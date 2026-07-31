ព័ត៌មាន
ផ្លែទុរេនវៀតណាមទទួលបានទីផ្សារនាំចេញដែលមានប្រជាជនជាង ១ ពាន់លាននាក់
ដូច្នេះ នៅក្នុងបទប្បញ្ញត្តិចត្តាឡីស័កសម្រាប់រុក្ខជាតិ
(បទប្បញ្ញត្តិស្តីពីការនាំចូលទៅប្រទេសឥណ្ឌា) ធ្វើវិសោធនកម្មលើកទី ៥ ឆ្នាំ ២០២៦
ដែលមានសុពលភាពចាប់ពីថ្ងៃទី ១៣ ខែកក្កដា ឥណ្ឌាបានដាក់បំពេញបន្ថែមប្រទេសវៀតណាមទៅក្នុងបញ្ជីប្រទេសដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យនាំចេញផ្លែទុរេនស្រស់
ដែលត្រូវបានគេស្គាល់តាមឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រថា Durio zibethinus សម្រាប់ការប្រើប្រាស់នៅក្នុងទីផ្សារនេះ។ គួរឲ្យកត់សម្គាល់
ប្រទេសឥណ្ឌាមិនតម្រូវឱ្យមានសេចក្តីប្រកាសចត្តាឡីស័កដំណាំបន្ថែមនៅលើវិញ្ញាបនបត្រអនាម័យរុក្ខជាតិទេ
ហើយក៏មិនកំណត់លក្ខខណ្ឌនាំចូលពិសេសណាមួយសម្រាប់ផលិតផលនេះដែរ។
ប្រទេសឥណ្ឌាគឺជាទីផ្សារដែលមានប្រជាជនច្រើន វណ្ណៈកណ្តាលកំពុងកើនឡើង
និងតម្រូវការកើនឡើងសម្រាប់ផលិតផលកសិកម្ម និងអាហារនាំចូលដែលមានគុណភាពខ្ពស់។
ការចូលទៅកាន់ទីផ្សារនេះបង្កើតឱកាសកាន់តែច្រើនសម្រាប់អាជីវកម្មវៀតណាមដើម្បីធ្វើពិពិធកម្មទីផ្សារនាំចេញ
កាត់បន្ថយការពឹងផ្អែកលើទីផ្សារប្រពៃណីមួយចំនួន បង្កើនតម្លៃ
និងទីតាំងរបស់ផ្លែទុរេនវៀតណាមនៅក្នុងទីផ្សារអន្តរជាតិ។
បច្ចុប្បន្ន
ផ្ទៃដីដាំផ្លែទុរេននៅវៀតណាមមានប្រមាណ ១៩០.០០០ ហិកតា ហើយការប្រមូលផលនៅឆ្នាំនេះត្រូវបានរំពឹងថានឹងលើសពី
២ លានតោន។
ក្នុងរយៈពេល ៥
ដំបូងនៃឆ្នាំនេះ ការនាំចេញផ្លែទុរេនបានឈានដល់ប្រមាណ ៥៦២ លានដុល្លារអាមេរិក។
ចាប់ពីខែមិថុនាដល់ខែវិច្ឆិកា
ប្រទេសវៀតណាមត្រូវបានរំពឹងថានឹងចូលដល់រដូវប្រមូលផលផ្លែទុរេនកំពូលនៅតំបន់ភាគខាងកើត
និងតំបន់តីង្វៀន។ ប្រសិនបើការនាំចេញមានភាពអំណោយផល តម្លៃនាំចេញផ្លែទុរេនសរុបសម្រាប់ឆ្នាំទាំងមូលអាចលើសពី
៤ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក៕