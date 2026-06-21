ពិធីបើកវេទិកាសារព័ត៌មានទូទាំងប្រទេសលើកទី៣ ឆ្នាំ ២០២៦

វេទិកាសារព័ត៌មានទូទាំងប្រទេសលើកទី ៣ ឆ្នាំ២០២៦ បានបើកនាថ្ងៃទី១៩ ខែមិថុនា នៅទីក្រុងហៃផុង ក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃមហោស្រពសារព័ត៌មានទូទាំងប្រទេស ឆ្នាំ ២០២៦។
លោក ឡេ ក្វឹកមិញ បង្ហាញអត្ថបទរបស់លោកនៅក្នុងពិធីបើក (រូបថត៖ ឌឹកអាញ/VOV5)
នៅក្នុងសម័យបើក លោក ឡេ កួក មិញ និពន្ធនាយកកាសែតញិន យិន អនុប្រធាននាយកដ្ឋានឃោសនាការនិងចលនាមហាជនមជ្ឈិម និងជាប្រធានសមាគមអ្នកកាសែត វៀតណាម បានធ្វើបទបង្ហាញមួយស្តីពីប្រធានបទ "អភិវឌ្ឍន៍សារព័ត៌មានក្នុងយុគសម័យបញ្ញាសិប្បនិម្មិត"។ យោងតាមលោក ឡេ កួក មិញ នៅចំពោះមុខការអភិវឌ្ឍយ៉ាងឆាប់រហ័សនៃ AI ស្ថាប័នសារព័ត៌មាននីមួយៗ ត្រូវកំណត់ទស្សនិកជនគោលដៅរបស់ខ្លួនឱ្យច្បាស់លាស់ កសាងចំណុចខ្លាំងរបស់ខ្លួន និងធ្វើជាម្ចាស់លើបច្ចេកវិទ្យា ជំនួសឱ្យការប្រដេញតាមនិន្នាការ។
តាម vovworld.vn/km-KH