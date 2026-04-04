ប្រធានាធិបតីអាមេរិកស្នើឱ្យបង្កើនការចំណាយលើវិស័យការពារជាតិ និងកាត់បន្ថយការចំណាយលើវិស័យស៊ីវិល
កាយវិការនេះ កើតឡើងនៅពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបន្តយុទ្ធនាការយោធាប្រឆាំងនឹងអ៊ីរ៉ង់ និងប្រឈមមុខនឹងសម្ពាធសេដ្ឋកិច្ចក្នុងស្រុក ជាពិសេសតម្លៃថាមពលហក់ឡើង ។ យោងតាម សំណើនេះ ថវិកាការពារជាតិ នឹងកើនឡើងគួរឱ្យកត់សម្គាល់ គឺប្រមាណ ១ ពាន់ពាន់លានដុល្លារនៃឆ្នាំ ២០២៦ រួមទាំងការបង្កើនប្រាក់ខែ ៥-៧% សម្រាប់ទាហានដែលកំពុងចូលរួមយុទ្ធនាការនេះ។
លើសពីនេះ ថវិកាការពារជាតិរួមមានការវិនិយោគធំៗ ដូចជាប្រព័ន្ធការពារមីស៊ីល "Golden Dome" ការបង្កើនប្រភពផ្គត់ផ្គង់សារធាតុរ៉ែសំខាន់ៗបម្រើឧស្សាហកម្មការពារជាតិ និង ៦៥,៨ ពាន់លានដុល្លារដើម្បីសាងសង់នាវាចម្បាំងនិងនាវាឧបត្ថម្ភថ្មីចំនួន ៣៤ គ្រឿង។ ផែនការនេះក៏លើកឡើងពីការអភិវឌ្ឍនាវាចម្បាំងនិងនាវាមុជទឹកប្រភេទថ្មី ដោយបន្តអាទិភាពយូរអង្វែងរបស់រដ្ឋបាលលោក ដូណាល ត្រាំ ក្នុងការពង្រីកកងទ័ពជើងទឹក។
ទន្ទឹមនឹងនោះ សេតវិមានបានស្នើឱ្យកាត់បន្ថយយ៉ាងខ្លាំងចំពោះចំណាយលើវិស័យស៊ីវិល។ ជាពិសេស សំណើថវិកានេះមិនរាប់បញ្ចូលចំណាយចាំបាច់ ដូចជាកម្មវិធីសុខុមាលភាពសង្គម ឬ Medicare សម្រាប់ជនចាស់ជរា ដែលត្រូវបានចាត់ទុកថា មានភាពរសើបខាងនយោបាយ និងពិបាកក្នុងការកាត់បន្ថយ៕