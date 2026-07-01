ព័ត៌មាន
ពិធីទទួលអដ្ឋិធាតុយុទ្ធជនស្ម័គ្រចិត្ត និងអ្នកជំនាញវៀតណាមចំនួន ៦២ នាក់ ដែលបានពលីជីវិតនៅកម្ពុជា វិលត្រឡប់ទៅមាតុភូមិវិញ
ក្រោយរយៈពេល ១០៥ ថ្ងៃធ្វើការនៅកម្ពុជា (ចាប់ពីថ្ងៃទី ២៦ ខែមីនា ដល់ថ្ងៃទី ៣០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០២៦) ក្រុមការងារ K៧២ បានប្រមូលព័ត៌មាន ស្វែងរក ជីកកកាយ និងប្រមូលអដ្ឋិធាតុយុទ្ធជនពលីចំនួន ៦២ នាក់ នៅខេត្តក្រចេះ និងខេត្តកំពង់ធំ (កម្ពុជា)។
ថ្លែងនៅក្នុងពិធីនេះ លោកស្រី ង្វៀន ធី ហ័ង អនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនទីក្រុងដុងណៃ ប្រធានគណៈកម្មការដឹកនាំ៥១៥ទីក្រុង បានស្នើថា នៅពេលខាងមុខ បញ្ជាការដ្ឋានយោធាទីក្រុង សមាជិកគណៈកម្មការដឹកនាំ៥១៥ទីក្រុង និងក្រុម K៧២ បន្តបំពេញល្អការងារឃោសនា ពន្លឿនការស្វែងរក ការប្រមូល និងការបញ្ជូនអដ្ឋិធាតុយុទ្ធជនស្ម័គ្រចិត្ត និងអ្នកជំនាញវៀតណាមដែលបានពលីជីវិតនៅកម្ពុជា; លើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធិភាពនៃការសម្របសម្រួលគ្នារវាងក្រុមK៧២ និងក្រុមហ៊ុន Metfone ក្នុងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីយុទ្ធជនពលីនៅខេត្តកំពង់ធំនិងខេត្តក្រចេះ ដើម្បីអាចស្វែងរកនិងប្រមូលអដ្ឋិធាតុយុទ្ធជនពលីកាន់តែច្រើន ឱ្យត្រឡប់មកប្រទេសវិញ៕