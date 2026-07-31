Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាវៀតណាម
  • English
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អង់គ្លេស
  • Français
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាបារាំង
  • Español
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អេស្ប៉ាញ
  • 中文
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាចិន
  • Русский
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសារុស្ស៊ី
  • 日本語
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាជប៉ុន
  • ລາວ
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា ឡាវ
  • 한국어
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាកូរ៉េ

ព័ត៌មាន

ផ្លែទុរេនវៀតណាមទទួលបានទីផ្សារនាំចេញដែលមានប្រជាជនជាង ១ ពាន់លាននាក់

រដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាបានអនុញ្ញាតជាផ្លូវការឱ្យនាំចូលផ្លែទុរេនស្រស់ពីប្រទេសវៀតណាមសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ ដោយបើកទីផ្សារនាំចេញថ្មីសម្រាប់ផ្លែទុរេនរបស់វៀតណាម និងរួមចំណែកដល់ការលើកកម្ពស់ទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មកសិកម្មរវាងប្រទេសទាំងពីរ។

រូបភាព៖ Nguyen Dung/VNA

ដូច្នេះ នៅក្នុងបទប្បញ្ញត្តិចត្តាឡីស័កសម្រាប់រុក្ខជាតិ (បទប្បញ្ញត្តិស្តីពីការនាំចូលទៅប្រទេសឥណ្ឌា) ធ្វើវិសោធនកម្មលើកទី ៥ ឆ្នាំ ២០២៦ ដែលមានសុពលភាពចាប់ពីថ្ងៃទី ១៣ ខែកក្កដា ឥណ្ឌាបានដាក់បំពេញបន្ថែមប្រទេសវៀតណាមទៅក្នុងបញ្ជីប្រទេសដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យនាំចេញផ្លែទុរេនស្រស់ ដែលត្រូវបានគេស្គាល់តាមឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រថា Durio zibethinus សម្រាប់ការប្រើប្រាស់នៅក្នុងទីផ្សារនេះ។ គួរឲ្យកត់សម្គាល់ ប្រទេសឥណ្ឌាមិនតម្រូវឱ្យមានសេចក្តីប្រកាសចត្តាឡីស័កដំណាំបន្ថែមនៅលើវិញ្ញាបនបត្រអនាម័យរុក្ខជាតិទេ ហើយក៏មិនកំណត់លក្ខខណ្ឌនាំចូលពិសេសណាមួយសម្រាប់ផលិតផលនេះដែរ។

ប្រទេសឥណ្ឌាគឺជាទីផ្សារដែលមានប្រជាជនច្រើន វណ្ណៈកណ្តាលកំពុងកើនឡើង និងតម្រូវការកើនឡើងសម្រាប់ផលិតផលកសិកម្ម និងអាហារនាំចូលដែលមានគុណភាពខ្ពស់។ ការចូលទៅកាន់ទីផ្សារនេះបង្កើតឱកាសកាន់តែច្រើនសម្រាប់អាជីវកម្មវៀតណាមដើម្បីធ្វើពិពិធកម្មទីផ្សារនាំចេញ កាត់បន្ថយការពឹងផ្អែកលើទីផ្សារប្រពៃណីមួយចំនួន បង្កើនតម្លៃ និងទីតាំងរបស់ផ្លែទុរេនវៀតណាមនៅក្នុងទីផ្សារអន្តរជាតិ។

បច្ចុប្បន្ន ផ្ទៃដីដាំផ្លែទុរេននៅវៀតណាមមានប្រមាណ ១៩០.០០០ ហិកតា ហើយការប្រមូលផលនៅឆ្នាំនេះត្រូវបានរំពឹងថានឹងលើសពី ២ លានតោន។

ក្នុងរយៈពេល ៥ ដំបូងនៃឆ្នាំនេះ ការនាំចេញផ្លែទុរេនបានឈានដល់ប្រមាណ ៥៦២ លានដុល្លារអាមេរិក។ ចាប់ពីខែមិថុនាដល់ខែវិច្ឆិកា ប្រទេសវៀតណាមត្រូវបានរំពឹងថានឹងចូលដល់រដូវប្រមូលផលផ្លែទុរេនកំពូលនៅតំបន់ភាគខាងកើត និងតំបន់តីង្វៀន។ ប្រសិនបើការនាំចេញមានភាពអំណោយផល តម្លៃនាំចេញផ្លែទុរេនសរុបសម្រាប់ឆ្នាំទាំងមូលអាចលើសពី ៤ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក៕

តាម​ vovworld.vn/km-KH

អត្ថបទផ្សេងទៀត

សហគ្រាស FDI នៅទីក្រុងហូជីមិញកើនឡើង ៤១% បន្ទាប់ពីរយៈពេល ៥ ឆ្នាំ

សហគ្រាស FDI នៅទីក្រុងហូជីមិញកើនឡើង ៤១% បន្ទាប់ពីរយៈពេល ៥ ឆ្នាំ

ចំនួនសហគ្រាសវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេស (FDI) នៅទីក្រុងហូជីមិញបានកើនឡើង ៤១% បើប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំ ២០២០ ដែលជាអត្រាកំណើនខ្ពស់បំផុតក្នុងចំណោមវិស័យអាជីវកម្មទាំងអស់។ នេះគឺជាលទ្ធផលបឋមនៃជំរឿនសេដ្ឋកិច្ចទីក្រុងហូជីមិញឆ្នាំ ២០២៦ ដែលបានប្រកាសនាថ្ងៃទី ៣០ ខែកក្កដា។
អត្ថបទផ្សេងទៀត

អត្ថបទអានច្រើនបំផុត

អាន​កាសែត​បោះពុម្ភ


Top