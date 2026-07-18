ព័ត៌មាន
ពិធីបុណ្យសមុទ្រខាញ់ហ័រ ឆ្នាំ ២០២៦៖ ស្ត្រីជាង ២.០០០នាក់ ដើរក្បួនដង្ហែនៅពិធីបុណ្យ "អាវផាយចម្រុះពណ៌នៃសមុទ្រ"
ព្រឹត្តិការណ៍នេះ ស្ថិតក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃពិធីបុណ្យសមុទ្រខាញ់ហ័រ
ឆ្នាំ ២០២៦ បានទាក់ទាញសមាជិកជាង ២.០០០នាក់ និងអ្នកទេសចរអន្តរជាតិជាច្រើននាក់។
នេះជាលើកទី៥ ហើយ ដែលសហភាពនារីខេត្តខាញ់ហ័រ
បានរៀបចំពិធីបុណ្យអាវផាយ។ ជារៀងរាល់ឆ្នាំ ទំហំ និងទម្រង់ត្រូវបានច្នៃប្រឌិតជាបន្តបន្ទាប់
ចាប់ពីដើរក្បួនដង្ហែដើរ និងកំណត់កំណត់ត្រាវៀតណាម រហូតដល់ការសម្តែងអាវផាយលើស៊ីក្លូ។
នៅឆ្នាំនេះ
ចំណុចលេចធ្លោនៃកម្មវិធីគឺក្បួនដង្ហែអាវផាយដោយជិះកង់តាមបណ្តោយឆ្នេរសមុទ្រញ៉ាត្រាង។
ការរួមបញ្ចូលគ្នានៃសម្លៀកបំពាក់ប្រពៃណី និងមធ្យោបាយធ្វើដំណើរដែលធ្លាប់ស្គាល់មិនត្រឹមតែបង្កើតឡើងវិញនូវការចងចាំនៃយុវវ័យរបស់ជំនាន់ជាច្រើនប៉ុណ្ណោះទេ
ថែមទាំងផ្សព្វផ្សាយសារនៃ "ការរស់នៅបៃតង" ការពារបរិស្ថាន
និងលើកកម្ពស់រូបភាពមិត្តភាពនៃទេសចរណ៍ ខាញ់ ហ័រ ផងដែរ។
នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃពិធីបុណ្យនេះ ប្រជាជនក្នុងមូលដ្ឋាន
និងអ្នកទេសចរក៏បានរីករាយនឹងការសម្តែងតន្ត្រី និងរបាំដ៏ពិសេសផងដែរ៕