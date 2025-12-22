ព័ត៌មាន
ពិធីអបអរសាទរលើកទី ៨១ នៃទិវាបង្កើតកងទ័ពប្រជាជនវៀតណាម នៅអាប៊ីយ៉ៃ
ព្រឹត្តិការណ៍នេះ មិនត្រឹមតែជាឱកាសមួយដើម្បីរំលឹកឡើងវិញនូវប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏រុងរឿងរបស់កងទ័ពប្រជាជនវៀតណាមប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែក៏ជាស្ពានមួយ ដើម្បីពង្រឹងមិត្តភាពរវាងកងកម្លាំងមួកខៀវវៀតណាម ជាមួយសហគមន៍អន្តរជាតិ និងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានផងដែរ។
ក្នុងពិធីនេះ ឧត្តមសេនីយ៍ទោ Robert Yaw Affram មេបញ្ជាការនៃបេសកកម្មសន្តិសុខបណ្ដោះអាសន្នរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ បានទទួលស្គាល់ និងកោតសរសើរយ៉ាងខ្លាំងចំពោះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ក្រុមវិស្វកម្មលេខ ៤ របស់វៀតណាម ដែលធ្វើឲ្យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅបេសកកម្មមានការផ្លាស់ប្តូរពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃ។ វត្តមានរបស់គណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់គឺជាសក្ខីភាពដ៏រស់រវើកនៃការទទួលស្គាល់របស់អន្តរជាតិ ចំពោះការរួមចំណែករបស់កងកម្លាំងវៀតណាមនៅអាប៊ីយ៉ៃដោយយកឈ្នះលើឧបសគ្គ និងបញ្ហាប្រឈមទាំងអស់។
ក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃពិធីនេះ គណៈប្រតិភូអន្តរជាតិមានឱកាសសិក្សាអំពីដំណើរ រយៈពេល ៨១ ឆ្នាំនៃការប្រយុទ្ធ និងការអភិវឌ្ឍរបស់កងទ័ពប្រជាជនវៀត ណាម តាមរយៈការតាំងពិព័រណ៍សៀវភៅប្រវត្តិសាស្ត្រយោធាវៀតណាម៕