ព័ត៌មាន
ពិធីបិទមហោស្រពភាពយន្តអាស៊ីដាណាំងលើកទីបួន
អនុប្រធានរដ្ឋ លោកស្រី វ៉ ធិ អាញ់សួន បានអញ្ជើញចូលរួម និងប្រគល់ពានរង្វាន់។ មហោស្រពនេះបានផ្តល់នូវលំហរជួបប្រាស្រ័យភាពយន្តដ៏រស់រវើកជាមួយនឹងខ្សែភាពយន្តជាង ១០០ រឿង ដែលបានជ្រើសរើសពី ប្រទេសនិងតំបន់ដែនដីចំនួន ៣០ ដោយមានការបញ្ចាំងជិត ២០០ ដង និងការចូលរួមពីប្រតិភូជាង ១.០០០ នាក់មកពីទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេស លក្ខណៈពិសេសថ្មីមួយរបស់ DANAFF IV គឺការពង្រីកសកម្មភាពអភិវឌ្ឍន៍វិជ្ជាជីវៈតាមរយៈកម្មវិធី DANAFF Talents រួមទាំងសួនបណ្តុះគម្រោង សិក្ខាសាលាសរសេរស្គ្រីប ថ្នាក់បង្កើនជំនាញ និងវេទិកាតភ្ជាប់ឧស្សាហកម្មភាពយន្ត។
នៅក្នុងពិធីបិទ គណៈកម្មាធិការរៀបចំបានប្រគល់ពានរង្វាន់នៃមហោស្រពភាពយន្តអាស៊ីដាណាំងលើកទី៤ ដល់ស្នាដៃ សិល្បករ និងអ្នកផលិតខ្សែភាពយន្តឆ្នើម។ នៅក្នុងប្រភេទភាពយន្តវៀតណាមចូលរួមប្រកួត ខ្សែភាពយន្តវៀតណាមល្អមើលបំផុតត្រូវបានប្រគល់ជូនទៅ "សមរភូមិអាកាស" ដោយអ្នកដឹកនាំរឿង ត្រឹន ក្វាង ហាម មកពីស្ទូឌីយោភាពយន្តនគរបាលប្រជាជន។ នៅក្នុងប្រភេទការប្រកួតភាពយន្តអាស៊ី ខ្សែភាពយន្តអាស៊ីល្អបំផុតត្រូវបានប្រគល់ជូនទៅ "Full Plate" មកពីប្រទេសឥណ្ឌា៕