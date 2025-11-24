ព័ត៌មាន
ប្រមូលផ្តុំកម្លាំងទាំងអស់ដើម្បីជំនះផលវិបាកបណ្តាលពីព្យុះនិងទឹកជំនន់ ស្ថិរភាពជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនយ៉ាងឆាប់រហ័ស
អញ្ជើញថ្លែងមតិដឹកនាំ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានស្នើរថា នៅចំពោះមុខ ត្រូវជួយឧបត្ថម្ភជាបន្ទាន់សម្រាប់ខេត្ត Dak Lak ជាមួយនឹងថវិកាចំនួន ៥០០ ពាន់លានដុង (ស្មើនឹង១៩,៨៩ លានដុល្លារអាមេរិក); ខេត្ត Lam Dong ជាមួយនឹងថវិកាចំនួន ៣០០ ពាន់លានដុង (ជិត ១២ លានដុល្លារអាមេរិក) ខេត្ត Gia Lai ជាមួយនឹងថវិកាចំនួន ១៥០ ពាន់លានដុង (ជិត ៦ លានដុល្លារអាមេរិក) ខេត្ត Khanh Hoa ជាមួយនឹងថវិកាចំនួន ១៥០ ពាន់លានដុង (ជិត ៦ លានដុល្លារអាមេរិក)... ដើម្បីជួយប្រជាជនសាងសង់ផ្ទះ និងជួសជុលទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈ។ ក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះ អង្ករចំនួន ២.០០០ តោនត្រូវបានផ្តល់ជូនខេត្ត Dak Lak, អង្ករចំនួន ១.០០០ តោនទៅកាន់ខេត្ត Gia Lai និងអង្ករចំនួន ១.០០០ តោនទៅកាន់ខេត្ត Lam Dong។
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានស្នើឱ្យក្រសួងការពារប្រទេស ក្រសួងនគរបាល និងមជ្ឈិមសម្ព័ន្ធយុវជន ត្រូវផ្តោតលើការពិនិត្យឡើងវិញ ការឧបត្ថម្ភ និងការជួសជុលផ្ទះដែលខូចខាតប្រហែល ១.៩០០ ខ្នង។ ការជួសជុល ត្រូវតែបញ្ចប់មុនថ្ងៃទី ៣០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២៥។ ទាក់ទងនឹងសាលារៀន ថ្នាក់រៀនសម្រាប់សិស្ស ស្ថានីយ៍ឃុំ និងមន្ទីរពេទ្យ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានស្នើឲ្យពិនិត្យ និងរាយការណ៍មុនថ្ងៃទី ៣០ ខែវិច្ឆិកា។ ក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះ ត្រូវប្រមូលផ្តុំកម្លាំងមូលដ្ឋានឱ្យបានច្រើនបំផុត ដើម្បីផ្តោតលើសម្អាតអនាម័យបរិស្ថាន ស្ថិរភាណជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនយ៉ាងឆាប់រហ័ស។
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានស្នើថា ក្នុងអំឡុងពេលប៉ុន្មានថ្ងៃនេះ ថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តត្រូវតែមានវត្តមាននៅក្នុងតំបន់ជាប្រចាំ ដើម្បីក្តាប់ជាប់ស្ថានភាព បញ្ជា ដឹកនាំ និងអនុវត្តការងារជំនះផលវិបាក ជាពិសេសការជួយសង្គ្រោះអ្នករងរបួស និងរៀបចំបុណ្យសពសម្រាប់អ្នកស្លាប់។
ដើម្បីជួយប្រជាជនឱ្យជំនះផលវិបាកបណ្តាលពីទឹកជំនន់ និងស្ថិរភាពជីវភាពរបស់ប្រជាជនក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ ក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃថ្មីៗនេះ ក្រសួងការពារប្រទេសបានចល័តកម្មាភិបាលនិងយុទ្ធជនជិត ៤៥.០០០ នាក់ និងយានយន្តចំនួន ២.២៣១ គ្រឿង សម្រាប់ដឹកជញ្ជូន និងចែកចាយអាហារចំនួន ៨៦.៥ តោន ចល័តឧទ្ធម្ភាគចក្រចំនួន ៣ គ្រឿង ដើម្បីដឹកជញ្ជូន និងទម្លាក់សម្ភារៈសង្គ្រោះដល់ប្រជាជននៅតំបន់លិចទឹក។
កម្លាំងប៉ូលីសបានចល័តកម្មាភិបាល និងយុទ្ធជនជិត ៩៩.០០០ នាក់ និងយានយន្តចំនួន ១៣.៥៦៦ គ្រឿង ដើម្បីទប់ទល់និងជំនះផលវិបាកនៃទឹកជំនន់។ ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុបានផ្តល់អង្ករចំនួន ៤.០០០ តោនដល់ខេត្ត Gia Lai និង Khanh Hoa (អង្ករចំនួន ២.០០០ តោនសម្រាប់ខេត្តនីមួយៗ)។ ក្រសួងសុខាភិបាលបានចល័ត និងចែកចាយសារធាតុគីមីចំនួន ៦ តោន និងថ្នាំសម្លាប់មេរោគចំនួន ១៥០.០០០ គ្រាប់ ព្រមទាំងថ្នាំពេទ្យសំខាន់ៗចំនួន ៣.០០០ ថង់សម្រាប់តំបន់លិចទឹក៕