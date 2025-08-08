ព័ត៌មាន
ពិធីទទួលបដិសណ្ឋារកិច្ចប្រធានរដ្ឋវៀតណាមលោក លឿង គឿង ក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋនៅសាធារណរដ្ឋអង់ហ្គោឡា
នាព្រឹកថ្ងៃទី៧ ខែសីហា
(ម៉ោងក្នុងតំបន់) ប្រធានាធិបតីអង់ហ្គោឡាលោក João Manuel Gonçalves Lourenço
និងលោកជំទាវ
បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីទទួលបដិសណ្ឋារកិច្ចជូនចំពោះប្រធានរដ្ឋវៀតណាមលោក លឿង
គឿងនិងលោកជំទាវ រួមជាមួយនឹងគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់វៀតណាម ក្នុងដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋនៅសាធារណរដ្ឋ
អង់ហ្គោឡា។
ពិធីទទួលបដិសណ្ឋារកិច្ចត្រូវបានប្រារព្ធឡើងយ៉ាងឱឡារិកតាមពិធីការខ្ពស់បំផុតសម្រាប់ប្រមុខរដ្ឋ
នៅវិមានប្រធានាធិបតីក្នុងរដ្ឋធានី Luanda ដោយមានការបាញ់កាំភ្លើងធំចំនួន
២១ ដើម ដែលបង្ហាញពីការគោរព និងមនោសញ្ចេតនាពិសេសដែលរដ្ឋអង់ហ្គោឡាផ្ដល់ជូនគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់វៀតណាម។
បន្ទាប់ពីពិធីទទួលបដិសណ្ឋារកិច្ច លោកប្រធានរដ្ឋ លឿង គឿង និងលោកប្រធានាធិបតី João Manuel Gonçalves Lourenço មានជំនួបពិភាក្សាចង្អៀតមួយ បន្ទាប់មកបានដឹកនាំគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់នៃប្រទេសទាំងពីរជួបពិភាក្សាការងារជាផ្លូវការ ដោយពិភាក្សាអំពីវិធានការដើម្បីរួមចំណែកធ្វើឱ្យស៊ីជម្រៅ និងពង្រឹងទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីឱ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពថែមទៀត៕