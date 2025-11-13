Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាវៀតណាម
  • English
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អង់គ្លេស
  • Français
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាបារាំង
  • Español
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អេស្ប៉ាញ
  • 中文
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាចិន
  • Русский
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសារុស្ស៊ី
  • 日本語
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាជប៉ុន
  • ລາວ
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា ឡាវ
  • 한국어
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាកូរ៉េ

ព័ត៌មាន

ពង្រីកកម្លាំងមហាសាមគ្គីជនជាតិទាំងមូល ដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍ប្រទេសជាតិ

នាថ្ងៃទី១២ ខែវិច្ឆិកា អគ្គលេខាបក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាមលោក តូ ឡឹម មានអត្ថបទសរសេរក្រោមចំណងជើងថា “ពង្រីកកម្លាំងមហាសាមគ្គីជាតិទាំងមូលដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍ប្រទេសជាតិ”។

អគ្គលេខាបក្ស លោក តូ ឡឹម។ រូបថត៖ VNA
 

អត្ថបទនេះសង្កត់ធ្ងន់ថា ៩៥ ឆ្នាំមុន ក្រោមអធិបតីភាពរបស់បក្ស សម្ព័ន្ធប្រឆាំងចក្រពត្តិនិយម ត្រូវបានបង្កើតឡើងនាថ្ងៃទី ១៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ១៩៣០ ដោយបានក្លាយជាអង្គការដំបូងនៃរណសិរ្សបង្រួបបង្រួមជាតិវៀតណាម។ មិនថានៅក្នុងសម័យកាលណាក៏ដោយ គោលការណ៍ស្នូលនៃរណសិរ្សនៅតែជា សាមគ្គីប្រជាជនទាំងមូលដើម្បីគោលដៅរួម៖ ឯករាជ្យជាតិ និងវិបុលភាព សុភមង្គលរបស់ប្រជាជន។ សព្វថ្ងៃនេះ មេរៀនដ៏ធំអំពីមហាសាមគ្គីជនជាតិនៅតែរក្សាបាននូវតម្លៃទាន់ហេតុការណ៍។ សាមគ្គីភាពគឺជាប្រភពនៃកម្លាំងខាងក្នុងដ៏ធំធេង ជាទីបង្អែកសម្រាប់ប្រទេសជាតិ ជំនះលើបញ្ហាប្រឈមទាំងអស់ ឈានទៅមុខយ៉ាងរឹងមាំលើមាគ៌ាផ្លាស់ប្ដូរថ្មី និងធ្វើសមាហរណកម្ម។

នៅពេលខាងមុខ ដើម្បីបន្តពង្រឹងផែនមហាសាមគ្គីជនជាតិទាំងមូល លោកអគ្គលេខាបក្ស បានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថា ចាំបាច់ត្រូវផ្ដល់អាទិភាពចម្បងទៅឱ្យការពង្រឹង និងពង្រីកកម្លាំងមហាសាមគ្គីភាព ដោយចាត់ទុកនេះជាកត្តាគន្លឹះ ដើម្បីនាំប្រទេសជាតិឈានចូលយុគសម័យថ្មីនៃការអភិវឌ្ឍ។ កម្មាភិបាលបក្ខជនម្នាក់ៗ ត្រូវតែធ្វើជាគំរូយ៉ាងពិតប្រាកដ ដោយដាក់ផលប្រយោជន៍របស់ប្រទេសជាតិ ប្រជាជាតិ និងប្រជាជនជាអាទិភាពចម្បងបង្អស់; តស៊ូយ៉ាងប្ដូរផ្ដាច់ដើម្បីកម្ចាត់គ្រប់ឧបាយកល វិធីសាស្រ្ត និងល្បិចកលរបស់កម្លាំងអរិភាពដែលចង់បំបែកផែនមហាសាមគ្គីភាព។ ក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះ ត្រូវតែលើកកំពស់ដោយឥតឈប់ឈរនូវជីវភាពខាងសម្ភារៈ និងស្មារតី ហើយការពារសិទ្ធិ ផលប្រយោជន៍ស្របច្បាប់របស់ប្រជាជន។

ម្យ៉ាងវិញទៀត មហាសាមគ្គីភាពមិនត្រឹមតែស្ថិតក្នុងវិសាលភាពប្រទេសជាតិប៉ុណ្ណោះទេ ថែមទាំងត្រូវពង្រីកដល់កម្រិតអន្តរជាតិទៀតផង។ ដោយហេតុនេះ វៀតណាមអាចទទួលបានការគាំទ្រពីមិត្តភក្តិជុំវិញពិភពលោក ដោយបង្កើតបរិយាកាសអំណោយផលសម្រាប់បុព្វហេតុកសាង និងការពារមាតុភូមិ។ ក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះ ត្រូវពង្រឹងសាមគ្គីភាពរវាងប្រជាជនវៀតណាម និងប្រជាជននៃប្រទេសដទៃទៀត ជាពិសេសជាមួយកម្លាំងស្រឡាញ់សន្តិភាព និងជឿនលឿននៅលើពិភពលោក។

អត្ថបទធ្វើសន្និដ្ឋានថា នៅចំពោះមុខឱកាស និងបញ្ហាប្រឈមដែលប្រទាក់ក្រឡាគ្នា សាមគ្គីភាពគឺជាប្រភពនៃឆន្ទៈ ជំនឿ និងកម្លាំងដើម្បីសម្រេចបាននូវគោលដៅកសាងប្រទេសវៀតណាមឲ្យខ្លាំងមាំមួន មានវិបុលភាព ហើយប្រជាជនមានសុភមង្គល៕

អត្ថបទផ្សេងទៀត

លោកអគ្គលេខាបក្ស តូ ឡឹម ជួបជាមួយព្រះមហាក្សត្រហ្ស៊កដានី Abdullah II Ibn Al-Hussein

លោកអគ្គលេខាបក្ស តូ ឡឹម ជួបជាមួយព្រះមហាក្សត្រហ្ស៊កដានី Abdullah II Ibn Al-Hussein

កាលពីល្ងាចថ្ងៃទី ១២ ខែវិច្ឆិកា នៅទីស្នាក់ការគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្ស លោកអគ្គលេខាបក្ស តូ ឡឹម បានអញ្ជើញជួបជាមួយព្រះមហាក្សត្រ ហ្ស៊កដានី Abdullah II Ibn Al-Hussein ក្នុងឱកាសនៃព្រះរាជដំណើរទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការរបស់ ព្រះអង្គនៅវៀតណាម។
អត្ថបទផ្សេងទៀត

អត្ថបទអានច្រើនបំផុត

អាន​កាសែត​បោះពុម្ភ


Top