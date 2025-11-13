ព័ត៌មាន
ពង្រីកកម្លាំងមហាសាមគ្គីជនជាតិទាំងមូល ដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍ប្រទេសជាតិ
អត្ថបទនេះសង្កត់ធ្ងន់ថា ៩៥ ឆ្នាំមុន ក្រោមអធិបតីភាពរបស់បក្ស សម្ព័ន្ធប្រឆាំងចក្រពត្តិនិយម ត្រូវបានបង្កើតឡើងនាថ្ងៃទី ១៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ១៩៣០ ដោយបានក្លាយជាអង្គការដំបូងនៃរណសិរ្សបង្រួបបង្រួមជាតិវៀតណាម។ មិនថានៅក្នុងសម័យកាលណាក៏ដោយ គោលការណ៍ស្នូលនៃរណសិរ្សនៅតែជា សាមគ្គីប្រជាជនទាំងមូលដើម្បីគោលដៅរួម៖ ឯករាជ្យជាតិ និងវិបុលភាព សុភមង្គលរបស់ប្រជាជន។ សព្វថ្ងៃនេះ មេរៀនដ៏ធំអំពីមហាសាមគ្គីជនជាតិនៅតែរក្សាបាននូវតម្លៃទាន់ហេតុការណ៍។ សាមគ្គីភាពគឺជាប្រភពនៃកម្លាំងខាងក្នុងដ៏ធំធេង ជាទីបង្អែកសម្រាប់ប្រទេសជាតិ ជំនះលើបញ្ហាប្រឈមទាំងអស់ ឈានទៅមុខយ៉ាងរឹងមាំលើមាគ៌ាផ្លាស់ប្ដូរថ្មី និងធ្វើសមាហរណកម្ម។
នៅពេលខាងមុខ ដើម្បីបន្តពង្រឹងផែនមហាសាមគ្គីជនជាតិទាំងមូល លោកអគ្គលេខាបក្ស បានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថា ចាំបាច់ត្រូវផ្ដល់អាទិភាពចម្បងទៅឱ្យការពង្រឹង និងពង្រីកកម្លាំងមហាសាមគ្គីភាព ដោយចាត់ទុកនេះជាកត្តាគន្លឹះ ដើម្បីនាំប្រទេសជាតិឈានចូលយុគសម័យថ្មីនៃការអភិវឌ្ឍ។ កម្មាភិបាលបក្ខជនម្នាក់ៗ ត្រូវតែធ្វើជាគំរូយ៉ាងពិតប្រាកដ ដោយដាក់ផលប្រយោជន៍របស់ប្រទេសជាតិ ប្រជាជាតិ និងប្រជាជនជាអាទិភាពចម្បងបង្អស់; តស៊ូយ៉ាងប្ដូរផ្ដាច់ដើម្បីកម្ចាត់គ្រប់ឧបាយកល វិធីសាស្រ្ត និងល្បិចកលរបស់កម្លាំងអរិភាពដែលចង់បំបែកផែនមហាសាមគ្គីភាព។ ក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះ ត្រូវតែលើកកំពស់ដោយឥតឈប់ឈរនូវជីវភាពខាងសម្ភារៈ និងស្មារតី ហើយការពារសិទ្ធិ ផលប្រយោជន៍ស្របច្បាប់របស់ប្រជាជន។
ម្យ៉ាងវិញទៀត មហាសាមគ្គីភាពមិនត្រឹមតែស្ថិតក្នុងវិសាលភាពប្រទេសជាតិប៉ុណ្ណោះទេ ថែមទាំងត្រូវពង្រីកដល់កម្រិតអន្តរជាតិទៀតផង។ ដោយហេតុនេះ វៀតណាមអាចទទួលបានការគាំទ្រពីមិត្តភក្តិជុំវិញពិភពលោក ដោយបង្កើតបរិយាកាសអំណោយផលសម្រាប់បុព្វហេតុកសាង និងការពារមាតុភូមិ។ ក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះ ត្រូវពង្រឹងសាមគ្គីភាពរវាងប្រជាជនវៀតណាម និងប្រជាជននៃប្រទេសដទៃទៀត ជាពិសេសជាមួយកម្លាំងស្រឡាញ់សន្តិភាព និងជឿនលឿននៅលើពិភពលោក។
អត្ថបទធ្វើសន្និដ្ឋានថា នៅចំពោះមុខឱកាស និងបញ្ហាប្រឈមដែលប្រទាក់ក្រឡាគ្នា សាមគ្គីភាពគឺជាប្រភពនៃឆន្ទៈ ជំនឿ និងកម្លាំងដើម្បីសម្រេចបាននូវគោលដៅកសាងប្រទេសវៀតណាមឲ្យខ្លាំងមាំមួន មានវិបុលភាព ហើយប្រជាជនមានសុភមង្គល៕