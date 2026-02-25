Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាវៀតណាម
  • English
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អង់គ្លេស
  • Français
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាបារាំង
  • Español
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អេស្ប៉ាញ
  • 中文
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាចិន
  • Русский
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសារុស្ស៊ី
  • 日本語
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាជប៉ុន
  • ລາວ
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា ឡាវ
  • 한국어
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាកូរ៉េ

ព័ត៌មាន

ផ្លាស់ប្តូរថ្មីការងារផ្សព្វផ្សាយនូវស្នាដៃបោះពុម្ពផ្សាយស្តីពីទ្រឹស្តី នយោបាយ និងច្បាប់

នៅរសៀលថ្ងៃទី ២៤ ខែកុម្ភៈ នៅគ្រឹះស្ថានបោះពុម្ពផ្សាយនយោបាយជាតិ ការពិតនៅទីក្រុងហាណូយ បានប្រព្រឹត្តិទៅពិធីឧទ្ទេសនាមសៀវភៅច្បាប់មួយឈុត ដែលត្រូវបានអនុម័តនៅក្នុងសម័យប្រជុំលើកទី ១០ នៃរដ្ឋសភានីតិកាលទី ១៥។
ប្រធានរដ្ឋសភា លោក ត្រិន ថាញ់មិន ថ្លែងនៅក្នុងពិធី នេះ។ រូបថត៖ Le Tuyet/VOV

ថ្លែងនៅក្នុងពិធី នេះ ប្រធានរដ្ឋសភា លោក ត្រិន ថាញ់មិន បានចាត់ទុកថា សំណុំសៀវភៅនេះបានគ្របដណ្តប់ស្ទើរតែគ្រប់វិស័យសំខាន់ៗ ដោយបំពេញតម្រូវការជាក់ស្តែងជាច្រើនដូចជា៖ ការលុបបំបាត់ឧបសគ្គក្នុងការគ្រប់គ្រងដីធ្លី ការវិនិយោគ ការរៀបចំផែនការនិងសំណង; ជំរុញវិមជ្ឈការនិងវិសហមជ្ឈការ លើកកម្ពស់សមត្ថភាពអភិបាលកិច្ចជាតិ: ជាលើកដំបូង បានចេញផ្សាយប្រព័ន្ធច្បាប់ប្រកបដោយសមកាលកម្ម រួមមានច្បាប់ស្តីពីការផ្លាស់ប្តូរឌីជីថល ច្បាប់ស្តីពីបញ្ញាសិប្បនិម្មិត និងច្បាប់ស្តីពីបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់ ដោយបញ្ជាក់ពីតួនាទីជាអ្នកត្រួសត្រាយផ្លូវរបស់វៀតណាមក្នុងការទទួលបាននិន្នាការថ្មីៗនៃសម័យកាល...។

លោកប្រធានរដ្ឋសភាបានសង្កត់ធ្ងន់ថា៖ “គ្រឹះស្ថានបោះពុម្ពផ្សាយនយោបាយជាតិ ការពិត ត្រូវបន្តរៀបចំការងារកែសម្រួល បោះពុម្ពផ្សាយ ផ្សព្វផ្សាយ និងអនុវត្តដាច់ខាតនូវសេចក្តីសម្រេចចិត្តនៃមហាសន្និបាត លើកទី១៤; ច្បាប់ និងសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់រដ្ឋសភាដែលបានចេញផ្សាយ; ឯកសារបម្រើការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកសភានីតិកាលទី១៦ និងតំណាងក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់អាណត្តិឆ្នាំ២០២៦-២០៣១ ដោយធានាភាពត្រឹមត្រូវ ភាពស៊ីសង្វាក់គ្នា និងទាន់ពេលវេលា។ អនុវត្តន៍ការចងក្រង និងបោះពុម្ពផ្សាយនូវ ឯកសារពេញលេញរបស់រដ្ឋសភា ការបោះពុម្ពផ្សាយលើកទីពីរ ដែលបានកែសម្រួលនិងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព ដោយរួមបញ្ចូលនូវសមិទ្ធផលថ្មីៗក្នុងការរៀបចំនិងប្រតិបត្តិការរបស់រដ្ឋសភា; ខិតខំបង្ហើយការងារក្នុងឱកាសរំលឹកខួបលើកទី ៨៥ នៃរដ្ឋសភាវៀតណាម”៕

តាម​ VOV5​ - វិទ្យុសំឡេងវៀតណាម​

អត្ថបទផ្សេងទៀត

នាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក ហ្វាម មិញជីញ៖ មិនបោះបង់ឱកាសព្យាបាលអ្នកជំងឺ សម្បីតែឱកាសតិចតួចបំផុតក៏ដោយ

នាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក ហ្វាម មិញជីញ៖ មិនបោះបង់ឱកាសព្យាបាលអ្នកជំងឺ សម្បីតែឱកាសតិចតួចបំផុតក៏ដោយ

នារសៀលថ្ងៃទី ២៤ ខែកុម្ភៈ នៅទីស្នាក់ការរដ្ឋាភិបាល នាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក ហ្វាម មិញជីញ បានជួបជាមួយតំណាងអ្នកជំនាញ និងអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រឆ្នើមៗក្នុងវិស័យសុខាភិបាល និងបណ្តានាយកមន្ទីរពេទ្យមជ្ឈិម ក្នុងឱកាសខួបលើកទី ៧១ នៃទិវាគ្រូពេទ្យវៀតណាម (ថ្ងៃទី ២៧ ខែកុម្ភៈ)។
អត្ថបទផ្សេងទៀត

អត្ថបទអានច្រើនបំផុត

អាន​កាសែត​បោះពុម្ភ


Top