Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាវៀតណាម
  • English
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អង់គ្លេស
  • Français
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាបារាំង
  • Español
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អេស្ប៉ាញ
  • 中文
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាចិន
  • Русский
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសារុស្ស៊ី
  • 日本語
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាជប៉ុន
  • ລາວ
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា ឡាវ
  • 한국어
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាកូរ៉េ

ព័ត៌មាន

ពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្នែកច្បាប់ និងយុត្តិធម៌ លើកកម្ពស់ទំនាក់ទំនងវៀតណាម-ម៉ាឡេស៊ី

នាព្រឹកថ្ងៃទី ៧ ខែកក្កដា នៅអគាររដ្ឋសភា លោក Tran Thanh Man ប្រធានរដ្ឋសភាវៀតណាម បានទទួលជួបលោក Tan Sri Mohd Dusuki Mokhtar អគ្គព្រះរាជអាជ្ញាម៉ាឡេស៊ី ដែលកំពុងបំពេញទស្សនកិច្ចការងារនៅប្រទេសវៀត​ណាម​។

ក្នុងជំនួបនេះ លោកប្រធានរដ្ឋសភាវៀតណាម បានវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះកិច្ចសហប្រតិបត្តិការកាន់តែជិតស្និទ្ធរវាងអយ្យការប្រជាជនកំពូលវៀតណាម និងស្ថាប័នអគ្គព្រះរាជអាជ្ញាម៉ាឡេស៊ី ក្នុងការចែករំលែកបទពិសោធន៍វិជ្ជាជីវៈ ការពារយុត្តិធម៌ និងសិទ្ធិពលរដ្ឋ។ តាមរយៈនោះ រួមចំណែកលើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពនៃការបង្ការ និងប្រយុទ្ធប្រឆាំងឧក្រិដ្ឋកម្ម ធានាសន្តិសុខ និងជំរុញការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនៃប្រទេសនីមួយៗ។ ព្រមទាំង ភាគីទាំងពីរបានបញ្ជាក់ពីការបន្ដគាំទ្រ និងការសម្របសម្រួលយ៉ាងជិតស្និទ្ធនៅក្នុងវេទិកា និងយន្តការសហប្រតិបត្តិការពហុភាគី។

លោក Tran Thanh Man ប្រធានរដ្ឋសភាវៀតណាម ទទួលជួបលោក Tan Sri Mohd Dusuki Mokhtar អគ្គព្រះរាជអាជ្ញាម៉ាឡេស៊ី។ រូបថត៖ VNA

លោកប្រធានរដ្ឋសភាវៀតណាម បានស្នើឱ្យភាគីទាំងពីរបង្កើនការផ្លាស់ប្តូរគណៈប្រតិភូគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ និងអនុវត្តប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនូវយន្តការសហប្រតិបត្តិការ ដើម្បី​ពង្រឹងទំនុកចិត្តជាយុទ្ធសាស្ត្រ។ លោកបានស្នើឱ្យស្ថាប័នអគ្គព្រះរាជអាជ្ញាម៉ាឡេស៊ីគាំទ្រការអនុវត្តកម្មវិធីសកម្មភាពភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ​ (២០២៦-២០៣០) ពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឧស្សាហកម្មហាឡាល់ និងកម្មវិធីសហប្រតិបត្តិការផ្នែកច្បាប់ (២០២៧-២០២៨)។ ទន្ទឹមនឹងនោះ ភាគីទាំងពីររក្សាវេទិកា និងកិច្ចប្រជុំ ដើម្បីចែករំលែកបទពិសោធន៍វិជ្ជាជីវៈរវាងស្ថាប័នច្បាប់ និងយុត្ដិធម៌នៃប្រទេសទាំងពីរ សម្របសម្រួលយ៉ាងជិតស្និទ្ធនៅក្នុងអាស៊ាន និងគាំទ្រការកសាងក្រមប្រតិបត្តិនៅសមុទ្រខាងកើត (COC) ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាព ស្របតាមអនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីច្បាប់សមុទ្រឆ្នាំ ១៩៨២ (UNCLOS ១៩៨២)។

លោក Tan Sri Mohd Dusuki Mokhtar បានលើកច្បាស់ថា ម៉ាឡេស៊ីឱ្យតម្លៃខ្ពស់ចំពោះទំនាក់ទំនងមិត្តភាពយូរអង្វែង និងរឹងមាំរវាងម៉ាឡេស៊ី និងវៀតណាម។ លោកអគ្គព្រះរាជអជ្ញាម៉ាឡេស៊ី ឲ្យដឹងថា នៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ី ស្ថាប័នអគ្គព្រះរាជអាជ្ញារក្សាទំនាក់ទំនងសហប្រតិបត្តិការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយសភា ជាពិសេសលើបញ្ហាទាក់ទងនឹងការកសាងច្បាប់។ ស្ថាប័នអគ្គព្រះរាជអជ្ញាដើរតួនាទីក្នុងការពិគ្រោះយោបល់ផ្នែកច្បាប់ ដោយធានាថា ច្បាប់ម៉ាឡេស៊ីត្រូវបានពិចារណាយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ និងស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញ។

ទិដ្ឋភាពនៃជំនួប។ រូបថត៖ VNA

អគ្គព្រះរាជអាជ្ញាម៉ាឡេស៊ី បានបញ្ជាក់ថា ម៉ាឡេស៊ីគាំទ្រកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងទាំងអស់ដែលនាំមកនូវអត្ថប្រយោជន៍ដល់ប្រទេសទាំងពីរ ជាពិសេសគឺកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងវិស័យច្បាប់ និងយុត្ដិធម៌រវាងភាគីទាំងពីរ ព្រមទាំងគាំទ្រគំនិតផ្តួចផ្តើមរបស់វៀតណាមក្នុងការលើកកម្ពស់សកម្មភាព​​​ ដែលរួមចំណែកដោយផ្ទាល់ដល់ទំនាក់ទំនងភាព​ជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយរវាងប្រទេសទាំងពីរ៕

តាម​ vovworld.vn/km-KH

អត្ថបទផ្សេងទៀត

អគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋវៀតណាមលោក តូ ឡឹម៖ ត្រូវតែផ្លាស់ប្តូរពីការផ្ដល់អាទិភាពដល់បរិមាណទៅជាគុណភាពកម្លាំងពលកម្ម

អគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋវៀតណាមលោក តូ ឡឹម៖ ត្រូវតែផ្លាស់ប្តូរពីការផ្ដល់អាទិភាពដល់បរិមាណទៅជាគុណភាពកម្លាំងពលកម្ម

អគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋ លោក តូ ឡឹម បានធ្វើអត្ថាធិប្បាយថា នាពេលខាងមុខ ចាំបាច់ត្រូវវាយតម្លៃឡើងវិញនូវគុណភាពកម្លាំងពលកម្ម ដោយផ្លាស់ប្តូរពីការផ្ដល់អាទិភាពដល់បរិមាណទៅជាគុណភាព ប្រសិទ្ធភាពនៃការប្រើប្រាស់ សមត្ថភាពរួមចំណែកខ្ពស់ និងផលិតភាពការងារ។
អត្ថបទផ្សេងទៀត

អត្ថបទអានច្រើនបំផុត

អាន​កាសែត​បោះពុម្ភ


Top