ព័ត៌មាន

ពិធីមហាមិទ្ទីង និងការក្បួនដង្ហែរព្យុហយាត្រា ក្នុងឱកាសអបអរសាទរខួបលើកទី៨០ នៃបដិវត្តន៍ខែសីហា និងទិវាបុណ្យឯករាជ្យជាតិ ថ្ងៃទី២ ខែកញ្ញា

នាព្រឹកថ្ងៃទី២ ខែកញ្ញា នៅទីលានប្រវត្តិសាស្ត្រ Ba Dinh (រដ្ឋធានីហាណូយ) គណៈកម្មាធិការ មជ្ឈិមបក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាម; រដ្ឋសភា; ប្រធានរដ្ឋ; រដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាម; គណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមនៃរណសិរ្សមាតុភូមិវៀតណាម និងទីក្រុងហាណូយបានប្រារព្ធយ៉ាងឱឡារិក ពិធីមហា​មិទ្ទីង និងការ​ក្បួនដង្ហែរព្យុហយាត្រា ក្នុង​ឱកាសអបអរសាទរខួបលើកទី៨០ នៃបដិវត្តន៍​ខែសីហា និងទិវាបុណ្យឯករាជ្យជាតិ ថ្ងៃទី២ ខែកញ្ញា។ កាសែតរូបភាពវៀតណាម សូមណែនាំរូបភាពមួយចំនួនដែលអ្នកសារព័ត៌មានថតបាននៅព្រឹក​នេះ។

 
    
    
    
    
    
    

 

 

អនុវត្ត៖ VNP

ថ្នាក់ដឹកនាំបក្ស និងរដ្ឋ អញ្ជើញចូលវិមានតម្កល់សពគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធ លោកប្រធានហូជីមិញ

ថ្នាក់ដឹកនាំបក្ស និងរដ្ឋ អញ្ជើញចូលវិមានតម្កល់សពគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធ លោកប្រធានហូជីមិញ

ក្នុងឱកាសរំលឹកខួបលើកទី ៨០ ទិវាបុណ្យជាតិនៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាម (២ កញ្ញា ១៩៤៥ - ២ កញ្ញា ២០២៥) នាព្រឹកថ្ងៃទី ១ ខែកញ្ញា គណៈប្រតិភូនៃគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាម រដ្ឋសភា ប្រធានរដ្ឋ រដ្ឋាភិបាល និងគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមរណសិរ្សមាតុភូមិវៀតណាម បានអញ្ជើញដាក់កម្រងផ្កា និងចូលវិមានតម្កល់សពគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធ លោកប្រធានហូជីមិញ ក្នុងរដ្ឋធានី ហាណូយ។
