ព័ត៌មាន
ពិនិត្យឯកសារបណ្ណសារក្នុងពេលដំណាលគ្នា ដើម្បីបម្រើដល់ការស្វែងរក និងការប្រមូលអដ្ឋិធាតុយុទ្ធជន
នាយកដ្ឋានបណ្ណសារនិងឯកសាររដ្ឋ (ក្រសួងមហាផ្ទៃ) បានប្រកាសថា ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងសំណើរបស់គណៈកម្មាធិការដឹកនាំជាតិស្តីពីការស្វែងរក ការប្រមូល និងការកំណត់អត្តសញ្ញាណអដ្ឋិធាតុយុទ្ធជនក្នុងឆ្នាំ ២០២៦ និងដំណាក់កាល ២០២៦-២០៣០ នាយកដ្ឋានបានចល័តប្រព័ន្ធនៃមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ណសារជាតិដើម្បីពិនិត្យ ចងក្រង និងប្រើប្រាស់ឯកសារបណ្ណសារទាក់ទងនឹងយុទ្ធជន សមរភូមិ យុទ្ធនាការ និងតំបន់ប្រតិបត្តិការយោធាសំខាន់ៗក្នុងពេលដំណាលគ្នា។
តាមរយៈការពិនិត្យដំបូង អង្គភាពនានាបានរកឃើញសំណុំឯកសារ និងឯកសារជាច្រើនដែលមានព័ត៌មានដ៏មានតម្លៃ បម្រើដល់ការស្វែងរក ការប្រមូល និងការកំណត់អត្តសញ្ញាណអដ្ឋិធាតុយុទ្ធជន។ នៅពេលខាងមុខ នាយកដ្ឋានបណ្ណសារ និងឯកសាររដ្ឋនឹងបន្តចងក្រង ធ្វើឌីជីថល និងធ្វើស្តង់ដារឯកសារបណ្ណសារពាក់ព័ន្ធ។ ពង្រឹងការសម្របសម្រួលជាមួយភ្នាក់ងារ និងអង្គភាពនានាក្នុងការចែករំលែក ភ្ជាប់ និងស្វែងរកទិន្នន័យ ដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនៃការផ្ទៀងផ្ទាត់ព័ត៌មាន។
ដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនៃការស្វែងរក ការកំណត់អត្តសញ្ញាណ ការរកឃើញ និងការសំយោគព័ត៌មានពីឯកសារបណ្ណសារដែលបម្រើដល់យុទ្ធនាការ ៥០០ ថ្ងៃទាំងយប់ នាយកដ្ឋាននឹងស្រាវជ្រាវ និងអនុវត្តបច្ចេកវិទ្យាឌីជីថល បញ្ញាសិប្បនិម្មិត (AI) និងឧបករណ៍សម្រាប់ស្វែងរកទិន្នន័យ ដែលរួមចំណែកដល់ការពន្លឿនដំណើរការនៃការស្វែងរក ការប្រមូល និងការកំណត់អត្តសញ្ញាណអដ្ឋិធាតុរបស់យុទ្ធជនពលី៕