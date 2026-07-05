ព័ត៌មាន
ពិធីបុណ្យដើម្បីសន្តិភាពឆ្នាំ ២០២៦ បានប្រារព្ធនៅខេត្ត ក្វាងទ្រី
អញ្ជើញថ្លែងសុន្ទរកថាបើក ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោក ង្វៀន វ៉ាន់ថាំង បានសង្កត់ធ្ងន់ថា សម្រាប់ប្រជាជនវៀតណាម សន្តិភាពមិនត្រឹមតែជាសេចក្តីប្រាថ្នាប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែក៏ជាតម្លៃពិសិដ្ឋដែលត្រូវបានប្តូរដោយឈាម និងការលះបង់របស់មនុស្សជំនាន់មុនផងដែរ។ ពីទឹកដីដែលរងទុក្ខយ៉ាងខ្លាំងពីសង្គ្រាម ក្វាងទ្រីសព្វថ្ងៃនេះកំពុងក្លាយជានិមិត្តរូបនៃសន្តិភាព មិត្តភាព និងសេចក្តីប្រាថ្នាសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍ។ នេះមិនត្រឹមតែជាប្រភពនៃមោទនភាពសម្រាប់ក្វាងទ្រីប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែក៏ជារូបភាពនៃប្រទេសវៀតណាមដែលស្រឡាញ់សន្តិភាព ដោយបិទអតីតកាលមួយអន្លើស ដើម្បីចូលរួមជាមួយពិភពលោកក្នុងការសម្លឹងមើលទៅអនាគត។
កម្មវិធីបើកពិធីបុណ្យដើម្បីសន្តិភាពឆ្នាំ ២០២៦ ត្រូវបានរៀបចំយ៉ាងលម្អិត ជាមួយនឹងការវិនិយោគយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់លើខ្លឹមសារ និងទម្រង់ ការអនុវត្តបច្ចេកវិទ្យាសម្តែងទំនើប និងការរួមបញ្ចូលគ្នានូវភាសាសិល្បៈច្នៃប្រឌិត។ គួរឱ្យកត់សម្គាល់ជាពិសេសគឺពិធីរោទ៍កណ្តឹងដើម្បីប្រាថ្នាសន្តិភាព - ជាពេលវេលាដ៏ឧឡារិក និងរំជួលចិត្ត ដែលបង្ហាញពីសេចក្តីប្រាថ្នាសម្រាប់ពិភពលោក ដែលមានសន្តិភាព សាមគ្គីភាព និងអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាព៕