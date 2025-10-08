ព័ត៌មាន
ពានរង្វាន់កីឡាប៊ីយ៉ាលំដាប់ពិភពលោកវិលត្រលប់មកវៀតណាមវិញហើយ
ប្រព្រឹត្តទៅជាលើកទីបីនៅទីក្រុងហាណូយ ការប្រកួតនឹងប្រមូលផ្តុំកីឡាករចំនួន ២៥៦ នាក់មកពីប្រទេសចូលរួមចំនួន ៤០ ដែលក្នុងនោះមានកីឡាករ ១២៨ នាក់មកពីកំពូលតារាងចំណាត់ថ្នាក់ World Nineball Tour ដែលសុទ្ធតែជាកីឡាប៊ីយ៉ាដ៏ល្បីឈ្មោះបំផុតនៅលើពិភពលោកនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ; ជាមួយនឹងរង្វាន់សរុបរហូតដល់ ២០០.០០០ ដុល្លារអាមេរិក។
គួរកត់សម្គាល់ថា ប្រទេសវៀតណាមមានតំណាងចំនួន ៦៨ នាក់ចូលរួមការប្រកួតនេះ ដោយមានកីឡាករចំនួន ៤០ នាក់បានឆ្លងផុតវគ្គជម្រុះដើម្បីឈ្នះសិទ្ធិចូលរួមប្រកួត មិនត្រឹមតែបង្ហាញពីវឌ្ឍនភាពរបស់កីឡាប៊ីយ៉ា វៀតណាមប៉ុណ្ណោះទេ ថែមទាំងផ្តល់ឱកាសដល់កីឡាករវៀតណាមបានរៀនសូត្រ ប្រកួតប្រជែង និងបង្កើនជំនាញវិជ្ជាជីវៈផងដែរ។
ទន្ទឹមនឹងការប្រកួតសំខាន់ ព្រឹត្តិការណ៍ Hanoi Junior Open ដែលជាការប្រកួតសម្រាប់អ្នកមានទេពកោសល្យវ័យក្មេង ក៏នឹងត្រូវបានរៀបចំឡើងជាព្រឹត្តិការណ៍ដៃគូផងដែរ។ នេះគឺជាទីលានលេងដ៏ល្អមួយសម្រាប់កីឡាករវ័យក្មេងអាយុក្រោម ១៧ ឆ្នាំចំនួន ៦៤ នាក់មកពីជុំវិញពិភពលោក ដែលផ្តល់ឱកាសឱ្យពួកគេទទួលបានបទពិសោធន៍ក្នុងបរិយាកាសប្រកួតប្រជែងអាជីព និងទទួលបានបទពិសោធន៍មុនពេលឈានជើងចូលសង្វៀនធំជាង៕