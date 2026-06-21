ពិធីបិទសន្និសីទសារព័ត៌មានជាតិឆ្នាំ២០២៦

បន្ទាប់ពីបានប្រព្រឹត្តទៅក្នុងរយៈពេលបីថ្ងៃ នៅទីក្រុងហៃផុង (១៩-២១ មិថុនា) សន្និសីទសារព័ត៌មានជាតិឆ្នាំ២០២៦ ដែលមានប្រធានបទសំខាន់គឺ "សារព័ត៌មានវៀតណាម - ស្មោះត្រង់ ច្នៃប្រឌិត មានទំនួលខុស្រូវ ក្នុងយុគសម័យថ្មី" បានបិទបញ្ចប់ជាផ្លូវការនៅរសៀលថ្ងៃទី២១ ខែមិថុនា។
ថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួង ស្ថាប័ន មូលដ្ឋាន ប្រតិភូ និងស្ថាប័នសារព័ត៌មានជាច្រើនចូលរួមពិធីបិទសន្និសីទសារព័ត៌មានជាតិឆ្នាំ២០២៦ (រូបថត៖ ឌឹក អាញ/VOV5)
សន្និសីទឆ្នាំនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃសកម្មភាពជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីរំលឹកខួបលើកទី១០១ នៃទិវាសារព័ត៌មានបដិវត្តន៍វៀតណាម (២១ មិថុនា ១៩២៥ - ២១ មិថុនា ២០២៦)។ នេះគឺជាឱកាសមួយសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានទូទាំងប្រទេសដើម្បីជ្រួតជ្រាប និងអនុវត្តន៍ជាក់ស្តែងសេចក្តីសម្រេចនៃមហាសន្និបាតទូទាំងប្រទេសលើកទី១៤ របស់បក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាម។
ថ្លែងនៅក្នុងពិធីបិទ លោក ង្វៀន ឌឹក ឡើយ អនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍នៃសមាគមអ្នកសារព័ត៌មានវៀតណាម និងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការរៀបចំសន្និសីទសារព័ត៌មានជាតិឆ្នាំ២០២៦ បានបញ្ជាក់ថា សន្និសីទសារព័ត៌មានជាតិឆ្នាំ២០២៦ ទទួលបានជោគជ័យយ៉ាងត្រចះត្រចង ដែលបន្សល់ទុកនូវចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះអ្នកសារព័ត៌មាន និងសាធារណជនទូទាំងប្រទេស។
តាម vovworld.vn/km-KH