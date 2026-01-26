Báo Ảnh Việt Nam

ព័ត៌មាន

ពង្រឹងការតភ្ជាប់អាជីវកម្មវៀតណាម-កូរ៉េខាងត្បូង

សហគមន៍ធុរកិច្ចវៀតណាមនៅកូរ៉េខាងត្បូង (BAVIK) បានរៀបចំកម្មវិធីជួបជុំឆ្នាំថ្មីនៅថ្ងៃទី ២៥ ខែមករា ក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីតភ្ជាប់សមាជិក និងពង្រីកសកម្មភាពរបស់ខ្លួន។
ឯកអគ្គរដ្ឋទូតវៀតណាមប្រចាំនៅកូរ៉េខាងត្បូង លោក Vu Ho។ រូបថត៖ Khánh Vân/TTXVN

ក្នុងជំនួបនេះ មានការចូលរួមពីឯកអគ្គរដ្ឋទូតវៀតណាមប្រចាំនៅកូរ៉េខាងត្បូង លោក Vu Ho ជាមួយតំណាងបណ្តាក្រសួង និងស្ថាប័នផ្សេងៗ សមាជិក BAVIK និងដៃគូកូរ៉េខាងត្បូងមួយចំនួន រួមទាំងធនាគារ សមាគម អាជីវកម្ម និងសហគ្រិននានា។

ថ្លែងនៅក្នុងជំនួបនេះ ឯកអគ្គរដ្ឋទូត Vu Ho បានប្រកាសថា មហាសន្និបាតលើកទី១៤ របស់បក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាម បានបិទបញ្ចប់ប្រកបដោយជោគជ័យ។ ភាពជោគជ័យនៃមហាសន្និបាតនេះបានបង្ហាញថា វៀតណាមបានចូលដល់ដំណាក់កាលថ្មីជាផ្លូវការ ជាមួយនឹងផ្នត់គំនិតថ្មី តួនាទីថ្មី និងរូបភាពថ្មី។ ឯកអគ្គរដ្ឋទូតបានសង្កត់ធ្ងន់ថា សហគមន៍ជនវៀតណាមនៅកូរ៉េខាងត្បូងមានចំនួនជាង ៣៥០,០០០នាក់ ហើយកំពុងរួមចំណែកជាវិជ្ជមានដល់សេដ្ឋកិច្ច និងសង្គមក្នុងស្រុក។ នាពេលខាងមុខ សហគ្រាសនៃប្រទេសទាំងពីរត្រូវពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការបន្ថែមទៀត។ ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសង្ឃឹមថា ក្នុងរយៈពេលខាងមុខ សហគ្រាសវៀតណាម និងសហគមន៍ជនវៀតណាម នឹងលើកកម្ពស់ស្មារតីនៃភាពខ្លួនទីពឹងខ្លួន សាមគ្គីភាព ការខិតខំអភិវឌ្ឍន៍រួម និងរួមគ្នាកសាងមាតុភូមិឲ្យរីកចម្រើនកាន់តែខ្លាំងមាំមួន៕

តាម VOV5 - វិទ្យុសំឡេងវៀតណាម

តបតាមការអញ្ជើញរបស់អគ្គលេខាគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាម លោក តូ ឡឹម និងភរិយា នាថ្ងៃទី ២៦ ខែមករា អគ្គលេខាគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្សប្រជាជនបដិវត្តន៍ឡាវ ប្រធានរដ្ឋឡាវ លោក ថងលូន ស៊ីស៊ូលីត និងភរិយា បានចាប់ផ្តើមដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋនៅប្រទេសវៀតណាម។ ដំណើរទស្សនកិច្ចនេះប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី ២៦ ដល់ថ្ងៃទី ២៧ ខែមករា។
