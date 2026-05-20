ពង្រឹងនិងពង្រីកទំនាក់ទំនងពិសេសរវាងវៀតណាម និងគុយបា
នាពេលខាងមុខ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ឡេ មិញហ៊ឹង សង្ឃឹមថា ភាគីទាំងពីរនឹងបន្តពង្រឹង និងពង្រីកទំនាក់ទំនងពិសេសរវាងវៀតណាម និងគុយបា។ ដូច្នេះ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានស្នើឱ្យភាគីទាំងពីរសម្របសម្រួលយ៉ាងជិតស្និទ្ធក្នុងការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងដែលសម្រេចបាន ដោយថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃប្រទេសទាំងពីរ; ជំរុញការផ្លាស់ប្តូរគណៈប្រតិភូគ្រប់ជាន់ថ្នាល់ និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការប្រកបដោយនិរន្តរភាព; សម្របសម្រួលយ៉ាងជិតស្និទ្ធក្នុងការរៀបចំសកម្មភាពដើម្បីរំលឹកខួបលើកទី១០០ ទិវាកំណើតរបស់មគ្គុទេសក៍ ហ្វីដែល កាស្ត្រូ ដែលជាមិត្តដ៏អស្ចារ្យរបស់ប្រជាជនវៀតណាម (១៣ សីហា ១៩២៦ - ទី១៣ សីហា ឆ្នាំ ២០២៦); លើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពនៃយន្តការសហប្រតិបត្តិការរវាងរដ្ឋាភិបាលទាំងពីរ និងរវាងក្រសួង វិស័យ និងមូលដ្ឋាននៃប្រទេសទាំងពីរ; បន្តសម្របសម្រួលយ៉ាងជិតស្និទ្ធ និងគាំទ្រគ្នាទៅវិញទៅមកនៅក្នុងវេទិកាពហុភាគី។
រីឯខ្លួនវិញ ឯកអគ្គរដ្ឋទូត Rogelio Polanco Fuentes បានសង្កត់ធ្ងន់ថា ប្រទេសគុយបាជានិច្ចកាលចាត់ទុកវៀតណាមជាមិត្តជិតស្និទ្ធ និងជាគំរូក្នុងបុព្វហេតុនៃការផ្លាស់ប្ដូរថ្មី និងអភិវឌ្ឍន៍ប្រទេសជាតិ។ ឯកអគ្គរដ្ឋទូតបានសម្តែងនូវបំណងចង់ភាគីទាំងពីរបន្តសហការ និងចែករំលែកបទពិសោធន៍ ជាពិសេសមេរៀនដែលបានរៀនពីការអនុវត្តគោលនយោបាយផ្លាស់ប្តូរថ្មី របស់វៀតណាមអស់រយៈពេល ៤០ ឆ្នាំ; បានត្រៀមខ្លួនជាស្រេចសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការកាន់តែជិតស្និតជាមួយវៀតណាម ក្នុងវិស័យដែលភាគីទាំងពីរមានប្រៀបខ្លាំង និងតម្រូវការ ជាពិសេសវិស័យកសិកម្ម និងជីវបច្ចេកវិទ្យា៕