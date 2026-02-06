Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាវៀតណាម
  • English
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អង់គ្លេស
  • Français
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាបារាំង
  • Español
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អេស្ប៉ាញ
  • 中文
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាចិន
  • Русский
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសារុស្ស៊ី
  • 日本語
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាជប៉ុន
  • ລາວ
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា ឡាវ
  • 한국어
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាកូរ៉េ

ព័ត៌មាន

ផ្សព្វផ្សាយកសិផលនិងផលិតផលពិសេសប្រចាំតំបន់នៅឯពិព័រណ៍និទាឃរដូវ

ពិព័រណ៍និទាឃរដូវលើកដំបូងឆ្នាំ ២០២៦ កំពុងប្រព្រឹត្តទៅនៅឯមជ្ឈមណ្ឌលតាំងពិព័រណ៍វៀតណាម (ទីក្រុង ហាណូយ) ជាមួយនឹងតំបន់ពិព័រណ៍ចម្រុះនិងសម្បូរបែបជាច្រើន។

ពិព័រណ៍និទាឃរដូវលើកដំបូងឆ្នាំ ២០២៦។ (រូបថត៖ VNP)

ក្នុងនោះ តំបន់ "កសិផលវៀតណាម - រីកសុះសាយពណ៌និទាឃរដូវ" ដែលដឹកនាំដោយក្រសួងកសិកម្ម និងបរិស្ថាន គឺជាចំណុចលេចធ្លោមួយ ដែលប្រមូលផ្ដុំនូវកសិផល ផលិតផលពិសេសប្រចាំតំបន់ និងផលិតផលពីកម្មវិធីឃុំមួយផលិតផលមួយ(OCOP)។

នៅលើផ្ទៃដិជិត ៩៥០០ ម៉ែត្រការ៉េ តំបន់ពិព័រណ៍ "កសិផលវៀតណាម - រីកសុះសាយពណ៌និទាឃរដូវ" មានស្តង់ប្រហែល ៣០០ ចាប់ពីកសិផលស្រស់ៗ ផលិតផលកែច្នៃ ផលិតផលពិសេសប្រចាំតំបន់ រហូតដល់ផលិតផល OCOP ដ៏ពោរពេញទៅដោយអត្តសញ្ញាណមូលដ្ឋាន... អាជីវកម្មនានា បានចាត់ទុកពិព័រណ៍នេះជា "ស្ពាន" ដ៏សំខាន់រវាងការផលិតនិងការប្រើប្រាស់។

ប្រជាពលរដ្ឋទៅទិញកសិផលនៅពិព័រណ៍។ (រូបថត៖ VNP)

“នេះជាឱកាសដើម្បីយើងអាចផ្សព្វផ្សាយ និងណែនាំផលិតផលពិសេសប្រចាំមូលដ្ឋាន និងផលិតផល OCOP របស់ខេត្ត និញប៊ិញ ដល់អ្នកប្រើប្រាស់ក្នុងស្រុក។ យើងចង់ឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់ក្នុងស្រុកគាំទ្រ និងលើកទឹកចិត្តប្រជាជនវៀតណាមឱ្យផ្តល់អាទិភាពដល់ផលិតផលវៀតណាម។ យើងក៏មានឱកាសទាក់ទងប្រាស្រ័យនិងតភ្ជាប់ជាមួយដៃគូ និងភ្ញៀវអន្តរជាតិនៅពេលពួកគេមកប្រទេសវៀតណាមផងដែរ”។

“លើកនេះ នៅឯពិព័រណ៍និទាឃរដូវ យើងនាំមកផលិតផលពិសេសនៃតំបន់ Cam Lam ខេត្ត Khanh Hoa នោះគឺ ស្វាយស្ងួត និងស្វាយអូស្ត្រាលី Cam Lam។ យើងនាំមកផលិតផលពិសេសស្រស់និងឆ្ងាញ់បំផុត ដែលត្រូវបានវេចខ្ចប់យ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្ន និងហ្មត់ចត់។ យើងសង្ឃឹមថា នៅពិព័រណ៍ទ្រង់ទ្រាយធំបែបនេះ យើងអាចតភ្ជាប់ជាមួយអតិថិជនក្នុងស្រុកនិងអន្តរជាតិជាច្រើន”។

ពិព័រណ៍និទាឃរដូវឆ្នាំ ២០២៦ មិនត្រឹមតែជាកាណាល់ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់ការលក់ផលិតផលកសិកម្មវៀតណាមប៉ុណ្ណោះទេ ថែមទាំងក៏រួមចំណែកដល់ការផ្សព្វផ្សាយសារស្ដីពី "កសិកម្មបៃតង - ការប្រើប្រាស់ប្រកបដោយចីរភាព - ការទទួលខុសត្រូវចំពោះបរិស្ថាន" ទៀតផង៕

តាម VOV5​​ - វិទ្យុសំឡេងវៀតណាម​

អត្ថបទផ្សេងទៀត

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន និងលោកអគ្គលេខាបក្ស តូ ឡឹម អញ្ជើញបញ្ចុះបឋម​សិលាសាង​សង់​សាលា​មិត្តភាព​កម្ពុជា-វៀត​ណាម

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន និងលោកអគ្គលេខាបក្ស តូ ឡឹម អញ្ជើញបញ្ចុះបឋម​សិលាសាង​សង់​សាលា​មិត្តភាព​កម្ពុជា-វៀត​ណាម

នៅរសៀលថ្ងៃសុក្រ ទី៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៦នេះ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ប្រធានព្រឹទ្ធសភាកម្ពុជា និងលោក តូ ឡឹម អគ្គលេខាធិការបក្សកុម្មុយនីស្តវៀតណាម អញ្ជើញជាអធិបតីបញ្ចុះបឋមសិលាសាងសង់ «សាលាមិត្តភាព​កម្ពុជា-វៀត​ណាម »។
អត្ថបទផ្សេងទៀត

អត្ថបទអានច្រើនបំផុត

អាន​កាសែត​បោះពុម្ភ


Top