ព័ត៌មាន
ពង្រឹងការតភ្ជាប់អាជីវកម្មវៀតណាម-កូរ៉េខាងត្បូង
ក្នុងជំនួបនេះ
មានការចូលរួមពីឯកអគ្គរដ្ឋទូតវៀតណាមប្រចាំនៅកូរ៉េខាងត្បូង លោក Vu Ho ជាមួយតំណាងបណ្តាក្រសួង និងស្ថាប័នផ្សេងៗ សមាជិក BAVIK និងដៃគូកូរ៉េខាងត្បូងមួយចំនួន រួមទាំងធនាគារ សមាគម អាជីវកម្ម
និងសហគ្រិននានា។
ថ្លែងនៅក្នុងជំនួបនេះ ឯកអគ្គរដ្ឋទូត Vu Ho បានប្រកាសថា មហាសន្និបាតលើកទី១៤ របស់បក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាម បានបិទបញ្ចប់ប្រកបដោយជោគជ័យ។ ភាពជោគជ័យនៃមហាសន្និបាតនេះបានបង្ហាញថា វៀតណាមបានចូលដល់ដំណាក់កាលថ្មីជាផ្លូវការ ជាមួយនឹងផ្នត់គំនិតថ្មី តួនាទីថ្មី និងរូបភាពថ្មី។ ឯកអគ្គរដ្ឋទូតបានសង្កត់ធ្ងន់ថា សហគមន៍ជនវៀតណាមនៅកូរ៉េខាងត្បូងមានចំនួនជាង ៣៥០,០០០នាក់ ហើយកំពុងរួមចំណែកជាវិជ្ជមានដល់សេដ្ឋកិច្ច និងសង្គមក្នុងស្រុក។ នាពេលខាងមុខ សហគ្រាសនៃប្រទេសទាំងពីរត្រូវពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការបន្ថែមទៀត។ ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសង្ឃឹមថា ក្នុងរយៈពេលខាងមុខ សហគ្រាសវៀតណាម និងសហគមន៍ជនវៀតណាម នឹងលើកកម្ពស់ស្មារតីនៃភាពខ្លួនទីពឹងខ្លួន សាមគ្គីភាព ការខិតខំអភិវឌ្ឍន៍រួម និងរួមគ្នាកសាងមាតុភូមិឲ្យរីកចម្រើនកាន់តែខ្លាំងមាំមួន៕