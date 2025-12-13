ព័ត៌មាន
ពិធីជួបសំណេះសំណាលជាមួយតំណាងស្ថាប័នការទូតនិងសារព័ត៌មានបរទេសប្រចាំនៅវៀតណាម
ថ្លែងនៅក្នុងពិធីនេះ អនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេស លោកស្រី ឡេ ធិ ធូ ហាំង បានបញ្ជាក់ថា ឆ្នាំ ២០២៥ នឹងក្លាយជាឆ្នាំនៃសមិទ្ធផលជាច្រើនសម្រាប់វៀតណាមក្នុងកិច្ចការបរទេស ដោយហេតុនេះបញ្ជាក់ពីតួនាទីរបស់ខ្លួនជាដៃគូដែលអាចទុកចិត្តបាន សកម្ម និងមានទំនួលខុសត្រូវ។ សមិទ្ធ ផលទាំងនេះត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយយ៉ាងទូលំទូលាយ ទៅកាន់ពិភពលោក តាមរយៈការរួមដំណើរពីសារព័ត៌មានអន្តរជាតិ។
ដោយបញ្ជាក់ពីការប្តេជ្ញាចិត្តក្នុងការសម្របសម្រួលសកម្មភាពសារព័ត៌មានបរទេស លោកស្រីអនុរដ្ឋមន្ត្រីបានថ្លែងថា ក្រឹត្យលេខ ២១៩ ដែលចេញនៅឆ្នាំនេះ បានលើកលែងជាផ្លូវការដល់អ្នកយកព័ត៌មានស្នាក់នៅពីលិខិតអនុញ្ញាតធ្វើការ និងកែលម្អនីតិវិធីទិដ្ឋាការ និងស្នាក់នៅ។ ក្នុងឱកាសឆ្នាំថ្មី ២០២៦ កំពុងខិតជិតមកដល់ លោកស្រីអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេស ឡេ ធិ ធូ ហាំង បានជូនពរអ្នកយកព័ត៌មាន និងក្រុមគ្រួសារ មានសុខភាពល្អ សុខសាន្តត្រាន និងជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ច ព្រមទាំងបានអញ្ជើញប្រតិភូឱ្យរីករាយជាមួយម្ហូប pho នៅទិវា pho វៀតណាម ថ្ងៃទី ១២ ខែធ្នូ៕