិអន្តរជាតិអំពីលក្ខណៈពិសេសនៃវប្បធម៌ ប្រវត្តិសាស្ត្រ និងប្រជាជនវៀតណាមតាមរយៈការតាំងពិព័រណ៍ ការផ្សព្វផ្សាយទេសចរណ៍ ការបង្ហាញសិល្បៈប្រពៃណី និងផលិតផលវប្បធម៌ធម្មតា។

នៅស្តង់វៀតណាម អ្នកទស្សនាអាចរីករាយជាមួយម្ហូបអាហារវៀតណាមជាច្រើនដូចជា ណែមរ៉ូល ហ្វ័រ បាយឆា និងអាហារតាមដងផ្លូវមួយចំនួន៕

តាម​ vovworld.vn/km-KH

អត្ថបទផ្សេងទៀត

វៀតណាមគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងចំពោះវិធីសាស្រ្តផ្តោតលើប្រជាជន

វៀតណាមគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងចំពោះវិធីសាស្រ្តផ្តោតលើប្រជាជន

វៀតណាមគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងចំពោះវិធីសាស្រ្តផ្តោតលើប្រជាជនក្នុងការអភិវឌ្ឍ និងការអនុវត្តបញ្ញាសិប្បនិម្មិត (AI)។ នេះជាការបញ្ជាក់របស់ឯកអគ្គរដ្ឋទូត ម៉ាយ ផាន់ យ៊ុង ប្រធានបេសកកម្មវៀតណាមប្រចាំទីក្រុងហ្សឺណែវ នៅក្នុងសម័យប្រជុំពេញអង្គនៃសន្និសីទពលកម្មអន្តរជាតិលើកទី ១១៤ (ILC114) នៃអង្គការពលកម្មអន្តរជាតិ (ILO) ដែលបានធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី៨ ខែមិថុនា នៅប្រទេសស្វីស។
អត្ថបទផ្សេងទៀត

អត្ថបទអានច្រើនបំផុត

អាន​កាសែត​បោះពុម្ភ


Top