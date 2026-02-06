ពិធីចុះហត្ថលេខាលើឯកសារកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ រវាងប្រទេសទាំងពីរ វៀតណាម - កម្ពុជា

ការចុះហត្ថលេខាលើផែនការកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឆ្នាំ២០២៦ រវាងក្រសួងនគរបាលវៀតណាម និងក្រសួងមហាផ្ទៃកម្ពុជា។ រូបថត៖ ថុងញឹត – VNA
ការចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសហប្រតិបត្តិការ រវាងគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្ត តីនិញ (Tay Ninh) និងរដ្ឋបាលខេត្ត ស្វាយរៀង។ រូបថត៖ ថុងញឹត – VNA
ការចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសហប្រតិបត្តិការ រវាងក្រសួងជនជាតិ និងសាសនាវៀតណាម និងក្រសួងធម្មការ និងសាសនាកម្ពុជា។ រូបថត៖ ថុងញឹត – VNA
ការចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសហប្រតិបត្តិការ រវាងក្រសួងការបរទេសវៀតណាម និងគណៈទាក់ទងបរទេសនៃគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិម គណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជា។ រូបថត៖ ថុងញឹត – VNA
ការចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសហប្រតិបត្តិការ រវាងគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្ត តីនិញ (Tay Ninh) និងរដ្ឋបាលខេត្ត ព្រៃវែង។ រូបថត៖ ថុងញឹត – VNA
ការចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសហប្រតិបត្តិការ រវាងគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្ត ដុងណាយ (Dong Nai) និងរដ្ឋបាលខេត្ត ក្រចេះ។ រូបថត៖ ថុងញឹត – VNA
ការចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសហប្រតិបត្តិការ រវាងគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្ត តីនិញ (Tay Ninh) និងរដ្ឋបាលខេត្ត ត្បូងឃ្មុំ។ រូបថត៖ ថុងញឹត – VNA