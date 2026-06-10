ព័ត៌មាន
ព្រឹត្តិការណ៍បាល់ទាត់ពិភពលោក ឆ្នាំ២០២៦៖ ជ្រុងវៀតណាមបង្កើតចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍វប្បធម៌អន្តរជាតិ
យោងតាមគណៈកម្មាធិការរៀបចំ Aldea Global 2026 ត្រូវបានរចនាឡើងដូចជា លំហបទពិសោធន៍ពហុអារម្មណ៍ ជាទីតាំងលើកតម្កើងភាពចម្រុះវប្បធម៌ ជំរុញស្មារតីតភ្ជាប់រវាងប្រទេសនានាមុនព្រឹត្តិការណ៍បាល់ទាត់ពិភពលោក។ រយៈពេលជិតពីរសប្តាហ៍នៃព្រឹត្តិការណ៍នេះ សាធារណជនមានឱកាសទទួលបានបទពិសោធន៍ពីការសម្តែងសិល្បៈ ការតាំងពិព័រណ៍វប្បធម៌ប្រពៃណី សិក្ខាសាលាច្នៃប្រឌិត និងការណែនាំអំពីម្ហូបអាហារប្លែកៗពីតំបន់ជាច្រើន ជុំវិញពិភពលោក។
“ជ្រុងវៀតណាម” នៅ Aldea Global 2026 បានណែនាំដល់សាធារណជនម៉ិកស៊ិក និងមិត្តភក្តិអន្តរជាតិអំពីលក្ខណៈពិសេសនៃវប្បធម៌ ប្រវត្តិសាស្ត្រ និងប្រជាជនវៀតណាមតាមរយៈការតាំងពិព័រណ៍ ការផ្សព្វផ្សាយទេសចរណ៍ ការបង្ហាញសិល្បៈប្រពៃណី និងផលិតផលវប្បធម៌ធម្មតា។
នៅស្តង់វៀតណាម អ្នកទស្សនាអាចរីករាយជាមួយម្ហូបអាហារវៀតណាមជាច្រើនដូចជា ណែមរ៉ូល ហ្វ័រ បាយឆា និងអាហារតាមដងផ្លូវមួយចំនួន៕