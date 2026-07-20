Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាវៀតណាម
  • English
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អង់គ្លេស
  • Français
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាបារាំង
  • Español
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អេស្ប៉ាញ
  • 中文
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាចិន
  • Русский
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសារុស្ស៊ី
  • 日本語
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាជប៉ុន
  • ລາວ
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា ឡាវ
  • 한국어
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាកូរ៉េ

ព័ត៌មាន

ពិធីបុណ្យសមុទ្រ Khanh Hoa ឆ្នាំ២០២៦៖ រីកសាយភាយសេចក្តីប្រាថ្នាឈានដល់ឋានៈអន្តរជាតិ

នាយប់ថ្ងៃទី១៩ ខែកក្កដា នៅខេត្ត Khanh Hoa ពិធីបុណ្យសមុទ្រ Khanh Hoa ឆ្នាំ២០២៦ បានបញ្ចប់ជាផ្លូវការ ក្រោយពីប្រព្រឹត្តទៅរយៈពេលបីថ្ងៃ ជាមួយនឹងសកម្មភាពវប្បធម៌ សិល្បៈ កីឡា និងទេសចរណ៍ដ៏វិសេសវិសាលជាច្រើន។
កម្មវិធីសិល្បៈបិទពិធីបុណ្យសមុទ្រ Khanh Hoa ឆ្នាំ២០២៦។ រូបថត៖ VNA

ភាពជោគជ័យនៃព្រឹត្តិការណ៍នេះមិនត្រឹមតែបានផ្សព្វផ្សាយរូបភាពរបស់ខេត្ត Khanh Hoa បន្ទាប់ពីការរួមបញ្ចូលគ្នាប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងបានបើកឱកាសជាច្រើនសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ បង្កើតមូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់មូលដ្ឋាននេះដើម្បីធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិផ្សេងៗនាពេលអនាគតទៀតផង។

ចំណុចលេចធ្លោនៃពិធីបុណ្យ គឺកម្មវិធីសិល្បៈដ៏ប្រណិតដែលមានការចូលរួមពីសិល្បករក្នុងស្រុក និងក្រុមសិល្បៈអន្តរជាតិ; ពិធីបុណ្យ Carnival ក្បួនដង្ហែររថយន្តតុបតែងលម្អ; និងសកម្មភាពវប្បធម៌ កីឡា ទេសចរណ៍ និងភោជនីហារ ចំនួនរាប់សិបដែលបានរៀបចំឡើងនៅទីកន្លែងជាច្រើន ដោយទាក់ទាញប្រជាពលរដ្ឋនិងភ្ញៀវទេសចរមួយចំនួនធំ។ ថ្លែងនៅក្នុងពិធីបិទ លោក ង្វៀន ឡុងបៀន អនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្ត Khanh Hoa និងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការរៀបចំពិធីបុណ្យសមុទ្រ Khanh Hoa ឆ្នាំ២០២៦ បានសង្កត់ធ្ងន់ថា៖

«បទពិសោធន៍ដ៏ស្រស់ស្អាតនៅពិធីបុណ្យសមុទ្រ Khanh Hoa ឆ្នាំ២០២៦ នឹងបន្តនាំមិត្តភក្តិក្នុងស្រុក និងអន្តរជាតិឱ្យកាន់តែខិតជិតនឹង Khanh Hoa។ Khanh Hoa ជានិច្ចកាលស្វាគមន៍មិត្តភក្តិមកពីគ្រប់ទិសទី ហើយសង្ឃឹមថានឹងបានជួបអ្នកទាំងអស់គ្នាម្តងទៀតនៅក្នុងរដូវកាលពិធីបុណ្យសមុទ្រលើកក្រោយៗ ដែលសមុទ្រនៅតែពណ៌ខៀវថ្លា មនោសញ្ចេតនារបស់ប្រជាជននៅតែកក់ក្តៅ ហើយសេចក្តីប្រាថ្នាឈានទៅមហាសមុទ្រ នឹងបន្តត្រូវបានសរសេរឡើងដោយពណ៌ថ្មីៗ»៕

តាម​ vovworld.vn/km-KH

អត្ថបទផ្សេងទៀត

អនុវត្តន៍ជាក់ស្តែងនូវគោលដៅកំណើនខ្ពស់ ប្រកបដោយចីរភាព

អនុវត្តន៍ជាក់ស្តែងនូវគោលដៅកំណើនខ្ពស់ ប្រកបដោយចីរភាព

ខ្លឹមសារមួយដែលបានលើកឡើងដោយលោកអគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋ តូ ឡឹម នៅក្នុងសុន្ទរកថាបើកសន្និបាតលើកទី ៣ នៃគណៈកម្មាធិការមជ្ឈឹមបក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាមនីតិកាលទី ១៤ នៅព្រឹកថ្ងៃទី ២០ ខែកក្កដា នៅទីក្រុងហាណូយ គឺការបង្កើតគំរូកំណើនដោយផ្អែកលើផលិតភាព បញ្ញា បច្ចេកវិទ្យា និងធនធានមនុស្ស។
អត្ថបទផ្សេងទៀត

អត្ថបទអានច្រើនបំផុត

អាន​កាសែត​បោះពុម្ភ


Top