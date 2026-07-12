Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាវៀតណាម
  • English
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អង់គ្លេស
  • Français
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាបារាំង
  • Español
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អេស្ប៉ាញ
  • 中文
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាចិន
  • Русский
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសារុស្ស៊ី
  • 日本語
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាជប៉ុន
  • ລາວ
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា ឡាវ
  • 한국어
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាកូរ៉េ

ព័ត៌មាន

ពិធីសម្ពោធមជ្ឈមណ្ឌលបញ្ជាការ ត្រួតពិនិត្យ និងប្រតិបត្តិការអន្តោប្រវេសន៍

នាថ្ងៃទី១១ ខែកក្កដា នៅទីក្រុងហាណូយ នាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងអន្តោប្រវេសន៍នៃក្រសួងនគរបាលបានរៀបចំពិធីរំលឹកខួបលើកទី៨០ នៃទិវាប្រពៃណីកងកម្លាំងសន្តិសុខប្រជាជន (១២ កក្កដា ១៩៤៦ - ១២ កក្កដា ២០២៦) និងសម្ពោធមជ្ឈមណ្ឌលបញ្ជាការ ត្រួតពិនិត្យ និងប្រតិបត្តិការអន្តោប្រវេសន៍។

លោករដ្ឋមន្ត្រី លឿង តាមក្វាង និងគណៈប្រតិភូ កាត់ខ្សែបូរសម្ពោធមជ្ឈមណ្ឌលបញ្ជាការ ត្រួតពិនិត្យ និងប្រតិបត្តិការអន្តោប្រវេសន៍ (រូបថត៖ VNA)

តាមរយៈប្រព័ន្ធបច្ចេកទេស បច្ចេកវិទ្យា ទិន្នន័យ និងផ្នែកមុខងារដាច់ដោយឡែក មជ្ឈមណ្ឌលនេះរួមចំណែកដល់ការកែលម្អសមត្ថភាពក្នុងការទទួល សំយោគ វិភាគ និងដំណើរការព័ត៌មាន ដោយបម្រើការងារព្យាករណ៍ រកឃើញ ផ្តល់ដំបូន្មាន និងដោះស្រាយស្ថានភាពស្មុគស្មាញទាក់ទងនឹងអន្តោប្រវេសន៍ ជនបរទេស ច្រកទ្វារព្រំដែន សន្តិសុខអាកាសចរណ៍ និងវិស័យការងារពាក់ព័ន្ធ។ មជ្ឈមណ្ឌលនេះក៏បម្រើជាវេទិកាសំខាន់មួយសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងទិន្នន័យ និងកំណែទម្រង់រដ្ឋបាលក្នុងវិស័យអន្តោប្រវេសន៍ផងដែរ៕

តាម​ vovworld.vn/km-KH

អត្ថបទផ្សេងទៀត

ពិធីរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធដល់អ្នកជំនាញយោធាគុយបា និងពិធីសម្ពោធសៀវភៅ ៦០ ឆ្នាំនៃទំនាក់ទំនងការពារជាតិវៀតណាម-គុយបា

ពិធីរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធដល់អ្នកជំនាញយោធាគុយបា និងពិធីសម្ពោធសៀវភៅ "៦០ ឆ្នាំនៃទំនាក់ទំនងការពារជាតិវៀតណាម-គុយបា"

សៀវភៅនេះរៀបចំយ៉ាងពេញលេញនូវប្រព័ន្ធនៃការបង្កើត ការអភិវឌ្ឍ និងរបត់ប្រវត្តិសាស្ត្រក្នុងទំនាក់ទំនងយោធារវាងប្រទេសទាំងពីរក្នុងរយៈពេលប្រាំមួយទសវត្សរ៍កន្លងមក។
អត្ថបទផ្សេងទៀត

អត្ថបទអានច្រើនបំផុត

អាន​កាសែត​បោះពុម្ភ


Top