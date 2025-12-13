Báo Ảnh Việt Nam

ព័ត៌មាន

ពិធីជួបសំណេះសំណាលជាមួយតំណាងស្ថាប័នការទូតនិងសារព័ត៌មានបរទេសប្រចាំនៅវៀតណាម

នាទី ១២ ខែធ្នូ នៅទីក្រុងហាណូយ ក្រសួងការបរទេសបានរៀបចំពិធីជួបប្រាស្រ័យប្រចាំឆ្នាំ ជាមួយតំណាងសារព័ត៌មាន និងអ្នកសារព័ត៌មានបរទេសនៅវៀតណាម។

លោកស្រីអនុរដ្ឋមន្ត្រី ឡេ ធិ ធូហាំង ថតរូប ជាមួយតំណាងមកពីការិយាល័យសារព័ត៌មានបរទេសជាង ៣០ ដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសវៀតណាម (ប្រភព៖ ពិភពលោក និងវៀតណាម)

ថ្លែងនៅក្នុងពិធីនេះ អនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេស លោកស្រី ឡេ ធិ ធូ ហាំង បានបញ្ជាក់ថា ឆ្នាំ ២០២៥ នឹងក្លាយជាឆ្នាំនៃសមិទ្ធផលជាច្រើនសម្រាប់វៀតណាមក្នុងកិច្ចការបរទេស ដោយហេតុនេះបញ្ជាក់ពីតួនាទីរបស់ខ្លួនជាដៃគូដែលអាចទុកចិត្តបាន សកម្ម និងមានទំនួលខុសត្រូវ។ សមិទ្ធ ផលទាំងនេះត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយយ៉ាងទូលំទូលាយ ទៅកាន់ពិភពលោក តាមរយៈការរួមដំណើរពីសារព័ត៌មានអន្តរជាតិ។

ដោយបញ្ជាក់ពីការប្តេជ្ញាចិត្តក្នុងការសម្របសម្រួលសកម្មភាពសារព័ត៌មានបរទេស លោកស្រីអនុរដ្ឋមន្ត្រីបានថ្លែងថា ក្រឹត្យលេខ ២១៩ ដែលចេញនៅឆ្នាំនេះ បានលើកលែងជាផ្លូវការដល់អ្នកយកព័ត៌មានស្នាក់នៅពីលិខិតអនុញ្ញាតធ្វើការ និងកែលម្អនីតិវិធីទិដ្ឋាការ និងស្នាក់នៅ។ ក្នុងឱកាសឆ្នាំថ្មី ២០២៦ កំពុងខិតជិតមកដល់ លោកស្រីអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេស   ឡេ ធិ ធូ ហាំង បានជូនពរអ្នកយកព័ត៌មាន និងក្រុមគ្រួសារ មានសុខភាពល្អ សុខសាន្តត្រាន និងជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ច ព្រមទាំងបានអញ្ជើញប្រតិភូឱ្យរីករាយជាមួយម្ហូប pho នៅទិវា pho វៀតណាម ថ្ងៃទី ១២ ខែធ្នូ៕

តាម​ VOV5 - វិទ្យុសម្លេងវៀតណាម

រសៀលថ្ងៃទី ១២ ខែធ្នូ នាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក ហ្វាម មិញ ជីញ បានអញ្ជើញ ជួបសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទ ជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីលោក អាន់វ៉ា អ៊ីប្រាហ៊ីម ដើម្បីផ្លាស់ប្តូរទស្សនៈលើទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីរវាងប្រទេសទាំងពីរ អំពីបញ្ហាតំបន់ និងអន្តរជាតិមួយចំនួនដែលកំពុងលេចចេញថ្មីៗនេះ។
