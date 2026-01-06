ព័ត៌មាន
ពិធីអបអរសាទរខួបលើកទី ៨០ នៃទិវាបោះឆ្នោតសកលលើកដំបូងជ្រើសរើសរដ្ឋសភាវៀតណាម
នេះគឺជាពិធីអបអរសាទរថ្នាក់ជាតិ ដែលមានសារៈសំខាន់ខាងនយោបាយនិងប្រវត្តិសាស្ត្រយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ ដែលមានគោលបំណងផ្សព្វផ្សាយយ៉ាងទូលំទូលាយអំពីអត្ថន័យធំធេងនៃទិវាបោះឆ្នោត សកលលើកដំបូងក្នុង ឆ្នាំ ១៩៤៦ ដែលជាព្រឹត្តិការណ៍គូសសញ្ញាសម្គាល់ចំណុចរបត់នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររដ្ឋធម្មនុញ្ញ និងនីតិបញ្ញត្តិរបស់វៀតណាម ព្រមទាំងបញ្ជាក់ពីតួនាទី ជំហរ និងការចូលរួមចំណែកសំខាន់ៗ របស់រដ្ឋសភា និងសមាជិកសមាជិការក្នុងបុព្វហេតុកសាង និងការពារមាតុភូមិអស់រយៈពេល ៨០ ឆ្នាំកន្លងមក។ ពិធីនេះក៏ជាឧិកាសសម្រាប់បក្សទាំងមូល ប្រជាជនទាំងមូល និងកងទ័ពទាំងមូល រំលឹកឡើងវិញនូវប្រវត្តិសាស្ត្រនៃការបង្កើតនិងការអភិវឌ្ឍរបស់រដ្ឋសភាវៀតណាម ដោយទទួលស្គាល់សមិទ្ធផល និងមេរៀនដ៏មានតម្លៃដែលបានរៀនតាមរយៈដំណាក់កាលបដិវត្តន៍ផ្សេងៗ។ តាមនោះ បង្កើនការយល់ដឹង និងពង្រឹងទំនុកចិត្តរបស់ប្រជាជនលើរដ្ឋសភា និងស្ថាប័នជាប់ឆ្នោត លើកកម្ពស់សិទ្ធិជាម្ចាស់របស់ប្រជាជន និងទំនួលខុសត្រូវរបស់ពលរដ្ឋក្នុងការកសាងរដ្ឋនីតិរដ្ឋសង្គមនិយមនៅវៀតណាម។
មុនពិធីនេះ គណៈប្រតិភូបានអញ្ជើញដាក់កម្រងផ្កា និងគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធនៅទីប្រាង្គតំកល់សពលោកប្រធានហូជីមិញ អុជធូបរំលឹកដល់វីរៈយុទ្ធជន នៅវិមានអនុស្សាវរីយ៍នៅលើផ្លូវបាក់សឺន និងបានទៅទស្សនាកន្លែងតាំងពិព័រណ៍ស្តីពីប្រវត្តិសាស្ត្រនៃការបង្កើត និងការអភិវឌ្ឍរបស់រដ្ឋសភាវៀត ណាមក្នុងរយៈពេល ៨០ ឆ្នាំកន្លងមក៕