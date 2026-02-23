ព័ត៌មាន
ពិធីបើកការសរសេរអក្សរដើមនិទាឃរដូវនៅវិហារ Trang Trinh ទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរយ៉ាងច្រើនកុះករ
ព្រឹត្តិការណ៍នេះត្រូវបានរៀបចំឡើងក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំ ជាមួយនឹងពិធីកិច្ចប្រពៃណីពេញលេញ ដូចជា៖ ពិធីក្បួនដង្ហែប៊ិច ជើងដុសទឹកខ្មៅ និងទឹក; ពិធីអុជធូបឧទ្ទិសដល់ ឧត្តមបណ្ឌិត Trang Trinh Nguyen Binh Khiem; សិប្បករនៃក្លឹបសរសេរអក្សរផ្ចង់ Hai Dong ឧទ្ទេសនាមអំពីលក្ខណៈស្រស់ស្អាតនិងអត្ថន័យនៃការបើកការសរសេរអក្សរដើមនិទាឃរដូវ។ បន្ទាប់មក លោកគ្រូ អ្នកគ្រូ និងសិស្សានុសិស្សបានសរសេរអក្សរជាមួយនឹងប្រធានបទ “ការសិក្សាកាន់តែល្អ ការប្រឡងជោគជ័យ បញ្ញាមុតស្រួច” និងបានចូលរួមក្នុងសកម្មភាពសុំអក្សរ និងសរសេរអក្សផ្ចង់ដើមនិទាឃរដូវ។ លោក Chu Van Hieu (ឃុំ A Sao ខេត្ត Hung Yen) ដែលមកវិហារ Trang Trinh ដើម្បីសុំអក្សរផ្ចង់ដើមឆ្នាំសម្រាប់កូនៗ បានសម្តែងថា៖
“នាដើមឆ្នាំ ខ្ញុំបាននាំកូនស្រីមកទីនេះ ដើម្បីអុជធូប សុំឱ្យកូនសិក្សាបានល្អ ដោយសង្ឃឹមថា កូននឹងរក្សាប្រពៃណីឧស្សាហ៍ព្យាយាមសិក្សារៀនសូត្ររបស់ប្រជាជនវៀតណាម។ ហើយកូនមកទីនេះ ក៏ដើម្បីបើកការសរសេរអក្សរដើមឆ្នាំ ក្នុងគោលបំណងចង់បានសំណាងល្អក្នុងការសិក្សា”៕