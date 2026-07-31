ព័ត៌មាន
ពិធីរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធ និងបញ្ចុះអដ្ឋិធាតុយុទ្ធជនពលីដែលប្រមូលបាននៅឧទ្យានឡេធីរៀងគ្រោងនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅខែសីហា
នៅក្នុងសន្និសីទបូកសរុបភារកិច្ចស្វែងរក ប្រមូលផ្តុំ និងការកំណត់អត្តសញ្ញាណយុទ្ធជនពលីដែលប្រព្រឹត្តទៅនាថ្ងៃទី ៣០ ខែកក្កដា គណៈកម្មាធិការដឹកនាំ ៥១៥ ទីក្រុងហូជីមិញបានប្រកាសថា ក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានខែខាងមុខនេះ ខ្លួននឹងផ្តោតលើការប្រមូលព័ត៌មាន និងទិន្នន័យពីក្រុមស្រាវជ្រាវគម្រោងគំនិតផ្តួចផ្តើមជនវៀតណាមបាត់ខ្លួនក្នុងសង្គ្រាម (VWAI) មជ្ឈមណ្ឌលវៀតណាម និងបណ្ណសារវៀតណាម Sam Johnson សាកលវិទ្យាល័យ Texas Tech និងអតីតទាហានបរទេសដែលបានផ្ញើទិន្នន័យលើសមរភូមិចំនួន ១២ នៅក្នុងតំបន់នោះ ដើម្បីធ្វើការស្ទង់មតិ និងប្រមូលព័ត៌មាន។ ក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះ ខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីបង្ហើយការងារយកសំណាកអដ្ឋិធាតុយុទ្ធជនពលី នៅតាមបណ្តាទីបញ្ចុះសព ក្នុងខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៦។ រួមជាមួយគ្នានេះ នគរបាលទីក្រុងនឹងរៀបចំការអនុវត្តការពិនិត្យឡើងវិញ ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពព័ត៌មាន និងការប្រមូលសំណាក DNA សម្រាប់សាច់ញាតិរបស់យុទ្ធជនពលី ដែលព័ត៌មានមិនទាន់ត្រូវបានកំណត់អត្តសញ្ញាណនៅក្នុងតំបន់នោះ។ទាក់ទងនឹងលទ្ធផលនៃការស្វែងរក និងការប្រមូលអដ្ឋិធាតុយុទ្ធជនពលីនៅទីក្រុងហូជីមិញ ចាប់ពីថ្ងៃទី២៣ ខែមិថុនា ដល់ថ្ងៃទី៣០ ខែកក្កដា កងកម្លាំងដែលមានភារកិច្ចស្វែងរក ប្រមូល និងផ្ទៀងផ្ទាត់ព័ត៌មានអំពីអដ្ឋិធាតុយុទ្ធជនពលីនៅឧទ្យានឡេធីរៀង បានរកឃើញ និងប្រមូលអដ្ឋិធាតុយុទ្ធជនពលីចំនួន ១៥៤ ឈុត និងវត្ថុមួយចំនួន។ គិតត្រឹមថ្ងៃទី២៩ ខែកក្កដា ការយកសំណាកអដ្ឋិធាតុយុទ្ធជនពលីពីផ្នូរដែលមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណនៅក្នុងទីបញ្ចុះសពយុទ្ធជនពលីត្រូវបានបញ្ចប់នៅក្នុងទីបញ្ចុះសពយុទ្ធជនពលីចំនួន ១០ ក្នុងចំណោម ១៨ កន្លែង នៅក្នុងទីក្រុង ដោយមានសំណាកសរុបចំនួន ៧.៦៤០ ដែលយកចេញពីផ្នូរយុទ្ធជនពលីចំនួន ៩.៨៨៥៕