ព័ត៌មាន
ពន្លឿនដំណើរការកសាងស្តង់តំនិញក្នុងពិព័រណ៍សរទរដូវឆ្នាំ ២០២៥
ទីភ្នាក់ងារ អង្គការ និងសហគ្រាសសាងសង់ចាប់ពីថ្ងៃទី ១៧ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០២៥ តាមកាលវិភាគ ដោយធានាថា នឹងបញ្ចប់មុនថ្ងៃទី ២២ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០២៥ ដើម្បីប្រគល់ឱ្យសហគ្រាស រៀបចំការតាំងបង្ហាញទំនិញសម្រាប់ការហាត់សមចុងក្រោយនៅថ្ងៃទី ២៤ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០២៥។ ក្រសួងឧស្សាហកម្ម និងពាណិជ្ជកម្មបានចាត់ឱ្យអង្គភាពក្រោមឱវាតក្រសួង រៀបចំសិក្ខាសាលាឯកទេសនិងវេទិកានាំចេញតាមអនឡាញ់ចំនួន ១០ ជាមួយក្រុមហ៊ុន Alibaba និងAmazon និងសន្និសីទជួញដូរពាណិជ្ជកម្ម B2B សម្រាប់អ្នកទិញអន្តរជាតិ។
តាមរយៈការស្ទង់មតិ ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក Bui Thanh Son បានវាយតំលៃខ្ពស់ចំពោះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ក្រសួង ផ្នែក មូលដ្ឋាន និងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធក្នុងការអនុវត្តខ្លឹមសារការងារតាមកាលកំណត់ ធានាការហាត់សមទូទៅអាចប្រព្រឹត្តទៅនៅម៉ោង ១៩៖០០ ថ្ងៃទី ២៤ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០២៥ ហើយពិធីបើកនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅម៉ោង ២០៖០០ នៅថ្ងៃទី ២៥ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០២៥។ ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានដឹកនាំក្រសួងឧស្សាហកម្មនិងពាណិជ្ជកម្ម ធ្វើការពិនិត្យ និងជំរុញជារៀងរាល់ថ្ងៃ ដើម្បីពន្លឿនដំណើរការសាងសង់ស្តង់។
ពិព័រណ៍សរទរដូវឆ្នាំ ២០២៥ គឺជាពិព័រណ៍ដែលមានទំហំធំជាងគេនៅវៀតណាម ដោយមានស្តង់ទំនិញប្រហែល ៣.០០០។ ពិព័រណ៍នេះបានរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការសម្រេចបាននូវគោលដៅកំណើនសេដ្ឋកិច្ចលើសពី៨% ក្នុងឆ្នាំ ២០២៥៕