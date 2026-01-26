ពិធីបដិសណ្ឋាកិច្ចជូន លោកអគ្គលេខាធិការ និងជាប្រធានរដ្ឋឡាវ Thongloun Sisoulith ក្នុងដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋ នៅប្រទេសវៀតណាម

លោកអគ្គលេខាបក្ស តូឡឹម (To Lam) អញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីបដិសណ្ឋាកិច្ចជូន លោកអគ្គលេខាធិការ និងជាប្រធានរដ្ឋឡាវ Thongloun Sisoulith ក្នុងដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋ នៅប្រទេសវៀតណាម។
នៅព្រឹកថ្ងៃទី ២៦ ខែមករា ឆ្នាំ ២០២៦ លោកអគ្គលេខាបក្ស តូឡឹម (To Lam) និងភរិយា បានស៊ូលីត អគ្គលេខាធិការ និងភរិយា បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីបដិសណ្ឋាកិច្ចជូន លោកអគ្គលេខាបក្ស និងជាប្រធានរដ្ឋThongloun Sisoulith និងភរិយា ក្នុងឱកាសបំពេញទស្សនកិច្ចជាផ្លូវរដ្ឋ នៅប្រទេសវៀតណាម តាមពិធីសារខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតសម្រាប់ប្រមុខរដ្ឋមួយ។
លោកអគ្គលេខាបក្ស តូឡឹម (To Lam) និង លោកអគ្គលេខាបក្ស និងជាប្រធានរដ្ឋឡាវ Thongloun Sisoulith អញ្ជើញត្រួតកងកិត្តិយសនៃកងទ័ពប្រជាជនវៀតណាម។ រូបថត៖ ថុងញ៉ឹត – VNA
ពិធីបដិសណ្ឋាកិច្ចជូន លោកអគ្គលេខាបក្ស និងជាប្រធានរដ្ឋឡាវ Thongloun Sisoulith និងភរិយា ក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋនៅប្រទេសវៀតណាម។ រូបថត៖ ឡាំខាញ់ – VNA
លោកអគ្គលេខាបក្ស តូឡឹម (To Lam) លោកអគ្គលេខាបក្ស និងជាប្រធានរដ្ឋឡាវ Thongloun Sisoulith ក្នុងពិធីបដិសណ្ឋាកិច្ចនេះ។ រូបថត៖ ឡាំខាញ់ – VNA
អនុវត្ត៖ VNP / VNA