ពិធីបដិសណ្ឋារកិច្ចជូនចំពោះ សម្តេចមហាបវរធិបតី ហ៊ុន ម៉ាណែត​​ នាយករដ្ឋមន្ត្រី នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

កុមារនៅរដ្ឋធានី ហាណូយ ប្រគល់បាច់ផ្កាស្រស់ ដើម្បីស្វាគមន៍សម្តេចមហាបវរធិបតី ហ៊ុន ម៉ាណែត នាយករដ្ឋមន្ត្រី នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។ រូបថត៖ ឌឿង យ៉ាង – VNA
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ឡេ មិញហ៊ឹង (Le Minh Hung) និងសម្តេចមហាបវរធិបតី ហ៊ុន ម៉ាណែត នាយករដ្ឋមន្ត្រី នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។ រូបថត៖ ឌឿង យ៉ាង – VNA
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ឡេ មិញហ៊ឹង (Le Minh Hung) និងសម្តេចមហាបវរធិបតី ហ៊ុន ម៉ាណែត នាយករដ្ឋមន្ត្រី នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ។ រូបថត៖ ឌឿង យ៉ាង – VNA
ពិធីបដិសណ្ឋារកិច្ចជាផ្លូវការជូនចំពោះសម្តេចមហាបវរធិបតី ហ៊ុន ម៉ាណែត នាយករដ្ឋមន្ត្រី នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។ រូបថត៖ ឌឿង យ៉ាង – VNA
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ឡេ មិញហ៊ឹង (Le Minh Hung) និងសម្តេចមហាបវរធិបតី ហ៊ុន ម៉ាណែត នាយករដ្ឋមន្ត្រី នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។ រូបថត៖ ឌឿង យ៉ាង – VNA
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ឡេ មិញហ៊ឹង (Le Minh Hung) និងសម្តេចមហាបវរធិបតី ហ៊ុន ម៉ាណែត នាយករដ្ឋមន្ត្រី នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា អញ្ជើញត្រួតពលកងកិត្តិយសនៃកងទ័ពប្រជាជនវៀតណាម។ រូបថត៖ ឌឿង យ៉ាង – VNA
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ឡេ មិញហ៊ឹង (Le Minh Hung) និងសម្តេចមហាបវរធិបតី ហ៊ុន ម៉ាណែត នាយករដ្ឋមន្ត្រី នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។ រូបថត៖ ឌឿង យ៉ាង – VNA
សម្តេចមហាបវរធិបតី ហ៊ុន ម៉ាណែត នាយករដ្ឋមន្ត្រី នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ណែនាំសមាជិកនៃគណៈប្រតិភូកម្ពុជា ដែលចូលរួមក្នុងពិធីបដិសណ្ឋារកិច្ចនេះ។ រូបថត៖ ឌឿង យ៉ាង – VNA