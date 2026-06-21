Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាវៀតណាម
  • English
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អង់គ្លេស
  • Français
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាបារាំង
  • Español
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អេស្ប៉ាញ
  • 中文
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាចិន
  • Русский
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសារុស្ស៊ី
  • 日本語
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាជប៉ុន
  • ລາວ
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា ឡាវ
  • 한국어
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាកូរ៉េ

ព័ត៌មាន

ពិធីបិទសន្និសីទសារព័ត៌មានជាតិឆ្នាំ២០២៦

បន្ទាប់ពីបានប្រព្រឹត្តទៅក្នុងរយៈពេលបីថ្ងៃ នៅទីក្រុងហៃផុង (១៩-២១ មិថុនា) សន្និសីទសារព័ត៌មានជាតិឆ្នាំ២០២៦ ដែលមានប្រធានបទសំខាន់គឺ "សារព័ត៌មានវៀតណាម - ស្មោះត្រង់ ច្នៃប្រឌិត មានទំនួលខុស្រូវ ក្នុងយុគសម័យថ្មី" បានបិទបញ្ចប់ជាផ្លូវការនៅរសៀលថ្ងៃទី២១ ខែមិថុនា។
ថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួង ស្ថាប័ន មូលដ្ឋាន ប្រតិភូ និងស្ថាប័នសារព័ត៌មានជាច្រើនចូលរួមពិធីបិទសន្និសីទសារព័ត៌មានជាតិឆ្នាំ២០២៦ (រូបថត៖ ឌឹក អាញ/VOV5)

សន្និសីទឆ្នាំនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃសកម្មភាពជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីរំលឹកខួបលើកទី១០១ នៃទិវាសារព័ត៌មានបដិវត្តន៍វៀតណាម (២១ មិថុនា ១៩២៥ - ២១ មិថុនា ២០២៦)។ នេះគឺជាឱកាសមួយសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានទូទាំងប្រទេសដើម្បីជ្រួតជ្រាប និងអនុវត្តន៍ជាក់ស្តែងសេចក្តីសម្រេចនៃមហាសន្និបាតទូទាំងប្រទេសលើកទី១៤ របស់បក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាម។

ថ្លែងនៅក្នុងពិធីបិទ លោក ង្វៀន ឌឹក ឡើយ អនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍នៃសមាគមអ្នកសារព័ត៌មានវៀតណាម និងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការរៀបចំសន្និសីទសារព័ត៌មានជាតិឆ្នាំ២០២៦ បានបញ្ជាក់ថា សន្និសីទសារព័ត៌មានជាតិឆ្នាំ២០២៦ ទទួលបានជោគជ័យយ៉ាងត្រចះត្រចង ដែលបន្សល់ទុកនូវចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះអ្នកសារព័ត៌មាន និងសាធារណជនទូទាំងប្រទេស។

“ការតាំងពិព័រណ៍នេះមានស្តង់ចំនួន ៨៧ ដែលត្រូវបានរចនាឡើងក្នុងរចនាបថទំនើបនិងស៊ីសង្វាក់គ្នា ខណៈពេលដែលពោរពេញដោយអត្តសញ្ញាណ។ ចាប់ពីតំបន់តាំងពិព័រណ៍តាមប្រធានបទ "១០១ ឆ្នាំនៃសារព័ត៌មានបដិវត្តន៍វៀតណាម - សមិទ្ធផលនិងបេសកកម្ម" រហូតដល់ស្តង់ទ្រង់ទ្រាយធំនៃភ្នាក់ងារប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសំខាន់ៗ និងស្តង់នៃសមាគម និងសាខាអ្នកកាសែតក្នុងមូលដ្ឋាន... ទាំងអស់បានបង្កើតឡើងផ្ទាំងរូបភាពដ៏រស់រវើក ដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីលំហូរដ៏រឹងមាំនៃសារព័ត៌មានបដិវត្តន៍ដែលភ្ជាប់ទៅនឹង និន្នាការផ្លាស់ប្តូរ ឌីជីថល និងការអនុវត្តបច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗ។ រួមជាមួយនឹងការតាំងពិព័រណ៍ វេទិកាសារព័ត៌មានជាតិឆ្នាំនេះ ដែលមានវគ្គធ្វើការចំនួន ១១ រួមទាំងវគ្គពេញអង្គ វគ្គបិទ និងវគ្គពិភាក្សាស៊ីជម្រៅ គឺមានគុណភាពខ្ពស់ជាពិសេស”។ នេះបើយោងតាមប្រសាសន៍របស់លោក ង្វៀន ឌឹក ឡើយ។

នៅក្នុងពិធីនេះ គណៈកម្មាធិការរៀបចំបានផ្តល់រង្វាន់លើកតម្កើងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដ៏លេចធ្លោរបស់សមូហភាព និងបុគ្គលមួយចំនួន៕

តាម​ vovworld.vn/km-KH

អត្ថបទផ្សេងទៀត

ថ្ងៃស្អែក ទីក្រុងហាណូយនឹងចាប់ផ្តើមសាងសង់ខ្សែរថភ្លើងក្រោមដីចំនួន ៥ ខ្សែក្នុងពេលដំណាលគ្នា៖ អនុវត្តន៍ជាក់ស្តែងនចក្ខុវិស័យ ១០០ ឆ្នាំរបស់រដ្ឋធានី

ថ្ងៃស្អែក ទីក្រុងហាណូយនឹងចាប់ផ្តើមសាងសង់ខ្សែរថភ្លើងក្រោមដីចំនួន ៥ ខ្សែក្នុងពេលដំណាលគ្នា៖ អនុវត្តន៍ជាក់ស្តែងនចក្ខុវិស័យ ១០០ ឆ្នាំរបស់រដ្ឋធានី

ថ្ងៃស្អែក (ថ្ងៃទី ២២ ខែមិថុនា) ទីក្រុងហាណូយនឹងចាប់ផ្តើមបើកការដ្ឋានសាងសង់ខ្សែរថភ្លើងក្រោមដីសំខាន់ៗចំនួន ៥ ក្នុងពេលដំណាលគ្នា។
អត្ថបទផ្សេងទៀត

អត្ថបទអានច្រើនបំផុត

អាន​កាសែត​បោះពុម្ភ


Top