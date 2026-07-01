Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាវៀតណាម
  • English
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អង់គ្លេស
  • Français
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាបារាំង
  • Español
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អេស្ប៉ាញ
  • 中文
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាចិន
  • Русский
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសារុស្ស៊ី
  • 日本語
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាជប៉ុន
  • ລາວ
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា ឡាវ
  • 한국어
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាកូរ៉េ

ព័ត៌មាន

ពិធីទទួលអដ្ឋិធាតុយុទ្ធជនស្ម័គ្រចិត្ត និងអ្នកជំនាញវៀតណាមចំនួន ៦២ នាក់ ដែលបានពលីជីវិតនៅកម្ពុជា វិល​ត្រឡប់​ទៅមាតុភូមិវិញ

នា​ថ្ងៃទី ៣០ ខែមិថុនា គណៈកម្មការដឹកនាំការស្វែងរក ការប្រមូល និងការកំណត់អត្តសញ្ញាណអដ្ឋិធាតុយុទ្ធជនពលី (គណៈកម្មការដឹកនាំ ៥១៥) ទីក្រុងដុង​ណៃ បានរៀបចំពិធី​ទទួលអដ្ឋិធាតុយុទ្ធជនពលី និងស្វាគមន៍ក្រុមការងារ K៧២ (បញ្ជាការដ្ឋាន​យោធាទីក្រុងដុងណៃ) ដែលបានបញ្ចប់បេសកកម្មស្វែងរក និងប្រមូលអដ្ឋិធាតុយុទ្ធជនស្ម័គ្រចិត្តនិងអ្នកជំនាញវៀតណាម ដែលបានពលីជីវិតក្នុងកាតព្វកិច្ចអន្តរជាតិនៅកម្ពុជា វិល​ត្រឡប់មកមាតុភូមិវិញលើក​ទីពីរ ដំណាក់កាលទី ២៥ (២០២៥-២០២៦)។
ពិធីទទួល​អដ្ឋិធាតុយុទ្ធជនពលី វិលត្រឡប់​ទៅប្រទេសវិញ។ រូបថត៖ VNA

ក្រោយ​រយៈពេល ១០៥ ថ្ងៃ​ធ្វើការ​នៅកម្ពុជា (ចាប់ពីថ្ងៃទី ២៦ ខែមីនា ដល់ថ្ងៃទី ៣០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០២៦) ក្រុមការងារ K៧២ បានប្រមូលព័ត៌មាន ស្វែងរក ជីកកកាយ និងប្រមូលអដ្ឋិធាតុយុទ្ធជន​ពលី​ចំនួន ៦២ នាក់ នៅខេត្តក្រចេះ និងខេត្តកំពង់ធំ (កម្ពុជា)។

សមាជិក​ក្រុម K៧២ នាំយក​អដ្ឋិធាតុយុទ្ធជនពលី វិលត្រឡប់​ទៅប្រទេសវិញ។ រូបថត៖ VNA

ថ្លែងនៅក្នុងពិធីនេះ លោកស្រី ង្វៀន ធី ហ័ង អនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនទីក្រុងដុងណៃ ប្រធានគណៈកម្មការដឹកនាំ៥១៥ទីក្រុង​ បានស្នើថា នៅពេលខាងមុខ បញ្ជាការដ្ឋាន​យោធាទីក្រុង សមាជិកគណៈកម្មការដឹកនាំ៥១៥ទីក្រុង និងក្រុម K៧២ បន្តបំពេញ​ល្អការងារឃោសនា ពន្លឿនការស្វែងរក ការប្រមូល និងការបញ្ជូនអដ្ឋិធាតុយុទ្ធជនស្ម័គ្រចិត្ត និងអ្នកជំនាញវៀតណាមដែលបានពលីជីវិតនៅកម្ពុជា; លើក​កម្ពស់​ប្រសិទ្ធិភាពនៃការសម្របសម្រួលគ្នា​រវាងក្រុមK៧២ និងក្រុមហ៊ុន Metfone ក្នុងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាន​អំពីយុទ្ធជនពលីនៅខេត្តកំពង់ធំនិងខេត្ត​ក្រចេះ ដើម្បីអាច​ស្វែងរកនិងប្រមូលអដ្ឋិធាតុយុទ្ធជនពលីកាន់​តែច្រើន ​ឱ្យត្រ​ឡប់មក​ប្រទេសវិញ៕​

តាម​ vovworld.vn/km-KH

អត្ថបទផ្សេងទៀត

ភាពយន្តវៀតណាមបញ្ជាក់ពីអត្តសញ្ញាណនិងវត្តមានរបស់ខ្លួននៅក្នុងមហោស្រពនិងទីផ្សារភាពយន្តអន្តរជាតិជាបណ្ដើរៗ

ភាពយន្តវៀតណាមបញ្ជាក់ពីអត្តសញ្ញាណនិងវត្តមានរបស់ខ្លួននៅក្នុងមហោស្រពនិងទីផ្សារភាពយន្តអន្តរជាតិជាបណ្ដើរៗ

ក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃមហោស្រពភាពយន្តអាស៊ីដាណាំង លើកទី៤ នារសៀលថ្ងៃទី២៩ ខែមិថុនា នៅទីក្រុងដាណាំង បានប្រព្រឹត្តទៅសិក្ខាសាលា​ក្រោមប្រធានបទ «មុខមាត់ភាពយន្តវៀតណាមក្នុងយុគសម័យ​ផ្លាស់​ប្តូរ​ថ្មី»។
អត្ថបទផ្សេងទៀត

អត្ថបទអានច្រើនបំផុត

អាន​កាសែត​បោះពុម្ភ


Top