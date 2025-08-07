ព័ត៌មាន
ផ្លាស់ប្ដូរថ្មីការងារឃ្លាំមើលដើម្បីស្ថាបនាការអភិវឌ្ឍ
នាព្រឹកថ្ងៃទី៦ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២៥ នៅទីក្រុងហាណូយ គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភា វៀតណាមបានរៀបចំវេទិការរដ្ឋសភាស្ដីពីសកម្មភាពឃ្លាំមើលដោយប្រធានបទ “ការឃ្លាំមើលរបស់រដ្ឋសភាដើម្បីស្ថាបនាការអភិវឌ្ឍ”។ នេះជាលើកទីមួយហើយ ដែលរដ្ឋសភារៀបចំវេទិកា។
ក្នុងសុន្ទរកថាបើកវេទិកា លោកប្រធានរដ្ឋសភា ត្រិន ថាញ់មិន បានសង្កត់ធ្ងន់ថា គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភាត្រូវឃ្លាំមើលជាប្រចាំ ដើម្បីស្វែងរកបញ្ហាជំពាក់ ជំពិន និងដោះស្រាយការលំបាកឲ្យទាន់ពេលវេលា៖
“ក្នុងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ន ក្នុងការអនុវត្តគំរូអាជ្ញាធរ ២កម្រិតនោះ គណៈកម្មាធិការ អចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភាត្រូវឃ្លាំមើលច្បាប់ អនុក្រឹត្យ និងសារាចរ ដើម្បីមើលថា តើអនុក្រឹត្យ តាមទាន់ច្បាប់ដែលបានចេញផ្សាយដែរឬអត់; តើអនុក្រឹត្យនេះសមស្របនឹងច្បាប់ដែរឬអត់ តើសារាចរសមស្របនឹងអនុក្រឹត្យឬច្បាប់ដែរឬអត់។ នេះជាបញ្ហាដែលត្រូវតែធ្វើជាប្រចាំ និងធ្វើដោយចៃដន្យដើម្បីរកឃើញបញ្ហាជំពាក់ជំពិន និងដោះស្រាយការលំបាកឲ្យទាន់ពេលវេលា”។
វេទិកានេះបានប្រព្រឹត្តទៅរយៈពេល១ថ្ងៃ ដោយមានប្រធានបទចំនួន២៖ “សកម្ម ភាពឃ្លាំមើលរបស់រដ្ឋសភារួមចំណែកអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចសង្គមរបស់ប្រទេសជាតិ” និង “សកម្មភាពឃ្លាំមើលរបស់រដ្ឋសភា រួមចំណែកសុក្រិតស្ថាប័ន គោលនយោបាយ និងច្បាប់”៕