ព័ត៌មាន
ផ្លាស់ប្តូរថ្មីការងារផ្សព្វផ្សាយនូវស្នាដៃបោះពុម្ពផ្សាយស្តីពីទ្រឹស្តី នយោបាយ និងច្បាប់
ថ្លែងនៅក្នុងពិធី នេះ ប្រធានរដ្ឋសភា លោក ត្រិន ថាញ់មិន បានចាត់ទុកថា សំណុំសៀវភៅនេះបានគ្របដណ្តប់ស្ទើរតែគ្រប់វិស័យសំខាន់ៗ ដោយបំពេញតម្រូវការជាក់ស្តែងជាច្រើនដូចជា៖ ការលុបបំបាត់ឧបសគ្គក្នុងការគ្រប់គ្រងដីធ្លី ការវិនិយោគ ការរៀបចំផែនការនិងសំណង; ជំរុញវិមជ្ឈការនិងវិសហមជ្ឈការ លើកកម្ពស់សមត្ថភាពអភិបាលកិច្ចជាតិ: ជាលើកដំបូង បានចេញផ្សាយប្រព័ន្ធច្បាប់ប្រកបដោយសមកាលកម្ម រួមមានច្បាប់ស្តីពីការផ្លាស់ប្តូរឌីជីថល ច្បាប់ស្តីពីបញ្ញាសិប្បនិម្មិត និងច្បាប់ស្តីពីបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់ ដោយបញ្ជាក់ពីតួនាទីជាអ្នកត្រួសត្រាយផ្លូវរបស់វៀតណាមក្នុងការទទួលបាននិន្នាការថ្មីៗនៃសម័យកាល...។
លោកប្រធានរដ្ឋសភាបានសង្កត់ធ្ងន់ថា៖ “គ្រឹះស្ថានបោះពុម្ពផ្សាយនយោបាយជាតិ ការពិត ត្រូវបន្តរៀបចំការងារកែសម្រួល បោះពុម្ពផ្សាយ ផ្សព្វផ្សាយ និងអនុវត្តដាច់ខាតនូវសេចក្តីសម្រេចចិត្តនៃមហាសន្និបាត លើកទី១៤; ច្បាប់ និងសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់រដ្ឋសភាដែលបានចេញផ្សាយ; ឯកសារបម្រើការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកសភានីតិកាលទី១៦ និងតំណាងក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់អាណត្តិឆ្នាំ២០២៦-២០៣១ ដោយធានាភាពត្រឹមត្រូវ ភាពស៊ីសង្វាក់គ្នា និងទាន់ពេលវេលា។ អនុវត្តន៍ការចងក្រង និងបោះពុម្ពផ្សាយនូវ ឯកសារពេញលេញរបស់រដ្ឋសភា ការបោះពុម្ពផ្សាយលើកទីពីរ ដែលបានកែសម្រួលនិងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព ដោយរួមបញ្ចូលនូវសមិទ្ធផលថ្មីៗក្នុងការរៀបចំនិងប្រតិបត្តិការរបស់រដ្ឋសភា; ខិតខំបង្ហើយការងារក្នុងឱកាសរំលឹកខួបលើកទី ៨៥ នៃរដ្ឋសភាវៀតណាម”៕