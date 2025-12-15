Báo Ảnh Việt Nam

ព័ត៌មាន

ពិធីសម្ពោធរោងចក្រ LNG ដំបូងគេរបស់វៀតណាម៖ ដាក់គ្រឹះសម្រាប់ទីផ្សារថាមពលដើរដោយឧស្ម័នធម្មជាតិរបស់ប្រទេសជាតិ

នាព្រឹកថ្ងៃទី១៤ ខែធ្នូ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ្វាម មិញឈីញ បានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងពិធីបើកសម្ពោធ និងប្រតិបត្តិការពាណិជ្ជកម្មនៃរោងចក្រអគ្គិសនី ញើនត្រាច លេខ ៣ និងរោងចក្រអគ្គិសនី ញឺនត្រាចលេខ ៤ នៅក្នុងខេត្តដុងណាយ។

លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ្វាម មិញ ជីញ អញ្ជើញថ្លែងមតិក្នុងពិធីសម្ពោធ (រូបថត៖ VNA)

នេះគឺជាចង្កោមគម្រោងដំបូងគេនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាម ដែលប្រើប្រាស់ឧស្ម័នធម្មជាតិរាវ (LNG) នាំចូល ដែលជាជំហានឈានមុខគេនៅក្នុងផែនទីបង្ហាញផ្លូវដើម្បីកាត់បន្ថយការបំភាយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ និងសម្រេចគោលដៅនៃការបំភាយឧស្ម័នសុទ្ធសូន្យនៅឆ្នាំ២០៥០។

លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ្វាម មិញ ជីញ អញ្ជើញថ្លែងមតិក្នុងពិធីសម្ពោធ (រូបថត៖ VNA)

អញ្ជើញថ្លែងមតិនៅក្នុងពិធីនេះ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ្វាម មិញជីញ បានសង្កត់ធ្ងន់ថា ប្រតិបត្តិការពាណិជ្ជកម្មនៃរោងចក្រអគ្គិសនីដើរដោយឧស្ម័នធម្មជាតិ ញឺនត្រាចលេខ ៣ និងញឺនត្រាចលេខ ៤ ដែលជារោងចក្រអគ្គិសនីឧស្ម័នធម្មជាតិរាវដំបូងគេរបស់ប្រទេសវៀតណាម បានដាក់មូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់ទីផ្សារអគ្គិសនីរបស់ប្រទេសជាតិ។ យោងតាមលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ព្រឹត្តិការណ៍នេះក៏ជាការផ្លាស់ប្ដូរជាមូលដ្ឋានមួយនៅក្នុងការគិត គំរូ និងនិន្នាការអភិវឌ្ឍន៍របស់ប្រទេសវៀតណាមសម្រាប់ប្រភពថាមពលបៃតង ប្រកបដោយចីរភាព និងទំនើប។

លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានបញ្ជាក់ថា ភាពជោគជ័យនៃគម្រោងរោងចក្រអគ្គិសនីញឺន ត្រាចទាំងពីរ គឺជាកម្លាំងចលករ ដែលបង្កើតមូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់វៀតណាម បន្តអនុវត្តគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធថាមពលជាតិសំខាន់ៗនាពេលអនាគត ជាមួយនឹងទំហំធំជាង បច្ចេកវិទ្យាទំនើបជាង ស្តង់ដារខ្ពស់ជាង ផលិតភាព និងគុណភាពខ្ពស់ជាង។ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជឿជាក់ថា ពីគំរូនេះ ប្រទេសវៀតណាមនឹងបន្តយកឈ្នះលើកម្ពស់ថ្មី និងកំណត់ត្រាថ្មីទាក់ទងនឹងគុណភាព វឌ្ឍនភាព សុវត្ថិភាព អនាម័យ និងការប្រកួតប្រជែងផ្នែកតម្លៃ៕

តាម VOV5​​ - វិទ្យុសំឡេងវៀតណាម​

