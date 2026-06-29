ព័ត៌មាន
ផែនការមេទីក្រុងហាណូយដោយចក្ខុវិស័យ ១០០ ឆ្នាំ៖ ស្ថាបនាឡើងវិញខាងក្នុងទីក្រុង ដោយបើកចេញបរិយាកាសអភិវឌ្ឍន៍ថ្មីៗ
ផែនការមេរបស់ទីក្រុងហាណូយជាមួយចក្ខុវិស័យ ១០០ ឆ្នាំ បានកំណត់ព្រំប្រទល់រដ្ឋបាលនៃរដ្ឋធានីមានចំនួនជិត ៣.៣៦០ គីឡូម៉ែត្រការ៉េ ដែលមានប្រជាជន ១៤-១៥ លាននាក់នៅឆ្នាំ ២០៣៥ និង ១៧-១៩ លាននាក់នៅឆ្នាំ ២០៦៥។ ផែនការមេនេះ យកទន្លេក្រហមជាអ័ក្សទេសភាពអេកូឡូស៊ីនិងវប្បធម៌សំខាន់ ដោយមានប៉ូលអភិវឌ្ឍន៍ចំនួន ៩ មជ្ឈមណ្ឌលសំខាន់ៗចំនួន ៩ និងអ័ក្សថាមវន្តចំនួន ៩។ សម្រាប់ដំណាក់កាល ២០២៦-២០៣៥ ទីក្រុងនេះបានកំណត់គោលដៅ កំណើន GRDP ជាង ១១% ក្នុងមួយឆ្នាំ ដោយមានទំហំ GRDP ឈានដល់ ២០០ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកនៅឆ្នាំ ២០៣៥ និងប្រហែល ៦៤០ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកនៅឆ្នាំ ២០៤៥។ ដោយមានចក្ខុវិស័យ ១០០ ឆ្នាំ ទីក្រុងហាណូយមានគោលបំណងក្លាយជាទីក្រុងសកល «អរិយធម៌ - ឆ្លាតវៃ - នវានុវត្តន៍ - អេកូឡូស៊ី» ដែលជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ក្នុងចំណោមរដ្ឋធានីដែលមានគុណភាពជីវភាពរស់នៅ និងសុភមង្គលខ្ពស់បំផុតនៅលើពិភពលោក។ ដោយបង្ហាញផែនការមេនៅក្នុងសន្និសីទ ប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនទីក្រុងហាណូយ លោក វូ ដាយ ថាំង បានឱ្យដឹងថា៖ «ផែនការមេរដ្ឋធានីបានបង្កើតគំរូអភិវឌ្ឍន៍ពហុមជ្ឈមណ្ឌល ពហុប៉ូល និងពហុស្រទាប់ ដែលអភិវឌ្ឍន៍តាមទិសនៃការដឹកជញ្ជូនសាធារណៈដែលមានសមត្ថភាពដឹកជញ្ជូនខ្ពស់។ ប្រើប្រាស់ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនូវលំហអាកាស លំហក្រោមដី និងលំហឌីជីថល; បង្កើតប៉ូលកំណើនថ្មី មជ្ឈមណ្ឌលនវានុវត្តន៍ ហិរញ្ញវត្ថុ ពាណិជ្ជកម្ម ឡូជីស្ទិក និងឧស្សាហកម្មបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់។ ទីក្រុងបានផ្តល់អាទិភាពលើការទាក់ទាញការវិនិយោគនៅក្នុងវិស័យដែលមានតម្លៃបន្ថែមខ្ពស់ រួមទាំងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដឹកជញ្ជូនជាយុទ្ធសាស្ត្រ; ការអភិវឌ្ឍទីក្រុងដោយផ្តោតលើការដឹកជញ្ជូនសាធារណៈ (TOD); បច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់ ស៊ីមីកុងដុកទ័រ បញ្ញាសិប្បនិម្មិត និងមជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យ; មណ្ឌលឧស្សាហកម្មជំនាន់ថ្មី; ឡូជីស្ទិកឆ្លាតវៃ; ថាមពលស្អាត; សេដ្ឋកិច្ចវិលជុំ; ឧស្សាហកម្មវប្បធម៌; ទេសចរណ៍; សុខាភិបាល និងការអប់រំគុណភាពខ្ពស់»។
នៅក្នុងសន្និសីទ គណៈប្រតិភូបានទស្សនាគំរូផែនការមេដែលបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពយ៉ាងពេញលេញជាមួយនឹងព្រំប្រទល់ថ្មីនៃផែនការមេ ១០០ ឆ្នាំ និងបានសាកល្បងប្រព័ន្ធស្វែងរកព័ត៌មានរៀបចំផែនការមេរបស់ទីក្រុង៕