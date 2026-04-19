ប្រធានរដ្ឋសភា លោកត្រឹន ថាញ់ មិន បញ្ចប់ដោយជោគជ័យដំណើរទស្សនកិច្ចការងារនៅអ៊ីតាលីនិងទួរគី
នាយប់ថ្ងៃទី១៨ ខែមេសា យន្តហោះពិសេសដែលដឹកប្រធានរដ្ឋសភាលោក ត្រឹន ថាញ់ មិន និងលោកស្រីភរិយា ង្វៀន ធី ថាញ់ ង៉ា រួមជាមួយគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់វៀតណាម បានមកដល់អាកាសយានដ្ឋានណូយបៃ ទីក្រុងហាណូយ បញ្ចប់ដោយជោគជ័យដំណើរទស្សនកិច្ចការងារចូលរួមមហាសន្និបាត IPU លើកទី១៥២ នៅទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុល ប្រទេសទួរគី ធ្វើសកម្មភាពទ្វេភាគីជាច្រើននៅប្រទេសទួរគី និងបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅសាធារណរដ្ឋអ៊ីតាលី ចាប់ពីថ្ងៃទី១១ ដល់ថ្ងៃទី១៧ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៦។
ជាមួយនឹងសកម្មភាពជាក់ស្តែង ដំណើរទស្សនកិច្ចនេះបានរួមចំណែកដល់ការលើកកម្ពស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងរដ្ឋសភាវៀតណាមនិងអង្គការពហុភាគី ដោយបង្ហាញពីការចូលរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ មានប្រសិទ្ធភាព និងមានទំនួលខុសត្រូវរបស់វៀតណាម។
តាមរយៈដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសទាំងពីរ ទំនាក់ទំនងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងស្ថាប័ននីតិប្បញ្ញត្តិត្រូវបានពង្រឹងទាំងគុណភាព និងប្រសិទ្ធភាពលើគ្រប់វិស័យនៃសភា សេដ្ឋកិច្ច ពាណិជ្ជកម្ម និងវិនិយោគ ដែលបង្កើតសន្ទុះថ្មីដើម្បីលើកកម្ពស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងវិស័យសក្តានុពលជាច្រើន ដូចជា៖ ការពារជាតិ សន្តិសុខ ការអប់រំ និងបណ្តុះបណ្តាល វប្បធម៌ និងការផ្លាស់ប្ដូរប្រជាជន និងប្រជាជន៕