ព័ត៌មាន
ពិធីមហាមិទ្ទីង និងការក្បួនដង្ហែរព្យុហយាត្រា ក្នុងឱកាសអបអរសាទរខួបលើកទី៨០ នៃបដិវត្តន៍ខែសីហា និងទិវាបុណ្យឯករាជ្យជាតិ ថ្ងៃទី២ ខែកញ្ញា
នាព្រឹកថ្ងៃទី២ ខែកញ្ញា នៅទីលានប្រវត្តិសាស្ត្រ Ba Dinh (រដ្ឋធានីហាណូយ) គណៈកម្មាធិការ មជ្ឈិមបក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាម; រដ្ឋសភា; ប្រធានរដ្ឋ; រដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាម; គណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមនៃរណសិរ្សមាតុភូមិវៀតណាម និងទីក្រុងហាណូយបានប្រារព្ធយ៉ាងឱឡារិក ពិធីមហាមិទ្ទីង និងការក្បួនដង្ហែរព្យុហយាត្រា ក្នុងឱកាសអបអរសាទរខួបលើកទី៨០ នៃបដិវត្តន៍ខែសីហា និងទិវាបុណ្យឯករាជ្យជាតិ ថ្ងៃទី២ ខែកញ្ញា។ កាសែតរូបភាពវៀតណាម សូមណែនាំរូបភាពមួយចំនួនដែលអ្នកសារព័ត៌មានថតបាននៅព្រឹកនេះ។