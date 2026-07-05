Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាវៀតណាម
  • English
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អង់គ្លេស
  • Français
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាបារាំង
  • Español
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អេស្ប៉ាញ
  • 中文
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាចិន
  • Русский
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសារុស្ស៊ី
  • 日本語
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាជប៉ុន
  • ລາວ
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា ឡាវ
  • 한국어
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាកូរ៉េ

ព័ត៌មាន

ពិនិត្យឯកសារបណ្ណសារក្នុងពេលដំណាលគ្នា ដើម្បីបម្រើដល់ការស្វែងរក និងការប្រមូលអដ្ឋិធាតុយុទ្ធជន

តាមរយៈការពិនិត្យដំបូង អង្គភាពនានាបានរកឃើញសំណុំឯកសារ និងឯកសារជាច្រើនដែលមានព័ត៌មានដ៏មានតម្លៃ បម្រើដល់ការស្វែងរក ការប្រមូល និងការកំណត់អត្តសញ្ញាណអដ្ឋិធាតុយុទ្ធជន។

ឈាបនដ្ឋានយុទ្ធជនពលី My Thang (ខេត្ត Gia Lai) គឺជាកន្លែងបញ្ចុះសពយុទ្ធជនពលីជាង ៧៥០ នាក់ រួមទាំងផ្នូរចំនួន 118 មិនទាន់ត្រូវបានកំណត់អត្តសញ្ញាណនៅឡើយ (រូបថត៖ TTXVN)

នាយកដ្ឋានបណ្ណសារនិងឯកសាររដ្ឋ (ក្រសួងមហាផ្ទៃ) បានប្រកាសថា ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងសំណើរបស់គណៈកម្មាធិការដឹកនាំជាតិស្តីពីការស្វែងរក ការប្រមូល និងការកំណត់អត្តសញ្ញាណអដ្ឋិធាតុយុទ្ធជនក្នុងឆ្នាំ ២០២៦ និងដំណាក់កាល ២០២៦-២០៣០ នាយកដ្ឋានបានចល័តប្រព័ន្ធនៃមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ណសារជាតិដើម្បីពិនិត្យ ចងក្រង និងប្រើប្រាស់ឯកសារបណ្ណសារទាក់ទងនឹងយុទ្ធជន សមរភូមិ យុទ្ធនាការ និងតំបន់ប្រតិបត្តិការយោធាសំខាន់ៗក្នុងពេលដំណាលគ្នា។

តាមរយៈការពិនិត្យដំបូង អង្គភាពនានាបានរកឃើញសំណុំឯកសារ និងឯកសារជាច្រើនដែលមានព័ត៌មានដ៏មានតម្លៃ បម្រើដល់ការស្វែងរក ការប្រមូល និងការកំណត់អត្តសញ្ញាណអដ្ឋិធាតុយុទ្ធជន។ នៅពេលខាងមុខ នាយកដ្ឋានបណ្ណសារ និងឯកសាររដ្ឋនឹងបន្តចងក្រង ធ្វើឌីជីថល និងធ្វើស្តង់ដារឯកសារបណ្ណសារពាក់ព័ន្ធ។ ពង្រឹងការសម្របសម្រួលជាមួយភ្នាក់ងារ និងអង្គភាពនានាក្នុងការចែករំលែក ភ្ជាប់ និងស្វែងរកទិន្នន័យ ដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនៃការផ្ទៀងផ្ទាត់ព័ត៌មាន។

ដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនៃការស្វែងរក ការកំណត់អត្តសញ្ញាណ ការរកឃើញ និងការសំយោគព័ត៌មានពីឯកសារបណ្ណសារដែលបម្រើដល់យុទ្ធនាការ ៥០០ ថ្ងៃទាំងយប់ នាយកដ្ឋាននឹងស្រាវជ្រាវ និងអនុវត្តបច្ចេកវិទ្យាឌីជីថល បញ្ញាសិប្បនិម្មិត (AI) និងឧបករណ៍សម្រាប់ស្វែងរកទិន្នន័យ ដែលរួមចំណែកដល់ការពន្លឿនដំណើរការនៃការស្វែងរក ការប្រមូល និងការកំណត់អត្តសញ្ញាណអដ្ឋិធាតុរបស់យុទ្ធជនពលី៕

តាម​ vovworld.vn/km-KH

អត្ថបទផ្សេងទៀត

សហគមន៍ជនវៀតណាមលើកទឹកចិត្តក្រុមជួយសង្គ្រោះវៀតណាមនៅប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡា

សហគមន៍ជនវៀតណាមលើកទឹកចិត្តក្រុមជួយសង្គ្រោះវៀតណាមនៅប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡា

នាយប់ថ្ងៃទី ៤ ខែកក្កដា ម៉ោងក្នុងស្រុក តំណាងសហគមន៍ និងកម្មាភិបាលមកពីភ្នាក់ងារតំណាងវៀតណាមនៅវេណេស៊ុយអេឡា រួមជាមួយក្រុមគ្រួសារ បានទៅសួរសុខទុក្ខ ប្រាស្រ័យទាក់ទង និងប្រគល់អំណោយដើម្បីលើកទឹកចិត្តក្រុមជួយសង្គ្រោះវៀតណាមដែលកំពុងបំពេញបេសកកម្មមនុស្សធម៌អន្តរជាតិនៅរដ្ឋ La Guaira ប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡា។
អត្ថបទផ្សេងទៀត

អត្ថបទអានច្រើនបំផុត

អាន​កាសែត​បោះពុម្ភ


Top