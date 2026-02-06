Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាវៀតណាម
  • English
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អង់គ្លេស
  • Français
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាបារាំង
  • Español
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អេស្ប៉ាញ
  • 中文
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាចិន
  • Русский
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសារុស្ស៊ី
  • 日本語
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាជប៉ុន
  • ລາວ
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា ឡាវ
  • 한국어
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាកូរ៉េ

ព័ត៌មាន

ពិធីចុះហត្ថលេខាលើឯកសារកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ រវាងប្រទេសទាំងពីរ វៀតណាម - កម្ពុជា

នាព្រឹកថ្ងៃទី០៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៦ នៅរាជធានីភ្នំពេញ អគ្គលេខាធិការបក្ស លោក តូ ឡឹម និង សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ប្រធានគណ’បក្សប្រជាជនកម្ពុជា បានអញ្ជើញជាអធិបតី និងជាសាក្សី ក្នុងពិធីចុះហត្ថលេខាលើឯកសារកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ រវាងប្រទេសទាំងពីរ។
  ការចុះហត្ថលេខាលើផែនការកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឆ្នាំ២០២៦ រវាងក្រសួងនគរបាលវៀតណាម និងក្រសួងមហាផ្ទៃកម្ពុជា។ រូបថត៖ ថុងញឹត – VNA  
  ការចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសហប្រតិបត្តិការ រវាងគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្ត តីនិញ (Tay Ninh) និងរដ្ឋបាលខេត្ត ស្វាយរៀង។ រូបថត៖ ថុងញឹត – VNA  
  ការចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសហប្រតិបត្តិការ រវាងក្រសួងជនជាតិ និងសាសនាវៀតណាម និងក្រសួងធម្មការ និងសាសនាកម្ពុជា។ រូបថត៖ ថុងញឹត – VNA  
  ការចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសហប្រតិបត្តិការ រវាងក្រសួងការបរទេសវៀតណាម និងគណៈទាក់ទងបរទេសនៃគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិម គណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជា។ រូបថត៖ ថុងញឹត – VNA  
  ការចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសហប្រតិបត្តិការ រវាងគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្ត តីនិញ (Tay Ninh) និងរដ្ឋបាលខេត្ត ព្រៃវែង។ រូបថត៖ ថុងញឹត – VNA  
  ការចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសហប្រតិបត្តិការ រវាងគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្ត ដុងណាយ (Dong Nai) និងរដ្ឋបាលខេត្ត ក្រចេះ។ រូបថត៖ ថុងញឹត – VNA  
  ការចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសហប្រតិបត្តិការ រវាងគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្ត តីនិញ (Tay Ninh) និងរដ្ឋបាលខេត្ត ត្បូងឃ្មុំ។ រូបថត៖ ថុងញឹត – VNA  

កាសែតរូបភាពវៀតណាម/ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានវៀតណាម

អត្ថបទផ្សេងទៀត

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន និងលោកអគ្គលេខាបក្ស តូ ឡឹម អញ្ជើញបញ្ចុះបឋម​សិលាសាង​សង់​សាលា​មិត្តភាព​កម្ពុជា-វៀត​ណាម

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន និងលោកអគ្គលេខាបក្ស តូ ឡឹម អញ្ជើញបញ្ចុះបឋម​សិលាសាង​សង់​សាលា​មិត្តភាព​កម្ពុជា-វៀត​ណាម

នៅរសៀលថ្ងៃសុក្រ ទី៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៦នេះ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ប្រធានព្រឹទ្ធសភាកម្ពុជា និងលោក តូ ឡឹម អគ្គលេខាធិការបក្សកុម្មុយនីស្តវៀតណាម អញ្ជើញជាអធិបតីបញ្ចុះបឋមសិលាសាងសង់ «សាលាមិត្តភាព​កម្ពុជា-វៀត​ណាម »។
អត្ថបទផ្សេងទៀត

អត្ថបទអានច្រើនបំផុត

អាន​កាសែត​បោះពុម្ភ


Top