ព័ត៌មាន
ពិធីសម្ពោធមជ្ឈមណ្ឌលបញ្ជាការ ត្រួតពិនិត្យ និងប្រតិបត្តិការអន្តោប្រវេសន៍
តាមរយៈប្រព័ន្ធបច្ចេកទេស បច្ចេកវិទ្យា ទិន្នន័យ និងផ្នែកមុខងារដាច់ដោយឡែក មជ្ឈមណ្ឌលនេះរួមចំណែកដល់ការកែលម្អសមត្ថភាពក្នុងការទទួល សំយោគ វិភាគ និងដំណើរការព័ត៌មាន ដោយបម្រើការងារព្យាករណ៍ រកឃើញ ផ្តល់ដំបូន្មាន និងដោះស្រាយស្ថានភាពស្មុគស្មាញទាក់ទងនឹងអន្តោប្រវេសន៍ ជនបរទេស ច្រកទ្វារព្រំដែន សន្តិសុខអាកាសចរណ៍ និងវិស័យការងារពាក់ព័ន្ធ។ មជ្ឈមណ្ឌលនេះក៏បម្រើជាវេទិកាសំខាន់មួយសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងទិន្នន័យ និងកំណែទម្រង់រដ្ឋបាលក្នុងវិស័យអន្តោប្រវេសន៍ផងដែរ៕