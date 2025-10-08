Báo Ảnh Việt Nam

ព័ត៌មាន

ពានរង្វាន់កីឡាប៊ីយ៉ាលំដាប់ពិភពលោកវិលត្រលប់មកវៀតណាមវិញហើយ

គណៈកម្មការរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ Hanoi Open Pool Championship ២០២៥ បានប្រកាសនាថ្ងៃទី ៦ ខែតុលាថាការប្រកួតនឹងប្រព្រឹត្តទៅជាផ្លូវការចាប់ពីថ្ងៃទី ៧- ១២ ខែតុលា នៅវិមានអត្តពលកម្ម My Dinh។

ប្រព្រឹត្តទៅជាលើកទីបីនៅទីក្រុងហាណូយ ការប្រកួតនឹងប្រមូលផ្តុំកីឡាករចំនួន ២៥៦ នាក់មកពីប្រទេសចូលរួមចំនួន ៤០ ដែលក្នុងនោះមានកីឡាករ ១២៨ នាក់មកពីកំពូលតារាងចំណាត់ថ្នាក់ World Nineball Tour ដែលសុទ្ធតែជាកីឡាប៊ីយ៉ាដ៏ល្បីឈ្មោះបំផុតនៅលើពិភពលោកនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ; ជាមួយនឹងរង្វាន់សរុបរហូតដល់ ២០០.០០០ ដុល្លារអាមេរិក។

គួរកត់សម្គាល់ថា ប្រទេសវៀតណាមមានតំណាងចំនួន ៦៨ នាក់ចូលរួមការប្រកួតនេះ ដោយមានកីឡាករចំនួន ៤០ នាក់បានឆ្លងផុតវគ្គជម្រុះដើម្បីឈ្នះសិទ្ធិចូលរួមប្រកួត មិនត្រឹមតែបង្ហាញពីវឌ្ឍនភាពរបស់កីឡាប៊ីយ៉ា វៀតណាមប៉ុណ្ណោះទេ ថែមទាំងផ្តល់ឱកាសដល់កីឡាករវៀតណាមបានរៀនសូត្រ ប្រកួតប្រជែង និងបង្កើនជំនាញវិជ្ជាជីវៈផងដែរ។

ទន្ទឹមនឹងការប្រកួតសំខាន់ ព្រឹត្តិការណ៍ Hanoi Junior Open ដែលជាការប្រកួតសម្រាប់អ្នកមានទេពកោសល្យវ័យក្មេង ក៏នឹងត្រូវបានរៀបចំឡើងជាព្រឹត្តិការណ៍ដៃគូផងដែរ។ នេះគឺជាទីលានលេងដ៏ល្អមួយសម្រាប់កីឡាករវ័យក្មេងអាយុក្រោម ១៧ ឆ្នាំចំនួន ៦៤ នាក់មកពីជុំវិញពិភពលោក  ដែលផ្តល់ឱកាសឱ្យពួកគេទទួលបានបទពិសោធន៍ក្នុងបរិយាកាសប្រកួតប្រជែងអាជីព និងទទួលបានបទពិសោធន៍មុនពេលឈានជើងចូលសង្វៀនធំជាង៕

តាម VOV5​​ - វិទ្យុសំឡេងវៀតណាម​

ប្រាក់ចំនួនជាង ៣០ លានដុល្លារអាមេរិកជួយប្រជាជនជំនះផលវិបាកបណ្តាលពីព្យុះទីហ្វុង Bualoi

នាថ្ងៃទី ៦ តុលា នៅទីក្រុងហាណូយ លោក Do Van Chien ប្រធានគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមរណសិរ្ស មាតុភូមិវៀត ណាមបានឲ្យដឹងថា គិតត្រឹមម៉ោង ៥៖០០ ល្ងាចថ្ងៃទី ៦ តុលា ខេត្ត ក្រុង បុគ្គល អង្គភាព អង្គការ ... បានជួយឧបត្ថម្ភនិងចុះឈ្មោះជួយឧបត្ថម្ភប្រជាជនតាមខេត្ត ក្រុង នានា ដើម្បីជំនះផលវិបាកបណ្តាលពីព្យុះទីហ្វុង Bualoi តាមរយៈគណៈកម្មាធិការ ចលនាជួយសង្គ្រោះមជ្ឈិម ដោយមានទឹកប្រាក់ជិត ៧៥២,៧ ពាន់លានដុង (ជាង ៣០ លានដុល្លារអាមេរិក)។
