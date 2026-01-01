ព័ត៌មាន
ពាណិជ្ជកម្មអេឡិចត្រូនិករបស់វៀតណាមបង្កើនល្បឿន ឆ្ពោះទៅរកការទម្លុះទម្លាយក្នុងដំណាក់កាល ២០២៦-២០៣០
តួរលេខដែលក្រសួងឧស្សាហកម្ម និងពាណិជ្ជកម្មបានប្រកាសនៅចុងខែធ្នូបានបង្ហាញថា ពាណិជ្ជកម្មអេឡិចត្រូនិករបស់វៀតណាម បន្តរក្សាបាននូវអត្រាកំណើនពី ១៨-២៥% ក្នុងមួយឆ្នាំ; ទំហំទីផ្សារឈានដល់ប្រហែល ៣២ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកនៅឆ្នាំ ២០២៥ ដែលធ្វើឱ្យវៀតណាមក្លាយជាទីផ្សារមួយដែលមានការរីកចម្រើនលឿនបំផុតនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍។ យោងតាមលោក Vu Hong Khanh នាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន ភាគហ៊ុនពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ Saler - អង្គភាពដែលមានការអនុញ្ញាតជាផ្លូវការរបស់ វេទិកា Alibaba.com នៅប្រទេសវៀតណាម ដោយមានក្របខ័ណ្ឌគោលនយោបាយកាន់តែប្រសើរឡើងនោះ វិស័យពាណិជ្ជកម្មអេឡិចត្រូនិកត្រូវបានគេព្យាករថា នឹងរីកចម្រើនកាន់តែខ្លាំងឡើងក្នុងដំណាក់កាល ២០២៦-២០៣០។ ក្នុងនោះ ពាណិជ្ជកម្មអេឡិចត្រូនិកឆ្លងដែននឹងក្លាយជាកម្លាំងចលករកំណើនដ៏សំខាន់ ដែលជួយសហគ្រាសពង្រីកទីផ្សារនិងបង្កើនតម្លៃកសិផល វៀតណាមជាច្រើនប្រភេទ។ លោក Vu Hong Khanh បានធ្វើអត្ថាធិប្បាយថា៖
«ក្នុងវដ្តកំណើន ២០២៦-២០៣០ វិស័យមួយក្នុងចំណោមវិស័យដែលត្រូវបានព្យាករថា នឹងអភិវឌ្ឍន៍យ៉ាងខ្លាំងគឺវិស័យកសិផលវៀតណាម។ វិស័យនេះមានគុណសម្បត្តិជាច្រើន ហើយបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចអស់រយៈពេលយូរមកហើយ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ សក្តានុពលនៃកសិផល មិនទាន់ត្រូវបានធ្វើអាជីវកម្មយ៉ាងសក្តិសមនៅឡើយទេ ជាពិសេសនៅក្នុងបរិបទដែលទីផ្សារនិងវិធីសាស្ត្រចែកចាយនៅតែមានកម្រិត។ ជាមួយនឹងការគាំទ្រកាន់តែច្បាស់លាស់នៃវេទិកាពាណិជ្ជកម្មអេឡិចត្រូនិក វិស័យកសិផលត្រូវបានគេរំពឹងថា នឹងមានការផ្លាស់ប្តូរវិជ្ជមាន ដែលបង្កើតសន្ទុះសម្រាប់កំណើនប្រកបដោយចីរភាពនាពេលខាងមុខ»៕