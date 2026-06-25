Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាវៀតណាម
  • English
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អង់គ្លេស
  • Français
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាបារាំង
  • Español
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អេស្ប៉ាញ
  • 中文
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាចិន
  • Русский
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសារុស្ស៊ី
  • 日本語
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាជប៉ុន
  • ລາວ
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា ឡាវ
  • 한국어
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាកូរ៉េ

ព័ត៌មាន

ពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការវៀតណាម-យូនីសេហ្វដើម្បីការអភិវឌ្ឍគ្រប់ជ្រុងជ្រោយរបស់កុមារវៀតណាម

នាព្រឹកថ្ងៃទី ២៤ ខែមិថុនា នៅទីក្រុងហាណូយ ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាម លោកស្រី ផាម ធីថាញ់ត្រា បានទទួលជួបនិងធ្វើការជាមួយលោកស្រី Silvia Danailov ប្រធានតំណាងមូលនិធិកុមារអង្គការសហប្រជាជាតិ (យូនីសេហ្វ) ប្រចាំនៅប្រទេសវៀតណាម។
ទិដ្ឋភាពនៅជំនួបនេះ។ រូបថត៖ VNA

ក្នុងជំនួបនេះ លោកស្រីឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ផាម ធីថាញ់ត្រា បានអះអាងថា បក្ស និងរដ្ឋវៀតណាមជានិច្ចកាលយកចិត្តទុកដាក់ពិសេសចំពោះកុមារ ហើយចាត់ទុកកុមារជាអាទិភាពចម្បង និងជាធនធានមនុស្សដ៏សំខាន់ដែលសម្រេចលើអនាគតរបស់ប្រទេសជាតិ។ នាពេលខាងមុខ លោកស្រីឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានឲ្យដឹងថា វៀតណាមនឹងផ្តល់អាទិភាពដល់ការអនុវត្តភារកិច្ចសំខាន់ៗក្នុងការការពារ ថែទាំ និងអប់រំកុមារ។ ដោយឈរលើមូលដ្ឋានោះ លោកស្រីឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានស្នើឱ្យយូនីសេហ្វបន្តរួមដំណើរ ចែករំលែកបទពិសោធន៍អន្តរជាតិ និងផ្តល់ការគាំទ្រផ្នែកបច្ចេកទេសដើម្បីជួយវៀតណាមកែលម្អក្របខ័ណ្ឌស្ថាប័ន និងគោលនយោបាយរបស់ខ្លួន ព្រមទាំងសហការក្នុងការការពារកុមារនៅលើលំហអ៊ីនធឺណិត ប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើហិង្សាលើកុមារ ក៏ដូចជាកាត់បន្ថយហានិភ័យ និងគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់កុមារផងដែរ។

រីឯខ្លួនវិញ លោកស្រី Silvia Danailov ប្រធានតំណាងយូនីសេហ្វ បានអបអរសាទរចំពោះសមិទ្ធផលរបស់វៀតណាម ក្នុងនាមជាប្រទេសដំបូងគេនៅអាស៊ី និងជាប្រទេសទីពីរនៅលើពិភពលោកដែលបានផ្តល់សច្ចាប័នលើអនុសញ្ញាស្តីពីសិទ្ធិកុមារ ហើយថ្មីៗនេះ បានដាក់ចេញគំនិតផ្តួចផ្តើម និងការប្តេជ្ញាចិត្តជាច្រើនក្នុងការអនុវត្តសិទ្ធិកុមារ៕

តាម​ vovworld.vn/km-KH

អត្ថបទផ្សេងទៀត

អគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋ លោកតូ ឡឹម៖ កសាងយុវជនវៀតណាមដែលរៀនសូត្រពេញមួយជីវិត និងធ្វើជាម្ចាស់លើវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យា

អគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋ លោកតូ ឡឹម៖ “កសាងយុវជនវៀតណាមដែលរៀនសូត្រពេញមួយជីវិត និងធ្វើជាម្ចាស់លើវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យា”

នេះគឺជាការបញ្ជាក់របស់អគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋ លោកតូ ឡឹម នៅក្នុងសម័យប្រជុំពេញអង្គដ៏ឧឡារិកនៃមហាសន្និបាតជាតិសម្ព័ន្ធយុវជនកុម្មុយនិស្តហូជីមិញលើកទី ១៣ អាណត្តិ២០២៦-២០៣១ ដែលបានប្រារព្ធឡើងនាព្រឹកថ្ងៃទី២៥ ខែមិថុនា នៅទីក្រុងហាណូយ។
អត្ថបទផ្សេងទៀត

អត្ថបទអានច្រើនបំផុត

អាន​កាសែត​បោះពុម្ភ


Top