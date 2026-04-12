ព័ត៌មាន
ប្រធានរដ្ឋសភា លោក ត្រឹន ថាញ់ មិនចូលជួបសម្តែងការគួរសមជាមួយសម្តេចប៉ាប Leo XIV
នៅក្នុងជំនួបនេះ ប្រធានរដ្ឋសភាលោកត្រឹន ថាញ់ មិន បានវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះសាររបស់សម្តេចប៉ាបអំពីសន្តិភាព និងការរួមចំណែកដ៏មានតម្លៃក្នុងការលើកកម្ពស់សន្តិភាព យុត្តិធម៌សង្គម ការការពារបរិស្ថាន និងការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះជនក្រីក្រ ដោយបញ្ជាក់ថា តម្លៃទាំងនេះគឺស្រដៀងគ្នាទាំងស្រុងទៅនឹងសេចក្តីប្រាថ្នារបស់ប្រជាជន វៀតណាមក្នុងបុព្វហេតុកសាង និងការពារប្រទេសជាតិ។
លោកប្រធានរដ្ឋសភាបានសម្តែងក្តីសង្ឃឹមថា សម្តេចប៉ាប និងបុរីវ៉ាទីកង់នឹងបន្តយកចិត្តទុកដាក់ និងពង្រឹងបន្ថែមទៀតនូវទំនុកចិត្ត និងការយោគយល់គ្នាទៅវិញទៅមក ដោយមានគោលបំណងលើកកម្ពស់ទំនាក់ទំនងរវាងវៀតណាម និងសម្តេចប៉ាបទៅកាន់ដំណាក់កាលថ្មីនៃការអភិវឌ្ឍ។
ប្រធានរដ្ឋសភាលោកត្រឹន ថាញ់ មិន បានអះអាងថា វៀតណាមតែងតែបង្កើតលក្ខខណ្ឌទាំងអស់សម្រាប់ជនរួមជាតិកាតូលិកឱ្យរស់នៅបានល្អទាំងខាងផ្លូវលោកនិងខាងផ្លូវធម៌។ លើសពីនេះ រដ្ឋសភាវៀតណាមកំពុងកែលម្អប្រព័ន្ធច្បាប់ឥតឈប់ឈរ បង្កើតលក្ខខណ្ឌអំណោយផលសម្រាប់សាសនា រួមទាំងសាសនាកាតូលិក ដើម្បីដំណើរការ និងអភិវឌ្ឍស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញ និងច្បាប់។
សម្តេចប៉ាប Leo XIV បានសម្តែងបំណងប្រាថ្នាចង់ឲ្យភាគីទាំងពីពង្រឹងបន្ថែមទៀតនូវការផ្លាស់ប្តូរនិងទំនាក់ទំនង ដើម្បីពង្រឹងទំនាក់ទំនងវៀតណាម-បុរីវ៉ាទីកង់ឲ្យអភិវឌ្ឍន៍កាន់តែជ្រាលជ្រៅជាង ដោយបំពេញតាមផលប្រយោជន៍ និងសេចក្តីប្រាថ្នារួមរបស់សហគមន៍កាតូលិក។
នៅថ្ងៃដដែល ប្រធានរដ្ឋសភា លោក ត្រឹន ថាញ់មិន បានជួបជាមួយលោក Cardinal Pietro Parolin នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃបុរីវ៉ាទីកង់។ លោកប្រធានរដ្ឋសភាបានស្នើឱ្យភាគីទាំងពីរបន្តរក្សាការផ្លាស់ប្តូរគណៈប្រតិភូកម្រិតខ្ពស់ និងអនុវត្តយន្តការកិច្ចប្រជុំក្រុមការងាររួមប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។ តំណាងបុរីវ៉ាទីកង់ប្រចាំនៅវៀតណាមគួរតែបន្តសម្របសម្រួលយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ ដើម្បីធ្វើការរួមចំណែកជាវិជ្ជមានក្នុងការលើកកម្ពស់ទំនាក់ទំនងវៀតណាម-បុរីវ៉ាទីកង់៕