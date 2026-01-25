Báo Ảnh Việt Nam

ព័ត៌មាន

ប្រធានរដ្ឋសភា លោក ត្រឹន ថាញ់ មិន អញ្ជើញទៅសួរសុខទុក្ខ និងជូនពរបុណ្យតេតដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់អតីតប្រធានរដ្ឋសភាលោក ង្វៀន ហ៊ូវ ថូ

នៅព្រឹកថ្ងៃទី ២៥ ខែមករា នៅទីក្រុងហូជីមិញ ប្រធានរដ្ឋសភា លោក ត្រឹន ថាញ់ មិន បានអញ្ជើញទៅសួរសុខទុក្ខ និង អុជធូបរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធអតីតប្រធានរដ្ឋសភា លោក ង្វៀន ហ៊ូវ ថូ ក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណី ឆ្នាំ មមីអដ្ឋស័ក ២០២៦។
ប្រធានរដ្ឋសភា លោក ត្រឹន ថាញ់ មិន និងគណៈប្រតិភូថតរូបអនុស្សាវរីយ៍ (រូបថត៖ ហា ខាញ់/VOV-ទីក្រុងហូជីមិញ)

អញ្ជើញជួបសំណេះសំណាលជាមួយក្រុមគ្រួសាររបស់លោក ង្វៀន ហ៊ូវ ថូ ប្រធានរដ្ឋសភា លោក ត្រឹន ថាញ់ មិន បានរំលឹកឡើងវិញនូវព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗក្នុងជីវិត និងអាជីពរបស់លោក ង្វៀន ហ៊ូវ ថូ។ ប្រធានរដ្ឋសភា លោក ត្រឹន ថាញ់ មិន ក៏បានកោតសរសើរយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការរួមចំណែករបស់ក្រុមគ្រួសារអតីតប្រធានរដ្ឋសភា លោក ង្វៀន ហ៊ូវ ថូ   ក្នុងការអនុវត្តគោលការណ៍ណែនាំ គោលនយោបាយ និងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់បក្ស និងរដ្ឋក្នុងរយៈពេលបច្ចុប្បន្ន។

នៅថ្ងៃដដែលនោះ ប្រធានរដ្ឋសភាលោក ត្រឹន ថាញ់ មិនបានទៅសួរសុខទុក្ខ និងជូនពរឆ្នាំថ្មីដល់អតីតថ្នាក់ដឹកនាំបក្ស និងរដ្ឋជាច្រើនរូបដែលរស់នៅក្នុងទីក្រុងហូជីមិញ។

អតីតប្រធានរដ្ឋសភា លោក ង្វៀន ហ៊ូវ ថូ   កើតនៅថ្ងៃទី១០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ១៩១០ នៅភូមិ ឡុង ភូ ខ័ណ្ឌ ត្រុង គុន ខេត្ត ជឺ ឡឺន ដែល ឥឡូវជាឃុំ បែន ឡឺក ខេត្ត តី និញ។

នៅក្នុងសម័យប្រជុំលើកទី១ នៃរដ្ឋសភានីតិកាលទី៧ លោកត្រូវបានជ្រើសតាំងជាប្រធានរដ្ឋសភា និងជាអនុប្រធានក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋ។

ក្នុងការអនុវត្តមុខងារ និងអំណាចរបស់រដ្ឋសភា អតីតប្រធានរដ្ឋសភា លោក ង្វៀន ហ៊ូវ ថូ     បានផ្តោតលើការពិភាក្សា និងសម្រេចលើបញ្ហាធំៗ និងសំខាន់ៗក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ច-សង្គម ចាប់ពីការអនុវត្តរដ្ឋធម្មនុញ្ញ និងច្បាប់ ជាពិសេសផែនការរដ្ឋ ថវិការដ្ឋ បញ្ហាអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ និងសុខុមាលភាពប្រជាជន៕

តាម VOV5 - វិទ្យុសំឡេងវៀតណាម

នាយប់ទី ២៤ ខែមករា ប្រធានាធិបតីសហព័ន្ធរុស្ស៊ី លោក វ្ល៉ាឌីមៀរ ពូទីន បានអញ្ជើញជួបសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទជាមួយអគ្គលេខាបក្ស លោក តូ ឡឹម ដើម្បីអបអរសាទរ ចំពោះភាពជោគជ័យនៃមហា សន្និបាតលើកទី១៤ របស់បក្សកុម្មុយនិស្ត វៀតណាម។
