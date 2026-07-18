Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាវៀតណាម
  • English
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អង់គ្លេស
  • Français
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាបារាំង
  • Español
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អេស្ប៉ាញ
  • 中文
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាចិន
  • Русский
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសារុស្ស៊ី
  • 日本語
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាជប៉ុន
  • ລາວ
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា ឡាវ
  • 한국어
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាកូរ៉េ

ព័ត៌មាន

ពិធីបុណ្យសមុទ្រខាញ់ហ័រ ឆ្នាំ ២០២៦៖ ស្ត្រីជាង ២.០០០នាក់ ដើរក្បួនដង្ហែនៅពិធីបុណ្យ "អាវផាយចម្រុះពណ៌នៃសមុទ្រ"

នាព្រឹកថ្ងៃទី១៨ ខែកក្កដា នៅសង្កាត់ញ៉ាត្រាង ខេត្តខាញ់ហ័រ សហភាពនារីខេត្តខាញ់ហ័រ បានរៀបចំពិធីបុណ្យ "អាវផាយចម្រុះពណ៌នៃសមុទ្រ"។
ស្ត្រីនៅខេត្ត ខាញ់ ហ័រ ជិះកង់ចូលរួមក្នុងក្បួនដង្ហែអាវផាយប្រពៃណី (រូបថត៖ Phan Sau/VNA)

ព្រឹត្តិការណ៍នេះ ស្ថិតក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃពិធីបុណ្យសមុទ្រខាញ់ហ័រ ឆ្នាំ ២០២៦ បានទាក់ទាញសមាជិកជាង ២.០០០នាក់ និងអ្នកទេសចរអន្តរជាតិជាច្រើននាក់។

នេះជាលើកទី៥ ហើយ ដែលសហភាពនារីខេត្តខាញ់ហ័រ បានរៀបចំពិធីបុណ្យអាវផាយ។ ជារៀងរាល់ឆ្នាំ ទំហំ និងទម្រង់ត្រូវបានច្នៃប្រឌិតជាបន្តបន្ទាប់ ចាប់ពីដើរក្បួនដង្ហែដើរ និងកំណត់កំណត់ត្រាវៀតណាម រហូតដល់ការសម្តែងអាវផាយលើស៊ីក្លូ។ នៅឆ្នាំនេះ ចំណុចលេចធ្លោនៃកម្មវិធីគឺក្បួនដង្ហែអាវផាយដោយជិះកង់តាមបណ្តោយឆ្នេរសមុទ្រញ៉ាត្រាង។ ការរួមបញ្ចូលគ្នានៃសម្លៀកបំពាក់ប្រពៃណី និងមធ្យោបាយធ្វើដំណើរដែលធ្លាប់ស្គាល់មិនត្រឹមតែបង្កើតឡើងវិញនូវការចងចាំនៃយុវវ័យរបស់ជំនាន់ជាច្រើនប៉ុណ្ណោះទេ ថែមទាំងផ្សព្វផ្សាយសារនៃ "ការរស់នៅបៃតង" ការពារបរិស្ថាន និងលើកកម្ពស់រូបភាពមិត្តភាពនៃទេសចរណ៍ ខាញ់ ហ័រ ផងដែរ។

នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃពិធីបុណ្យនេះ ប្រជាជនក្នុងមូលដ្ឋាន និងអ្នកទេសចរក៏បានរីករាយនឹងការសម្តែងតន្ត្រី និងរបាំដ៏ពិសេសផងដែរ៕

តាម​ vovworld.vn/km-KH

អត្ថបទផ្សេងទៀត

ពិធីបុណ្យសមុទ្រខាញ់ហ័រ ឆ្នាំ ២០២៦៖ ផ្សព្វផ្សាយរូបភាពប្រទេសជាតិ ជំរុញទេសចរណ៍ សេដ្ឋកិច្ចសមុទ្រនិងសមាហរណកម្មអន្តរជាតិ

ពិធីបុណ្យសមុទ្រខាញ់ហ័រ ឆ្នាំ ២០២៦៖ ផ្សព្វផ្សាយរូបភាពប្រទេសជាតិ ជំរុញទេសចរណ៍ សេដ្ឋកិច្ចសមុទ្រនិងសមាហរណកម្មអន្តរជាតិ

ពិធីបុណ្យសមុទ្រខាញ់ ហ័រ ឆ្នាំ ២០២៦ បានបើកនាយប់ថ្ងៃទី ១៧ ខែកក្កដា នៅសង្កាត់ ញ៉្ញាត្រាង ខេត្ត ខាញ់ហ័រ។
អត្ថបទផ្សេងទៀត

អត្ថបទអានច្រើនបំផុត

អាន​កាសែត​បោះពុម្ភ


Top