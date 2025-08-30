ព័ត៌មាន
ពិធីអបអរសាទរខួបលើកទី ៨០ នៃទិវាបុណ្យជាតិថ្ងៃទី ២ កញ្ញានៅក្រៅប្រទេស
ក្នុងពិធីរៀបចំដោយស្ថានអគ្គកុងស៊ុលវៀតណាមប្រចាំនៅទីក្រុងស៊ីដនី (អូស្ត្រាលី) នាល្ងាចថ្ងៃទី២៨ សីហា ឧត្តមសេនីយឯក Le Tan Toi ប្រធានគណៈកម្មាធិការការពារជាតិ សន្តិសុខ និងកិច្ចការបរទេសនៃរដ្ឋសភាបានសំដែងមោទនភាពចំពោះវៀតណាមជាប្រទេសសន្តិភាព ស្ថិរភាព ថាមពល និងច្នៃប្រឌិត។ លោក Le Tan Toi បានអះអាងថា ភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយរវាងប្រទេសទាំងពីរគឺជាចំណុចរបត់មួយដើម្បីជួយពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីទៅកាន់វិស័យផ្សេងទៀតនៃសម័យកាល កាន់តែបង្ហាញឱ្យឃើញកាន់តែច្បាស់អំពីកម្រិតនៃទំនុកចិត្តយុទ្ធសាស្ត្រដ៏ស៊ីជម្រៅរវាងប្រទេសទាំងពីរ។ អញ្ជើញចូលរួមក្នុងពិធីនេះ លោក Benjamin Franklin ប្រធានព្រឹទ្ធសភានៃរដ្ឋ New South Wales បានវាយតម្លៃថា ទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធរវាងវៀតណាមនិងអូស្ត្រាលី មិនត្រឹមតែជាយុទ្ធសាស្ត្រឬការទូតប៉ុណ្ណោះទេ ថែមទាំងបង្កប់ដោយលក្ខណៈមនុស្សាស្ត្រយ៉ាងជ្រាលជ្រៅទៀតផង។
ក្នុងពិធីអបអរសាទរនៅទីក្រុង Prague សាធារណៈរដ្ឋឆែក ឯកអគ្គរដ្ឋទូត លោក Duong Hoai Nam បានសង្កត់ធ្ងន់ថា សាធារណៈរដ្ឋឆែកតែងតែជាមិត្តប្រពៃណីនិងជាដៃគូដែលអាចទុកចិត្តបានរបស់វៀតណាម។ តាមលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូត ភាគីទាំងពីរនៅតែមានសក្កានុពលជាច្រើនសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍនាពេលអនាគត។ លោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតសង្ឃឹមថា នៅពេលដែលជើងហោះហើរត្រង់ត្រូវបានបង្កើតឡើង កិច្ចសហប្រតិបត្តិការពាណិជ្ជកម្ម និងទេសចរណ៍រវាងប្រទេសទាំងពីរនឹងកាន់តែរីកចម្រើនខ្លាំងនាពេលអនាគត។
នាថ្ងៃដដែល ស្ថានអគ្គកុងស៊ុលវៀតណាមប្រចាំខេត្ត Khon Kaen (ប្រទេសថៃ) បានប្រារព្ធពិធីអបអរសាទរខួបលើកទី ៨០ នៃទិវាបុណ្យជាតិលើកទី ៨០ នៅថ្ងៃទី ២ ខែកញ្ញា នៅទីក្រុង Udon Thani៕