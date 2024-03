ប្រធានរដ្ឋសភាវៀតណាមអញ្ជើញជួបធ្វើការជាមួយគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍ខេត្ត Nghe An

ប្រធានរដ្ឋសភាវៀតណាម លោក Vuong Dinh Hue ថ្លែងនៅក្នុងជំនួបធ្វើការ។ (រូបថត៖ quochoi.vn)

ក្នុងជំនួបធ្វើការនេះ លោកប្រធានរដ្ឋសភាបានសង្កត់ធ្ងន់ថា៖ ដើម្បីសម្រេចបាន គោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ខេត្ត Nghe An ដល់ឆ្នាំ ២០៣០ ទៅជាខេត្តរីកចម្រើនគួរសមរបស់ ប្រទេសជាតិ មានសេដ្ឋកិច្ចអភិវឌ្ឍន៍យ៉ាងលឿន និងប្រកបដោយចីរភាព ពោរពេញ ទៅដោយអត្តសញ្ញាណវប្បធម៌វៀតណាមនិងទឹកដី Nghe An; ចក្ខុវិស័យដល់ឆ្នាំ ២០៤៥ ខេត្ត Nghe An ក្លាយជាខេត្តដែលអភិវឌ្ឍន៍យ៉ាងលឿន ប្រកបដោយចីរភាព គ្រប់ជ្រុងជ្រោយ អារិយ្យធម៌ និងទំនើប ហើយជាកម្លាំងចលករមួយក្នុងចំណោមកម្លាំង ចលករសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍនៃតំបន់ខាងជើងភូមិភាគកណ្ដាលនោះ គឺចាំបាច់ត្រូវមាន សេចក្ដីសម្រេចចិត្តថ្មីមួយ។ ដោយហេតុនេះ លោកប្រធានរដ្ឋសភាបានស្នើឱ្យខេត្ត Nghe An ពិនិត្យឡើងវិញនូវគោលនយោបាយ និងច្បាប់ដែលរដ្ឋសភាទើបតែបាន ប្រកាស ហើយស្រាវជ្រាវដើម្បីអនុវត្តន៍យ៉ាងអតិបរមានូវគោលនយោបាយដែល អាចធ្វើទៅបានជាមួយនឹងលក្ខខណ្ឌនៃមូលដ្ឋាន៕