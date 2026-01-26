Báo Ảnh Việt Nam

ព័ត៌មាន

ពិធីបដិសណ្ឋាកិច្ចជូន លោកអគ្គលេខាធិការ និងជាប្រធានរដ្ឋឡាវ Thongloun Sisoulith ក្នុងដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋ នៅប្រទេសវៀតណាម

លោកអគ្គលេខាបក្ស តូឡឹម (To Lam) អញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីបដិសណ្ឋាកិច្ចជូន លោកអគ្គលេខាធិការ និងជាប្រធានរដ្ឋឡាវ Thongloun Sisoulith ក្នុងដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋ នៅប្រទេសវៀតណាម។

នៅព្រឹកថ្ងៃទី ២៦ ខែមករា ឆ្នាំ ២០២៦ លោកអគ្គលេខាបក្ស តូឡឹម (To Lam) និងភរិយា បានស៊ូលីត អគ្គលេខាធិការ និងភរិយា បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងអញ្ជើញ​ជាអធិបតី​ក្នុងពិធីបដិសណ្ឋាកិច្ចជូន ​លោកអគ្គលេខាបក្ស និងជាប្រធានរដ្ឋ​Thongloun Sisoulith  និង​ភរិយា ក្នុងឱកាសបំពេញទស្សនកិច្ចជាផ្លូវរដ្ឋ នៅប្រទេសវៀតណាម តាមពិធីសារខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតសម្រាប់ប្រមុខរដ្ឋមួយ។

លោកអគ្គលេខាបក្ស តូឡឹម (To Lam) និង លោកអគ្គលេខាបក្ស និងជាប្រធានរដ្ឋឡាវ Thongloun Sisoulith អញ្ជើញត្រួតកងកិត្តិយសនៃកងទ័ពប្រជាជនវៀតណាម។ រូបថត៖ ថុងញ៉ឹត – VNA 

លោកអគ្គលេខាបក្ស តូឡឹម (To Lam) និង លោកអគ្គលេខាបក្ស និងជាប្រធានរដ្ឋឡាវ Thongloun Sisoulith អញ្ជើញត្រួតកងកិត្តិយសនៃកងទ័ពប្រជាជនវៀតណាម។ រូបថត៖ ថុងញ៉ឹត – VNA 

ពិធីបដិសណ្ឋាកិច្ចជូន លោកអគ្គលេខាបក្ស និងជាប្រធានរដ្ឋឡាវ Thongloun Sisoulith និងភរិយា ក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋនៅប្រទេសវៀតណាម។ រូបថត៖ ឡាំខាញ់  VNA

លោកអគ្គលេខាបក្ស តូឡឹម (To Lam) លោកអគ្គលេខាបក្ស និងជាប្រធានរដ្ឋឡាវ Thongloun Sisoulith ក្នុង​ពិធីបដិសណ្ឋាកិច្ចនេះ។ រូបថត៖ ឡាំខាញ់  VNA

 

អនុវត្ត៖ VNP / VNA

ប្រធានាធិបតីសហព័ន្ធរុស្ស៊ី លោក វ្ល៉ាឌីមៀរ ពូទីន អញ្ជើញជួបសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទជាមួយអគ្គលេខាបក្ស លោកតូ ឡឹម អបអរសាទរភាពជោគជ័យនៃនៃមហាសន្និបាតលើកទី ១៤ របស់បក្ស

នាយប់ទី ២៤ ខែមករា ប្រធានាធិបតីសហព័ន្ធរុស្ស៊ី លោក វ្ល៉ាឌីមៀរ ពូទីន បានអញ្ជើញជួបសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទជាមួយអគ្គលេខាបក្ស លោក តូ ឡឹម ដើម្បីអបអរសាទរ ចំពោះភាពជោគជ័យនៃមហា សន្និបាតលើកទី១៤ របស់បក្សកុម្មុយនិស្ត វៀតណាម។
