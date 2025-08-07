Báo Ảnh Việt Nam

ព័ត៌មាន

ផ្លាស់ប្ដូរថ្មីការងារឃ្លាំមើលដើម្បីស្ថាបនាការអភិវឌ្ឍ

ក្នុងសុន្ទរកថាបើកវេទិកា លោកប្រធានរដ្ឋសភា ត្រិន ថាញ់មិន បានសង្កត់ធ្ងន់ថា គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភាត្រូវឃ្លាំមើលជាប្រចាំ ដើម្បីស្វែងរកបញ្ហាជំពាក់ ជំពិន និងដោះស្រាយការលំបាកឲ្យទាន់ពេលវេលា។
វេទិការរដ្ឋសភាស្ដីពីសកម្មភាពឃ្លាំមើល។ (រូបថត៖ រដ្ឋសភា)

នាព្រឹកថ្ងៃទី៦ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២៥ នៅទីក្រុងហាណូយ គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភា វៀតណាមបានរៀបចំវេទិការរដ្ឋសភាស្ដីពីសកម្មភាពឃ្លាំមើលដោយប្រធានបទ “ការឃ្លាំមើលរបស់រដ្ឋសភាដើម្បីស្ថាបនាការអភិវឌ្ឍ”។ នេះជាលើកទីមួយហើយ ដែលរដ្ឋសភារៀបចំវេទិកា។

ក្នុងសុន្ទរកថាបើកវេទិកា លោកប្រធានរដ្ឋសភា ត្រិន ថាញ់មិន បានសង្កត់ធ្ងន់ថា គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភាត្រូវឃ្លាំមើលជាប្រចាំ ដើម្បីស្វែងរកបញ្ហាជំពាក់ ជំពិន និងដោះស្រាយការលំបាកឲ្យទាន់ពេលវេលា៖

“ក្នុងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ន ក្នុងការអនុវត្តគំរូអាជ្ញាធរ ២កម្រិតនោះ គណៈកម្មាធិការ អចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភាត្រូវឃ្លាំមើលច្បាប់ អនុក្រឹត្យ និងសារាចរ ដើម្បីមើលថា តើអនុក្រឹត្យ តាមទាន់ច្បាប់ដែលបានចេញផ្សាយដែរឬអត់; តើអនុក្រឹត្យនេះសមស្របនឹងច្បាប់ដែរឬអត់ តើសារាចរសមស្របនឹងអនុក្រឹត្យឬច្បាប់ដែរឬអត់។ នេះជាបញ្ហាដែលត្រូវតែធ្វើជាប្រចាំ និងធ្វើដោយចៃដន្យដើម្បីរកឃើញបញ្ហាជំពាក់ជំពិន និងដោះស្រាយការលំបាកឲ្យទាន់ពេលវេលា”។

វេទិកានេះបានប្រព្រឹត្តទៅរយៈពេល១ថ្ងៃ ដោយមានប្រធានបទចំនួន២៖ “សកម្ម ភាពឃ្លាំមើលរបស់រដ្ឋសភារួមចំណែកអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចសង្គមរបស់ប្រទេសជាតិ” និង “សកម្មភាពឃ្លាំមើលរបស់រដ្ឋសភា រួមចំណែកសុក្រិតស្ថាប័ន គោលនយោបាយ និងច្បាប់”៕

តាម VOV5 - វិទ្យុសំឡេង​វៀតណាម

លោកអគ្គលេខាបក្សបានអះអាងថា នេះជាកម្លាំងស្នូល ត្រួសត្រាយ ផ្លូវក្នុងការអភិវឌ្ឍវិទ្យាសាស្ត្រ និងបច្ចេកវិទ្យា កសាង អភិវឌ្ឍន៍វប្បធម៌ និងសិល្បៈវៀត ណាមជឿនលឿន ពោរពេញទៅដោយអត្តសញ្ញាណជាតិ។
