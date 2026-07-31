Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាវៀតណាម
  • English
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អង់គ្លេស
  • Français
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាបារាំង
  • Español
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អេស្ប៉ាញ
  • 中文
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាចិន
  • Русский
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសារុស្ស៊ី
  • 日本語
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាជប៉ុន
  • ລາວ
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា ឡាវ
  • 한국어
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាកូរ៉េ

ព័ត៌មាន

ពិធីបង្ហូតទង់អាស៊ាន៖ ជំរុញសាមគ្គីភាព កិច្ចសហប្រតិបត្តិការសម្រាប់អនាគតនៃតំបន់

រដ្ឋមន្ត្រីលោកឡេ ហ័យ ជុង បានសង្កត់ធ្ងន់ថា បន្ទាប់ពីរយៈពេល ៥៩ ឆ្នាំមកនេះ អាស៊ានបានអភិវឌ្ឍន៍ទៅជាសហគមន៍សន្តិភាព វឌ្ឍនភាព និងវិបុលភាព ជាមួយនឹងទម្រង់សេដ្ឋកិច្ចចំនួន ៣,៩ ពាន់ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក និងប្រជាជនជិត ៧០០ លាននាក់។
ពិធីបង្ហូតទង់អាស៊ាន។ រូបថត៖ VNA

នាព្រឹកថ្ងៃទី ៣១ ខែកក្កដា នៅទីស្នាក់ការក្រសួងការបរទេស (នៃទីក្រុងហាណូយ) ពិធីបង្ហូតទង់សមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ (អាស៊ាន) ត្រូវបានធ្វើឡើងយ៉ាងឱឡារិក ដើម្បីអបអរសាទរខួបលើកទី ៥៩ នៃទិវាបង្កើតអាស៊ាន (៨ សីហា ១៩៦៧ - ៨ សីហា​ ២០២៦) និងខួបលើកទី ៣១ នៃការចូលជាសមាជិកអាស៊ានរបស់វៀតណាម (២៨​ កក្កដា ១៩៩៥ - ២៨ កក្កដា ២០២៦) ក្រោមអធិបតីភាពរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេស លោក ឡេ ហ័យ ជុង។ អញ្ជើញចូលរួមក្នុងពីធីមានវត្តមានឯកអគ្គរដ្ឋទូតនិងភារធារីប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ាន ប្រទេសដៃគូ រួមជាមួយតំណាងមកពីរដ្ឋសភា ទីភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាល និងគណៈកម្មាធិការប្រជាជនទីក្រុងហាណូយ។

ថ្លែងនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នេះ រដ្ឋមន្ត្រីលោកឡេ ហ័យ ជុង បានសង្កត់ធ្ងន់ថា បន្ទាប់ពីរយៈពេល ៥៩ ឆ្នាំមកនេះ អាស៊ានបានអភិវឌ្ឍន៍ទៅជាសហគមន៍សន្តិភាព វឌ្ឍនភាព និងវិបុលភាព ជាមួយនឹងទម្រង់សេដ្ឋកិច្ចចំនួន ៣,៩ ពាន់ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក និងប្រជាជនជិត ៧០០ លាននាក់។

ដោយសម្លឹងមើលទៅមុខ រដ្ឋមន្ត្រី លោក ឡេ ហ័យ ជុង បានគូសបញ្ជាក់ពីតម្រូវការសំខាន់ៗចំនួនបីសម្រាប់អាស៊ាន៖ ការតាំងចិត្ត ភាពធន់ និងការកែលម្អជាបន្តបន្ទាប់។ ក្នុងចំណោមតម្រូវការទាំងនេះ ការតាំងចិត្តត្រូវវាស់វែងដោយលទ្ធផលជាក់ស្តែង ដែលនាំមកនូវអត្ថប្រយោជន៍ជាក់ស្តែងដល់ប្រជាជនតាមរយៈការធ្វើពាណិជ្ជកម្មកាន់តែងាយស្រួល ការតភ្ជាប់កាន់តែជិតស្និទ្ធ ការងារដែលមានគុណភាពកាន់តែច្រើន និងសេវាសាធារណៈកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាព។

“ដើម្បីសម្រេចបាននូវគោលដៅនោះ អាស៊ានត្រូវធានាការទទួលខុសត្រូវច្បាស់លាស់ មានការបែងចែកធនធានគ្រប់គ្រាន់ និងការសម្របសម្រួលកាន់តែប្រសើរឡើងរវាងការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តក្នុងតំបន់ និងការអនុវត្តនៅថ្នាក់ជាតិ។ សមាគមក៏ត្រូវផ្លាស់ប្តូរពីវិធីសាស្រ្តដែលផ្តោតលើដំណើរការទៅជាវិធីសាស្រ្តដែលផ្តោតលើលទ្ធផល ពីការពិគ្រោះយោបល់ទៅជាសកម្មភាពសម្របសម្រួល និងពីការឯកភាពគ្នាជាគោលការណ៍ទៅជាការឯកភាពគ្នាក្នុងការអនុវត្ត។ លើសពីនេះ ភាពធន់នៅតែត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃកម្លាំងរបស់អាស៊ាន ដោយជួយជំនះលើការប្រែប្រួលភូមិសាស្ត្រនយោបាយ ការពារផលប្រយោជន៍រួម និងរក្សាស្វ័យភាពជាយុទ្ធសាស្ត្រ”។

លោករដ្ឋមន្ត្រី ឡេ ហ័យ ជុង បានបញ្ជាក់ថា អាស៊ានតែងតែជាអាទិភាពជាយុទ្ធសាស្ត្រនៅក្នុងគោលនយោបាយការបរទេសរបស់វៀតណាម និងជាផ្នែកមួយដែលមិនអាចបំបែកបាននៃដំណើរការធ្វើសមាហរណកម្មអន្តរជាតិរបស់វៀតណាម។ ដូច្នេះ វៀតណាមនឹងបន្តអមដំណើរ និងចូលរួមចំណែកយ៉ាងសកម្មក្នុងការកសាងសហគមន៍អាស៊ានដែលធន់ ច្នៃប្រឌិត ស្វាហាប់ និងផ្តោតលើប្រជាជន៕

តាម​ vovworld.vn/km-KH

អត្ថបទផ្សេងទៀត

សហគ្រាស FDI នៅទីក្រុងហូជីមិញកើនឡើង ៤១% បន្ទាប់ពីរយៈពេល ៥ ឆ្នាំ

សហគ្រាស FDI នៅទីក្រុងហូជីមិញកើនឡើង ៤១% បន្ទាប់ពីរយៈពេល ៥ ឆ្នាំ

ចំនួនសហគ្រាសវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេស (FDI) នៅទីក្រុងហូជីមិញបានកើនឡើង ៤១% បើប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំ ២០២០ ដែលជាអត្រាកំណើនខ្ពស់បំផុតក្នុងចំណោមវិស័យអាជីវកម្មទាំងអស់។ នេះគឺជាលទ្ធផលបឋមនៃជំរឿនសេដ្ឋកិច្ចទីក្រុងហូជីមិញឆ្នាំ ២០២៦ ដែលបានប្រកាសនាថ្ងៃទី ៣០ ខែកក្កដា។
អត្ថបទផ្សេងទៀត

អត្ថបទអានច្រើនបំផុត

អាន​កាសែត​បោះពុម្ភ


Top