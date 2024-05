សកម្មភាពអបអរសាទរខួប ១៥ឆ្នាំ ដែល Lang Co ត្រូវបានទទួលស្គាល់ថាជាឈូងសមុទ្រដ៏ស្រស់ស្អាតរបស់ពិភពលោក បានប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី ១០ ដល់ថ្ងៃទី ១២ ខែឧសភា ដោយមានព្រឹត្តិការណ៍ជាច្រើនដ៏ពោរពេញទៅដោយអត្តសញ្ញាណវប្បធម៌ក្នុងតំបន់ដូចជា៖ ការសម្តែងសិល្បៈ ការសម្តែងលោតឆ័ត្រយោង ការសម្តែងម៉ូដអាវផាយ ការបណ្ដែតប្រទីព ការតាំងពិព័រណ៍ម្ហូបអាហារ ជាដើម។

ឈូងសមុទ្រ Lang Co គឺជារមណីយដ្ឋានធម្មជាតិដ៏ស្រស់ស្អាតបំផុតមួយនៅវៀតណាម ជាមួយនឹងឆ្នេរងូតទឹកសមុទ្ររាបស្មើ ទឹកសមុទ្រខៀវស្រងាត់ ប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីចម្រុះនិងសម្បូរបែប។ ឈូងសមុទ្រ Lang Co មាទីតាំងស្ថិតនៅចន្លោះទីក្រុង Hue និង Da Nang ស្ថិតនៅលើផ្លូវបេតិកភណ្ឌភូមិភាគកណ្តាល "Phong Nha - Ke Bang - អតីតរាជធានី Hue - ទីក្រុងបុរាណ Hoi An - តំបន់ដីពិសិដ្ឋ My Son" និងនៅលើច្រករបៀងសេដ្ឋកិច្ចខាងកើត - ខាងលិច៕